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Bublik1
ФАС РФ попросила федеральные торговые сети не допустить повышения цен на электронику и технику
На предложение уже отреагировали крупные федеральные сети.

Не секрет, что цены на электронику и компьютерную технику в России далеко не самые низкие на планете. Сравнивать с китайским рынком было бы глупо, поскольку именно там производится значительная часть подобной продукции, но даже в Европе стоимость ноутбуков и телевизоров ниже. Это не значит, что все товары российских ритейлеров повально дорогие, но происходящее вызывает опасения экспертов и рядовых потребителей.

Даже до начала СВО цены в России не были низкими, а после ввода санкций доступ электроники на рынок РФ осложнился. Производители отказались от прямых поставок, многочисленные посредники то и дело оказываются под давлением со стороны США. Наиболее агрессивные русофобы не могут спасть спокойно в своих домах за миллионы долларов, пока российские потребители покупают бытовую технику и электронику. 

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Ястребы Вашингтона регулярно навещают азиатские страны, требуя прекратить сотрудничество с РФ, особенно активное давление оказывается на банковский сектор. Это уже привело к негативным последствиям, сильно усложнив переводы между импортёрами и экспортёрами. Хотя даже это не способно остановить поставки, ведь все заинтересованные стороны ищут обходные пути, куда ещё не успел заглянуть дядюшка Сэм. И поскольку поставки идут по многочисленным каналам, то отследить их все становится просто невозможно. Как бы там ни было, риски существуют, а в результате посредники берут дополнительную плату за свои услуги. Всё это не может не отражаться на конечной стоимости товара, ввезённого в Россию. Прибавьте к этому желание заработать со стороны российских ритейлеров, а также необходимость платить налоги, заработные платы и расширять сферы влияния. Словом, электроника в РФ дорогая, а в последнее время мы то и дело слышим о том, что уже совсем скоро ожидается большое подорожание. Подобные заявления вызывают нервозность у покупателей и явно не по нраву властям. В связи с этим представители ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба) обратились к крупным торговым сетям с предложением принять меры по недопущению подорожания электроники и бытовой техники. 

Ведомство просит внимательно проанализировать ассортимент и сделать всё необходимое для обеспечения стабильности на российском рынке. Обращение было направлено в адрес «Ситилинк», «ДНС» и «М.Видео». В ФАС полагают, что пересмотр ценовых позиций окажет позитивное влияние на рынок, что сделает товары более доступными, а это гарантирует высокий спрос. В ведомстве указывают на необходимость соблюдения антимонопольного законодательства. Там отмечают, что попытки необоснованного повышения цен будут негативно восприняты не только обществом, но и чиновниками, что приведёт к вполне ожидаемым последствиям для того или иного ритейлера. На самом деле цены на электронику в РФ растут регулярно. Напомним, после снижения беспошлинного таможенного порога с 1000 евро до 200 евро в апреле 2024 года на маркетплейсах наблюдалось удорожание некоторых позиций. Федеральные торговые сети никак не отреагировали на происходящие изменения, а эксперты отмечали, что повода для роста цен нет. Причина в том, что ввозить товары без оплаты таможенной пошлины ранее могли только частные лица и на довольно небольшую сумму. 1000 евро – это слишком мало для ведения серьёзного бизнеса, поэтому основная часть продавцов и ранее не участвовала в сомнительных схемах, позволяющих повысить доходы за счёт лазеек в законе. 

Что до опасений представителей ФАС, то они появились не на пустом месте. Так, в начале июня эксперты отмечали, что уже к началу осени ожидается рост цен на электронику на 15 и даже 20%. В качестве причины назывался 14 пакет санкций со стороны Евросоюза, способный оказать негативное влияние на объёмы продукции, ввозимой в рамках параллельного импорта. Представители DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» уже отреагировали на предложение ФАС. Сообщается, что все указанные ритейлеры готовы сделать всё необходимое для удержания цен на привычном уровне на определённые виды бытовой техники и электроники. Полный список продукции, которая будет находиться под особым внимание торговых сетей, пока не определён, но в него точно войдут пылесосы, электрические чайники и многое другое. В «М.Видео-Эльдорадо» напомнили, что с 13 августа по 9 сентября будет проводиться акция Back to school, в рамках которой можно будет купить многочисленные товары по выгодным ценам.

Пока более конкретных данных относительно реакции ритейлеров и скидок на товары нет. Скорее всего, ФАС предложит торговым сетям ограничить цены на определённые группы товаров. Это может быть бытовая техника и электроника, которая считается социально важной. Например, ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, смартфоны, стиральные машины и другие группы товаров.

#электроника
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