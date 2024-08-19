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Bublik1
Сенатор из США назвал санкции против Китая разрушительными для американской экономики
Голоса разума в США становятся всё более громкими

Когда власти США начали использовать язык санкций против китайских технологических компаний, то забыли учесть массу сложных вопросов. Как оказалось, китайские компании не удалось окончательно вытеснить с глобального рынка, а в качестве яркого примера может выступать история HUAWEI. Несмотря на чрезвычайно высокое давление, компания не утратила способность собирать роутеры, ноутбуки, компьютеры и смартфоны, а сегодня демонстрирует успехи на нескольких ключевых международных рынках. При этом HUAWEI выпускает флагманские смартфоны и высокопроизводительные графические ускорители. Вполне возможно, что такой технологический рынок был бы невозможен без ужесточения санкций, ну а в результате всё больше китайских компаний переходит на технологии собственного производства. При этом очевидно, что американские производители теряют рынок сбыта, а всё это реальность, в которой придётся бизнесу из США вести дела в ближайшие десятилетия. 

Эксперты отмечают, что в настоящее время Китай не может обойтись без американских технологий, но со временем зависимость будет становиться всё менее заметной. Любые санкции и ограничения имеют обратную сторону, ну а это значит, что американские производители продолжат фиксировать убытки. Похоже, далеко не все в США понимают суть политики ограничений, ну а уже достаточно давно тревогу бьёт Калифорния. В очередном письме в адрес Министерства торговли США, представители штата высказывают опасения относительно утери конкурентных преимуществ местными компаниями на мировом рынке. Отмечается, что санкции против Китая уже начали оказывать давление на экономику штата, а в будущем санкции приведут к утере технологического суверенитета. Сенатор от Калифорнии предлагает отметить все экспортные ограничения и перейти к политике диалога. По мнению политика, если специалисты не просчитают все риски заранее, то страну могут ждать самые печальные последствия. Очевидно, что остановить развитие технологического сектора Поднебесной не удалось, в то время как США продолжают считать своими разработки южнокорейских и тайваньских инженеров. 

Представители штата указывают на проблемы, с которыми могут столкнуться местные производители электроники. Это такие гиганты, как KLA Corporation, LAM Research и Applied Materials. Сенатор призывает Министерство торговли одуматься, поскольку в ближайшем будущем все эти производители могут оказаться отрезаны от ключевых рынков. Китай продолжит выпускать всё больше продукции, ну а торговая войны может смениться ценовым противостоянием. Как только КНР консолидирует в своих руках достаточно мощностей, то будет способна обрушить мировой рынок полупроводников, что приведёт к разорению американских производителей. Добавим, что в США достаточно тех, кто мыслит здраво, предлагая отказаться от использования в качестве оружия технологий и национальной валюты. До недавнего времени всех устраивал тот факт, что доллар остаётся главной резервной валютой, но сегодня всё идёт к формированию совершенно нового миропорядка. Если условный глобальный «Юг» сможет обеспечить себя достаточным уровнем технологий, то США потеряют огромный рынок сбыта. 

#сша #санкции #торговая война #торговая война китай и сша
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