Речь идёт об австралийском издании Cosmos Magazine

Никто точно не знает, что такое искусственный интеллект. Даже сегодня не определены точные характеристики подобных систем, ну а многочисленные компании со всего мира пытаются совершить революцию. Некоторые эксперты полны энтузиазма, рассказывая о том, каким счастливым и безоблачным станет наше будущее, когда вместо человека работать начнут машины. Существует и прямо противоположное мнение, а не так давно даже Илон Маск полагал, что развитие области ИИ крайне вредно для безопасности нашего вида. В какой-то момент миллиардер решил присоединиться к процессу, обещая создать самый безопасный ИИ на планете. Некоторые эксперты открыто говорят о том, что умные алгоритмы поставят человечество на грань выживания, но пока никакой системности в решении всех этих вопросов нет. К счастью, умные алгоритмы пока не способны похвастать действительно продвинутыми способностями. Да, ИИ может за считанные минуты написать большой текст на заданную тему. Также он способен генерировать картинки и даже видео, но всё это больше похоже на первые шаги, а значит до обретения полной самостоятельности машинам потребуются годы или даже десятилетия.

реклама

ИИ генерирует крайне посредственные изображения, выходя за границы реальности, ну а вместо исторических фактов в текстах часто содержится придуманная информация. Так, машина просто решит, что вас нужно порадовать, и приукрасит действительность. По оценкам специалистов, в интернете публикуется огромное количество фейков, а многие люди перестали отличать вымысел от происходивших на самом деле событий. Словом, пока назвать ИИ действительно умным не поворачивается язык, но иногда большего и не требуется. Как стало известно, владелец австралийского издания Cosmos Magazine принял решение уволить всех сотрудников, заменив их на ИИ. Теперь умные алгоритмы пишут тексты, генерируют картинки и выполняют другую работу совершенно бесплатно. Информацию подтверждают уволенные журналисты, рассказывающие о том, что руководство поступило с ними не честно. В связи с этим можно привести следующую крылатую цитату классика: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300%».

В данном случае всё очевидно, ведь владелец издания руководствуется самой примитивной жаждой наживы, поэтому повёл себя вполне ожидаемо. Один из авторов пишет, что его уволили в начале 2024 года, но только со временем он узнал, что теперь на страницах Cosmos Magazine публикуется исключительно ИИ. Оказывается, основная причина произошедшего связана с финансированием. Журнал, зависевший от внешней поддержки, столкнулся с финансовыми трудностями. Подробности не разглашаются, а значит в данном случае владелец просто оптимизировал расходы. Каждому сотруднику нужно платить заработную плату. Кроме того, существуют социальные обязательства, включая болезни и положенные по закону отпускные. Всё это накладно, тогда как ИИ может работать сутками, не просить выплат, генерируя пусть и не идеальный, но вполне читабельный контент. Ну а не так давно история продолжилась. Выяснилось, что в августе Cosmos Magazine получил грант на разработку сервиса для генерации статей от неназванного подрядчика. При этом владелец использовал контент, созданный другими авторами и даже не потрудился предупредить бывших сотрудников.

Уволенный журналист крайне недоволен произошедшим и называет это вопиющим наступлением на права людей. Его не только лишили работы, но и отняли авторское право на статьи, которые он годами писал для издания. Журналист уверяет, что о действиях руководства не знали даже инвесторы, не говоря уже о рядовых сотрудниках, которым просто указали на дверь. Что любопытно, Cosmos Magazine сменил тематику и будет генерировать контент, успешно заполняющий маркетинговые каналы в интернете. Таким образом журнал намерен извлекать прибыль из публикации массовых рекламных текстов, охватывая значительную аудиторию и получая за это огромные выплаты. Бывшие авторы Cosmos Magazine удручены тем фактом, что плодами их работы распорядились так бездарно и даже жестоко. Добавим, что по всему миру заметна тенденция использования умных алгоритмов при создании программного кода. Выяснилось, что ИИ не только работает быстрее человека, но и допускает меньше ошибок. Сегодня машины не готовы взять на себя полный цикл создания программного комплекса, но уже совсем скоро обучающие ИИ люди отправятся на улицу. По крайней мере так полагают пессимисты. Ну а как будет на самом деле, нам предстоит узнать со временем.