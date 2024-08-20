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Bublik1
Зеленский призвал союзников игнорировать предупреждения Москвы о «красных линиях»
Зеленский заявил, что самое время отказаться от ограничений на применение ракет НАТО для ударов по территории РФ

С самого начала СВО российские политики то и дело говорят о существовании так называемых «красных» линий, после пересечения которых может последовать самый решительный ответ. Спустя два с половиной года после начала конфликта можно констатировать, что Украина и страны НАТО не раз успешно переступали через нарисованные линии. Простой пример, согласно Конституции РФ, город Херсон является частью России, не говоря уже о Донецкой области. А между тем там не только ведутся боевые действия, но и присутствуют наёмники со всего света. Многие эксперты открыто говорят об активном использовании офицеров НАТО для обучения личного состава ВСУ на территории указанных регионов. Перечислять «красные» линии можно долго, но самые очевидные из них происходят тогда, когда ВСУ наносят массированные удары по гражданскому населению, используя оружие НАТО, а также руководствуюсь данными, полученными с американских спутников. При этом самолёты НАТО ещё и наводят ракеты на цели, но пока умудряются не переступать через те самые «красные» линии.

Очевидно, что российские власти не хотят эскалации конфликта, поэтому делают всё, чтобы избежать открытого противостояния с другими странами. Горячие головы советуют нанести превентивные удары, не осознавая, что своими призывами они мало чем отличаются от националистов по ту сторону баррикад. Как бы там ни было, но о «красных» линиях продолжают говорить, а накануне пафосную речь по этому поводу произнёс Зеленский. Президент Украины уверен, что угрозы Москвы о существовании неких «красных» линий – это обычный блеф. Никакого возмездия в Киеве не заметили, ну а всё это говорит о том, что в Кремле не будут приводить в исполнение угрозы, то и дело озвучиваемые ведущими политиками. Видимо Зеленский говорит о том, что российское руководство обсуждало планы нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве, но так и не сделало этого. Почему этого не происходит, не знает никто, но в данном случае становится очевидно, что всё это развязывает руки украинскому президенту. 

Сегодня он открыто говорит о необходимости ударов ракетами НАТО по территории РФ, а многие европейские страны уже дали согласие на подобные действия. Зеленский напомнил, что союзники ограничивают его в области применения высокоточного оружия по российским регионам, но после вторжения в Курскую область «красные» линии Кремля больше никого не должны пугать. Сам он считает, что ограничения со стороны НАТО потеряли свою актуальность, а значит пришло время для более решительных действий. Всё это похоже на то, как ведёт себя избалованный ребёнок. Родитель озвучивает свои требования, ну а отрок то и дело пытается переступать за указанные линии. Поначалу это выглядит как борьба за личное пространство, но после перерастает в обычное хулиганство и даже беспредел. Ситуация становится действительно опасной, ну а попытки Киева и НАТО выйти за пределы тех самых «красных» линий могут привести к разрушительным последствиям. Похоже, в Москве осознают, что допускать включение в конфликт других государств не следует, тогда как в Брюсселе и Вашингтоне окончательно растеряли рассудок, продолжая испытывать терпение Кремля. В данном случае остаётся только надеяться на то, что конфликт завершиться до того, как терпение российских властей окончательно закончится. 

#украина #политика #сво
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