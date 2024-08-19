По мнению экспертов, нужно следовать рекомендациям производителя

Современные автозаправки предлагают большой спектр услуг. Путника накормят, продадут припасов с собой и укажут направление движения. Некоторые предлагают даже запчасти для автомобилей, хотя по большей части всё ограничивается жидкостью для омывания стёкол. Расположенные вдали от населённых пунктов заправки имеют комнаты для туристов, но самый главный товар, который интересует автолюбителей – это топливо. Кто-то заправляется дизелем, тогда как другие – газом, ну а большая часть полагается на бензин. И вот тут выясняется, что есть несколько различных типов топлива, которые можно приобрести на российских заправках.

В последнее время заправок, предлагающих АИ-92, становится всё меньше, ну а некоторые и вовсе начинают заливать бензин с октановым числом 100. Такое топливо считается одним из лучших на рынке, ну а стоимость у него соответствующая. Многие автовладельцы уверены, что заправка АИ-100 позволит увеличить автономность, а также обеспечит мотору улучшенные ходовые показатели. Более опытные смотрят на всё это с подозрением, ну а эксперты считают подобные слухи несостоятельными. По словам директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого, никакого смысла заливать в бюджетный автомобиль высококлассный бензин нет.

Прежде, чем отправляться на заправку, было бы неплохо вначале изучить минимальные требования к мотору. Например, если производитель рекомендует заливать АИ-95 и выше, то пытаться экономить на АИ-92 не стоит. В теории можно немного сэкономить, но в конечном итоге двигатель спасибо вам точно не скажет. Эксперт считает, что со временем использование бензина с низким октановым числом приведёт к снижению ресурса двигателя и возникновению проблем, требующих дорогостоящего ремонта. В случае, если вы купили машину премиального класса, где требуется только АИ-98, то заливать можно и АИ-100, но ожидать повышения мощности не нужно. В теории бензин с более высоким октановым числом позволяет раскрыть потенциал двигателя, но оказывает близкое к нулевому влияние на ходовые характеристики.

Именно поэтому покупать или нет АИ-100, должен решать каждый владелец авто самостоятельно, а вот брать бензин ниже определённых рамок всё же не стоит. В целом одна из проблем, с которыми сталкиваются российские автолюбители, заключается не в низком октановом числе, а в плохом качестве топлива. Например, автор данного материала владеет машиной, способной без проблем заправляться бензином с высоким процентом спирта. Благодаря этому можно залить Е-85, процент спирта в котором достигает 85%. В этом случае заметно повышение расхода топлива, а высчитать экономию за счёт выгодной цены самого бензина бывает сложно. Мнения экспертов и автовладельцев по этому вопросу то и дело расходятся, ну а в итоге привычное топливо АИ-95 позволяет избавиться от сомнений. Кроме того, заправки, предлагающие спиртовое топливо, ещё и трудно найти, а проблема отсутствия единых стандартов часто приводит к самым неожиданным результатам.