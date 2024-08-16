Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
МВФ предложил ввести единый налог на майнинг, увеличив расходы на розетку на 85%
Если решение и будет принято, случится это очень нескоро

По данным аналитиков, сегодня средняя стоимость добычи 1 ВТС достигает 52 тысяч долларов. Но в данном случае указывается только оплата розетки, тогда как у фермеров есть и другие нужды. Например, требуется инвестировать средства в закупку нового оборудования, а также поддержание в стабильном техническом состоянии уже находящегося на балансе железа. Услуги специалистов обходятся недёшево, ну а всё это оказывает на доходы майнеров значительное давление. Учитывая, что уже несколько месяцев курс Bitcoin не демонстрирует рекордных показателей, большая часть фермеров уходит в минус. Предполагается, что со временем дефицит ВТС окажет позитивное влияние на ситуацию на рынке, а курс первой криптовалюты пойдёт вверх. Вполне возможно, что так и будет, ну а пока звучат довольно любопытные инициативы, способны оказать крайне негативное влияние на доходы майнеров по всему миру. 

реклама

Как стало известно, представители МВФ предлагают ввести специальный налог на майнинг. Причина в негативном воздействии со стороны представителей данной индустрии на окружающую среду. Предполагается, что если идею поддержит несколько ключевых стран, то цены электричества для фермеров повысится на 85%. Согласно оценке специалистов МВФ, новый налоговый сбор станет стимулом для уменьшения выбросов углекислого газа, вынуждая майнеров инвестировать в чистые технологии, а также использовать более эффективные устройства для добычи криптовалюты. Предложенная налоговая ставка составляет 0.047 доллара за 1 кВт*ч, но это минимальный порог, тогда как использующие сжигание углеводородов для генерации энергии майнеры будут платить до 0.089 доллара за 1 кВт*ч. Представители МВФ уверены, то введение единой налоговой ставки приведёт к тому, что правительства наиболее популярных среди майнеров стран смогут рассчитывать на получение 5.2 миллиарда долларов в год. 

Менее значительные налоги предлагается ввести для компаний, занимающиеся обучением ИИ. Если центр обработки данных использует возобновляемые источники энергии, то ставка составит 0.032 доллара за 1 кВТ*ч, тогда как максимальный налог здесь может достигать 0.052 доллара за 1 кВт*ч потребляемой энергии. Согласно представленным расчётам, такая мера может привести к получению дополнительной прибыли для государств в размере 18 миллиардов долларов. Эксперты уточняют, что в настоящее время майнеры сжигают порядка 2% всего вырабатываемого на нашей планете электричества. При этом отрасль составляет не меньше 1% от всех выбросов парниковых газов. Представители фонда подчёркивают, что многие дата-центры и майнеры пользуются значительными налоговыми льготами. В большинстве случаев подобные преференции от властей не имеют никакого смысла, увеличивая и без того значительное воздействие на природу. Ну а если учесть, что отрасль генерирует небольшое количество рабочих мест и приносит прибыль небольшой части населения, то введение налогов считается социально оправданным. 

МВФ также настаивает на необходимости ввести единую стоимость для всех стран на углеродные выбросы. По мнению специалистов фонда, чтобы сдержать глобальное потепление, необходимо увеличить цену подобных выбросов до 85 долларов за 1 тонну к 2030 году. Неясно, как данную инициативу воспримут власти различных стран. В некоторых регионах майнинг запрещён (например, в Китае), тогда как в других признаётся нерентабельным (в Европе). И без того дорогая электроэнергия гонит фермеров в США и Россию, ну а сегодня договорённости между двумя странами на высшем уровне сильно осложнены. Это значит, что высказанное представителями МВФ предложение может остаться нереализованным. Сегодня нет никаких предпосылок к тому, что страны начнут договариваться по экологическим проблемам, поскольку накопилось слишком много политических противоречий, мешающих здоровому диалогу. 

#криптовалюты #майнинг
1
Показать комментарии (1)
Майнеры добывали криптовалюту арендуя квартиру в Airbnb
За последнюю неделю цена мемкоина Kamala Harris выросла почти на 30%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
2
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
2
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
4
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Xiaomi Smart Band 9 вышел на всем глобальный рынок
1
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Xiaomi 14 получил скидку в 100 долларов
1
Самый редкий западный танк в зоне СВО – британский Challenger 2 ВСУ, уничтожен в Курской области
4
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
5
Мошенники предлагают россиянам скачивать вредоносное ПО под видом «ускорителей Youtube»
+
Epic Games Store раздаст The Callisto Protocol и Gigantic бесплатно
+
В Подмосковье запустят проект по поиску пропавших домашних животных с помощью ИИ
+
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
Немецкое издание Bild допускает, что Курская авантюра Зеленского может закончиться капитуляцией Украины
1
Huawei работает над выпуском нового чипа для искусственного интеллекта - Ascend 910C
+
Транскаспийский маршрут позволит увеличить грузопоток в обход России
5
Трио Google Pixel 9 использует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm второго поколения
3

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
7
"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
28
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
34
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
7
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
7
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
2
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
69
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
11

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
17:58
Купим через Казахстан, см. новость выше мне тоже, помню, угрожали дефицитом всего и вся и долларом по двести - в итоге подорвался и купил 5600х box на выходе за 30к почти думаю, напоминать, сколько он...
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
FelsheR-BANz
17:58
Чтобы уголька у бабушек своровать из углярок?
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
Alagar81
17:58
Лучше жить так, чтоб не было проблемы купить смарт хоть за $1000, и не заниматься тем чем занимаются тут бублики и зистаксы (зелоты и т.п.)
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
Тимур Закиров
17:56
В статье написано по сравнению с предыдущей ультразвуковой 3D Sonic Gen 2
Трио Google Pixel 9 использует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm второго поколения
informator
17:53
Главное что бы моторы небыли задиристыми и раздаточные коробки на 50т не разлетались в щи как у меня когда-то было)
Kia Sportage в России серьезно подешевели
Shinkirou
17:52
Очередь мси палить процы с сокетами?
MSI выпустила собственную функцию PBO для Ryzen 9000, которая оказалась эффективнее аналога от AMD
Dark_Cloud
17:48
Ситуация - лучшая иллюстрация полотна "что было бы, если бы не начали СВО", только в гораздо худших масштабах - поскольку сейчас ресурсов у хохляндии стало сильно меньше. и если поначалу были сомневаю...
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
denacifikator
17:47
хохлов на счётчик у мвф поставили
МВФ предложил ввести единый налог на майнинг, увеличив расходы на розетку на 85%
Ni9999
17:47
Ну хоть что-то про разгон, лол
Ученые определи скорость расширения Вселенной с помощью телескопа «Джеймс Уэбб»
FelsheR-BANz
17:46
Бублик все равно у цыган за тыщу купит. Хоть тут помечтал. А так всем давно по*уй какой телефон если ты не дебил 15ти летний.
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем