Ожидается снижение цен и в других федеральных торговых сетях

Даже в 2021 году цены на электронику и бытовую технику в России не были самыми низкими в Мире. На самом деле в некоторых европейских странах покупка гаджетов оказывалась выгоднее, но всё стало только хуже после введения масштабных санкций. Если раньше ценообразованием занимались официальные поставщики, то сегодня процесс находится во введении импортёров, закупающих те или иные товары через посредников. Именно поэтому неясно, насколько много или мало денег себе оставляют крупные торговые сети. Иногда стоимость ноутбука или видеокарты в России почти не отличается от европейской, но бывает и так, когда даже в Германии товар дешевле на 20 и более процентов. Поскольку сложные расчёты не публикуются, то и сделать вывод о том, много или мало зарабатывают торговые сети, мы не можем.

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Некоторые эксперты полагают, что есть реальная возможность для снижения цен, тогда как другие уверяют, что товары и без того дешёвые. Как бы там ни было, но на днях представители ФАС России обратились к федеральным торговым сетям с просьбой пересмотреть стоимость целого ряда товаров. В ведомстве обратили внимание на необходимость введения механизма контроля, поскольку подорожание электроники и бытовой техники плохо сказывается на покупательской способности населения. Уже тогда стало известно, что обращение не осталось без ответа, а сегодня сообщается о решении «Ситилинк» пойти на уступки ФАС. Торговая сеть стала первой озвучившей список товаров, цены на которые будут снижены. При этом в среднем стоимость ушла вниз на 7%, а значит некоторые гаджеты будут более и менее выгодны. По данным пресс-службы «Ситилинка», всего было решено снизить цены на 160 товаров, располагающихся в 60 категориях. Список обширный, а в него вошла не только техника и электроника, но и офисная мебель с канцелярскими принадлежностями.

Например, в среднем МФУ подешевели на 27%, планшеты – на 20%, а ноутбуки – на 19%. Офисные кресла подешевели в среднем на 23%, ну а компьютерные столы – на 24%. Скидки также распространяются на электроинструмент и другие категории. Изучить весь список можно на официальном сайте, где представлены получившие скидки товары. Судя по всему, речь идёт о временной акции, которая приурочена к началу учебного года. Скидки будут доступны до 22 сентября, но могут быть продлены в случае успешности акции. Представители торговой сети указывают, что приняли решение по просьбе ФАС и полагают, что важно обеспечить равные возможности всем тем, кто в этом году отправляется в школы и другие учебные заведения. Ранее «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС» были замечены в похожих акциях. В 2023 вместо скидок происходила заморозка ценников на ключевые позиции, что оказало положительное влияние на рынок в целом. Покупательская способность увеличивалась, ну а за счёт такой акции удалось удержать стоимость электроники и бытовой техники на контролируемом уровне.

Напомним, с начала лета ходят слухи о скором подорожании электроники и бытовой техники в России. Подобная информация вызывает в ФАС беспокойство, ну а всё идёт к тому, что и другие федеральные сети в ближайшие дни также снизят цены на ряд товаров. Это позволит рядовым покупателям делать осознанный выбор, получая доступ к выгодным предложениям со скидками.