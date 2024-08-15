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Bublik1
В России возник дефицит на рынке подержанных легковых автомобилей
Причина не только в незначительном импорте японских и корейских брендов, но и в скором повышении утилизационного сбора

По данным экспертов, за последние 2.5 года новые легковые автомобили в России подорожали в 2 раза. При этом ровно столько же машины прибавят к 2030 году, что сделает российский рынок одним из самых дорогих на планете. Уже сегодня в США и даже Европе доступны более выгодные предложения, ну а высокие налоги, таможенные взносы и рост утилизационного сбора грозят поставить автомобильную отрасль на колени. По мнению специалистов, если с 1 октября решение о повышении утилизационного сбора на 70-85% всё же будет принято, то продажи новых машин рухнут. Максимум, на что можно рассчитывать – это 600 000 автомобилей в год, ну а в 2025 ситуация окажется ещё более критичной. Если не принимать во внимание проблемы рядовых потребителей (обычно такие глупости чиновников не волнуют), то рост утилизационного сбора прежде всего ударит по производителям автомобилей. 

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Особенно пострадают те, что уже имеют зрелое производство или находятся на этапе строительства и запуска линий. Поскольку цены пойдут вверх, то спрос окажется на рекордно низком уровне, а всё это сделает российский рынок малопривлекательным. Сегодня здесь активно разворачиваются китайские бизнесмены, но слишком суровые условия способны вернуть рынок РФ в далёкие 90-е годы. На этом фоне представители Ассоциации «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) предложили правительству РФ отложить повышение утилизационного сбора на 5 лет, но каким будет ответ, пока непонятно. Похоже, многие потенциальные покупатели не ждут от властей поблажек, о чём свидетельствует чрезвычайно высокий спрос в июле. Всего за прошлый месяц было реализовано 136 200 легковых автомобилей, что на более чем 42% выше, чем за первый месяц лета. Эксперты предполагают, что динамика сохранится и в августе, но всё это не могло не оказать давление на вторичный рынок. 

По данным экспертов, в настоящее время на рынке подержанного автотранспорта формируется уверенный дефицит. Уже сегодня спрос на целых 5% превышает предложение, а одна из причин кроется в особенностях мышления автолюбителей. Японские, американские и европейские производители покинули российский рынок, ну а параллельный импорт завозит полюбившиеся рядовым потребителям бренды в небольшом количестве. Цены на такие машины оказываются выше мировых, поэтому многие владельцы легковушек просто не могут себе позволить такие растраты. Китайские автомобили только начали экспансию на отечественный рынок, ну а в итоге многие владельцы не готовы продавать «европейца», чтобы купить «китайца». Эксперты пишут, что дефицит корейских и японских автомобилей начал оказывать давление на рынок, а со временем дефицит будет становиться всё более заметным. 

Если перейти к цифрам, то в июле 49% российского рынка подержанных автомобилей занимал Volkswagen. На втором месте разместился Opel с 24%, тогда как всего 10% владельцев Audi решились избавиться от своих легковушек. BMW и Mercedes-Benz занимают 9% и 8% рынка соответственно, но в целом в последние годы спрос на эти немецкие бренды в России снижается. Чаще всего потенциальные покупатели выбирали авто стоимость от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На данный сегмент приходилось 35% сделок, а значит основная часть автолюбителей ориентируется на сильно подержанные транспортные средства. 26% покупателей заплатили от 1 миллиона до 1.5 миллиона рублей. Примерно 14% потребителей и вовсе не готовы платить больше 500 тысяч, тогда как столько же выбрали машину дороже 2 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что очень многие автовладельцы не хотят отказываться от привычных брендов. В будущем это может привести к росту импорта подержанных автомобилей из Европы, США, Японии и Южной Кореи. Ну а рост утилизационного сбора обязательно окажет давление на вторичный рынок. В конечном итоге старый подержанный Volkswagen в России будет стоить дороже, чем новинка последнего поколения в Германии. Нет никаких сомнений, что ожидать спроса в таких условиях не следует, ну а последствия будут остро негативные. 

#автомобили #рынок авто
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