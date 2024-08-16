Представители Демократов и Республиканцев демонстрирует удивительное единодушие по данному поводу, рассказывая о угрозах для национальной безопасности

Если почитать американскую прессу, то можно сделать вывод о том, что правительство США сражается за свободу слова и демократию по всему миру, но целый ряд стран то и дело нарушает идеальный порядок. Противники замышляют против рядовых американцев недоброе, а активнее всех это делают китайские технологические компании. Вначале санкции были введены против Huawei. Китайскую компанию обвиняли в шпионаже, но американские политики даже не потрудились предъявить доказательства. При этом запрет на закупку значительной части продукции Huawei введён и в Европе, что могло привести к крайне негативным последствиям для бизнеса этой китайской компании. Санкции так и не были отменены, хотя всем вокруг очевидно, что причина лежала в области нечестной конкуренции и лоббировании интересов европейских и американских компаний. Следом за этим был введён запрет на продажу дронов DJI. В настоящее время руководство компании пытается оспорить такое решение, но есть большие сомнения, что китайцам удастся добиться положительного для себя результата. Не ослабевает давление и на TikTok. В белом доме открыто говорят о возможности насильственного захвата американского отделения популярного приложения, заменяя слово "рэкет" на беспокойство о национальной безопасности.

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Очевидно, что список далеко не финальный и уже совсем скоро будет продолжен за счёт других китайских компаний, которые занимают слишком заметную долю рынка. Похоже, очередь дошла до TP-Link. Напомним, речь идёт о крупнейшем производителе роутеров, ну а в США китайской компании вменяют кибератаки на правительственные учреждения. Обвинения в адрес TP-Link предъявили конгрессмены Джон Муленаар и Раджа Кришнамурти. Что примечательно, первый из них принадлежит к лагерю Республиканцев, тогда как второй представляет Демократическую партию. Можно сделать вывод, что разные подходы между правящими кругами США в области внутренней политики не мешают представителям обеих партий консолидировано выступать против китайских компаний. Оба конгрессмена руководят Специальным комитетом Палаты представителей по вопросам Китая и уже потребовали у Министерства торговли провести все необходимые расследования, тщательно изучив доказательства участия TP-Link в кибератаках на американскую демократию.

Политики заявили, что роутеры китайской компании имеют массу уязвимостей, а некоторые из дыр даже использовались хакерами для проведения массовых атак на правительственные учреждения различных европейских стран. Конгрессмены уверены, что деятельность TP-Link может представлять угрозу для национальной безопасности США, а значит нужно оценить все риски и принять верное решение. Представители Министерства торговли отметили, что внимательно оценят запрос и сделают соответствующие выводы. Посольство Китая также комментирует инцидент, выражая надежду на то, что расследование будет беспристрастным, а выводы основаны на фактах. Скорее всего, разбираться никто не станет, ведь мы уже видели, как в США реагируют на угрозы своему влиянию на глобальном рынке. Представители TP-Link от комментариев воздерживаются, ну а всё идёт к тому, что ещё одной китайской компании будет запрещено вести деятельность на американском и европейском рынках.

Эксперты отмечают, что роутеры всех крупных производителей могут содержать ошибки и использоваться для атак на те или иные структуры. Это не доказывает факт причастности производителя к взломам, но американская Фемида обычно глуха к проявлениям разума. Добавим, что в процессорах и видеокартах американского производства находят массу уязвимостей. Многие аналитики связывают появление подобных дыр с причастностью к слежке со стороны ЦРУ, но это не мешает американцам успешно продавать свои товары на глобальном рынке.