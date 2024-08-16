Если решение и будет принято, случится это очень нескоро

По данным аналитиков, сегодня средняя стоимость добычи 1 ВТС достигает 52 тысяч долларов. Но в данном случае указывается только оплата розетки, тогда как у фермеров есть и другие нужды. Например, требуется инвестировать средства в закупку нового оборудования, а также поддержание в стабильном техническом состоянии уже находящегося на балансе железа. Услуги специалистов обходятся недёшево, ну а всё это оказывает на доходы майнеров значительное давление. Учитывая, что уже несколько месяцев курс Bitcoin не демонстрирует рекордных показателей, большая часть фермеров уходит в минус. Предполагается, что со временем дефицит ВТС окажет позитивное влияние на ситуацию на рынке, а курс первой криптовалюты пойдёт вверх. Вполне возможно, что так и будет, ну а пока звучат довольно любопытные инициативы, способны оказать крайне негативное влияние на доходы майнеров по всему миру.

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Как стало известно, представители МВФ предлагают ввести специальный налог на майнинг. Причина в негативном воздействии со стороны представителей данной индустрии на окружающую среду. Предполагается, что если идею поддержит несколько ключевых стран, то цены электричества для фермеров повысится на 85%. Согласно оценке специалистов МВФ, новый налоговый сбор станет стимулом для уменьшения выбросов углекислого газа, вынуждая майнеров инвестировать в чистые технологии, а также использовать более эффективные устройства для добычи криптовалюты. Предложенная налоговая ставка составляет 0.047 доллара за 1 кВт*ч, но это минимальный порог, тогда как использующие сжигание углеводородов для генерации энергии майнеры будут платить до 0.089 доллара за 1 кВт*ч. Представители МВФ уверены, то введение единой налоговой ставки приведёт к тому, что правительства наиболее популярных среди майнеров стран смогут рассчитывать на получение 5.2 миллиарда долларов в год.

Менее значительные налоги предлагается ввести для компаний, занимающиеся обучением ИИ. Если центр обработки данных использует возобновляемые источники энергии, то ставка составит 0.032 доллара за 1 кВТ*ч, тогда как максимальный налог здесь может достигать 0.052 доллара за 1 кВт*ч потребляемой энергии. Согласно представленным расчётам, такая мера может привести к получению дополнительной прибыли для государств в размере 18 миллиардов долларов. Эксперты уточняют, что в настоящее время майнеры сжигают порядка 2% всего вырабатываемого на нашей планете электричества. При этом отрасль составляет не меньше 1% от всех выбросов парниковых газов. Представители фонда подчёркивают, что многие дата-центры и майнеры пользуются значительными налоговыми льготами. В большинстве случаев подобные преференции от властей не имеют никакого смысла, увеличивая и без того значительное воздействие на природу. Ну а если учесть, что отрасль генерирует небольшое количество рабочих мест и приносит прибыль небольшой части населения, то введение налогов считается социально оправданным.

МВФ также настаивает на необходимости ввести единую стоимость для всех стран на углеродные выбросы. По мнению специалистов фонда, чтобы сдержать глобальное потепление, необходимо увеличить цену подобных выбросов до 85 долларов за 1 тонну к 2030 году. Неясно, как данную инициативу воспримут власти различных стран. В некоторых регионах майнинг запрещён (например, в Китае), тогда как в других признаётся нерентабельным (в Европе). И без того дорогая электроэнергия гонит фермеров в США и Россию, ну а сегодня договорённости между двумя странами на высшем уровне сильно осложнены. Это значит, что высказанное представителями МВФ предложение может остаться нереализованным. Сегодня нет никаких предпосылок к тому, что страны начнут договариваться по экологическим проблемам, поскольку накопилось слишком много политических противоречий, мешающих здоровому диалогу.