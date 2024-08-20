Речь идёт об американской компании ZT Systems

Сегодня NVIDIA является главным поставщиком оборудования, необходимого для обучения ИИ. За короткий срок оценочная стоимость компании увеличилась в 10 раз, а спрос на высокопроизводительные графические ускорители превышает даже самые обширные производственные мощности. В результате покупатели готовы стоять в очереди много месяцев, вкладывая в оборудование десятки и даже сотни миллионов долларов. Не так давно стало известно, что только один Илон Маск потратился на закупку железа для центра обработки данных на сумму 3 миллиарда долларов. Миллиардер не планирует останавливаться на достигнутом и даже намерен заняться выпуском GPU самостоятельно.

И всё же, в последние месяцы всё более слышны позиции скептиков. Аналитики отмечают, что инвестиции в умные алгоритмы не способны принести прибыль в краткосрочной перспективе и вызывают опасения об окупаемости в течение ближайших нескольких лет. Несмотря на некоторые неутешительные прогнозы, крупные компании по всему миру активно осваивают область ИИ, ну а отхватить кусок пирога хотят конкуренты NVIDIA.

Планы экспансии есть у Intel, но сегодня компания находится в сложном положении и вынуждена решать насущные проблемы. Кроме того, рабочие прототипы даже в теории далеки от того, что намерен выпустить Дженсен Хуанг в 2024 году, а значит остаётся только AMD. Лиза Су уже имеет линейку высокопроизводительных графических чипов, получив на данном направлении рекордный доход за 2 квартал 2024 года. Судя по всему, руководство AMD планирует усилить свои позиции в перспективном сегменте, о чём свидетельствует покупка компании ZT Systems. Технологический гигант обошёлся тётушке Су в 4.9 миллиарда долларов, а кроме наличных в уплату пойдут и акции компании.

ZT Systems специализируется на разработке и производстве оборудования для искусственного интеллекта, а также облачных технологий, которое после этого становится частью дата-центров по всему миру. Компания была основана ещё в 1994 году, но с тех пор значительно увеличила инвестиции в производство и разработку серверов, серверных стоек и других ключевых компонентов инфраструктуры центров обработки данных. При этом ZT Systems ещё и входит в число ведущих поставщиков железа, используемого для создания самых крупных серверных станций на планете.

Годовая выручка компании превысила 10 миллиардов долларов, а это очень серьёзная сумма. Так, в 2023 AMD сгенерировала 22.7 миллиарда выручки, а сама Лиза Су заявила, что покупка ZT Systems усилит позиции компании в области технологий аппаратного и программного обеспечения на рынке ИИ. После завершения сделки генеральный директор ZT Systems Фрэнк Чжан присоединится к бизнес-группе AMD Data Center Solutions, где возглавит производственное направление. Президент ZT Дуг Хуан будет руководить командами по разработке и поддержке клиентов, подчиняясь исполнительному вице-президенту и генеральному директору AMD Форресту Норрису.

Что примечательно, Лиза Су не намерена консолидировать в своих руках разработки и производственные мощности. Это значит, что AMD оставит себе только технологическую часть ZT Systems, тогда как производство оборудования будет передано неназванному ключевому партнёру. Лиза Су намерена сосредоточить свои усилия на использовании потенциала ZT Systems для разработки высокотехнологичных решений в области ИИ и центров обработки данных. Глава красных полагает, что именно этот актив ZT Systems представляет особую ценность, позволяя занять более значительную часть рынка ИИ в обозримом будущем.