Ситуация пока далека от катастрофической, но расходы региональных операторов уже увеличились

Не секрет, что в последние недели российские пользователи сталкиваются со значительным замедлением работы YouTube. Представители властей винят в проблеме Google. Якобы, за последние два с половиной года оборудование, поставленное американской компании, сильно устарело, а операторы больше не могут и не хотят тянуть на себе мусорный трафик. Представители Google уверяют, что никаких проблем с оборудованием в России нет, а причина блокировки кроется в намеренном вмешательстве со стороны определённых структур. Эксперты спорят о том, нужно ли вообще блокировать и замедлять YouTube, высказывая самые различные мнения. Согласно наиболее распространённому, рано или поздно американский видеохостинг прекратит работу в России. Владельцы сервиса регулярно нарушают законы РФ, игнорируя требования регулятора, предпочитая делать только то, что велят из Белого дома. Ну а поскольку договориться с американцами не удаётся, то приговор YouTube уже вынесен.

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Скорее всего, всё обстоит именно таким образом, ну а критики подобного решения уверяют, что российские аналоги не готовы принять армию пользователей, проводящих на YouTube огромное количество времени. Существует масса проблем, решить которые крайне сложно, а значит потребуется выделение значительных сумм. Привлечь блогеров без финансовой составляющей не удастся, а в целом Рутуб пока не готов к полноценной конкуренции. На YouTube есть огромное количество уникальной информации, а многие пользователи уже сделали свой выбор. Поскольку никто не знает, когда ожидать полной блокировки, то тысячи или даже сотни тысяч жителей страны начали массово скачивать с YouTube видеоклипы. Согласно статистики, массовое скачивание роликов вызвало рост общего объёма трафика на 5-10% в сетях операторов, тогда как у региональных провайдеров этот показатель достиг 20%. В условиях ограниченного числа кеширующих серверов, особенно в регионах, провайдеры вынуждены закупать дополнительный трафик у магистральных операторов, а это значит только одно: расходы на обслуживание сетей становятся выше, тогда как доходы не увеличиваются.

Как отметил президент Ассоциации «Ростелесеть» Олег Гриценко, проблема усугубляется тем, что пользователи теперь чаще обращаются к внешним каналам связи, поскольку локальные кэш-сервера не могут удовлетворить их потребности. Это особенно сильно ударило по региональным провайдерам, которые уже начали терять клиентов. Наблюдается отток пользователей, удержать которых крайне сложно. Известно, что крупные сотовые операторы пока не замедляют YouTube, что приводит к миграции пользователей. На первый взгляд скачать видео с американской платформы сложно, но на самом деле в свободном доступе есть легальные инструменты, позволяющие за считанные минуты получить нужный ролик. Некоторые пользователи идут ещё дальше, скачивая на компьютеры специализированное программное обеспечение. Продвинутые утилиты обладают широкими настройками и позволяют скачивать ролика пакетами. Специалисты полагают, что операторы готовы к росту трафика и называют ситуацию контролируемой. В любом случае, как только основанная масса пользователей скачает нужные клипы, мультфильмы и фильмы, трафик снова придёт в норму.

Кроме того, рано или поздно часть пользователей начнёт переходить на альтернативные площадки. Сколько потребуется времени, чтобы отучить россиян от YouTube, пока сказать сложно. Как уже отмечалось выше, власти пока действуют осторожно, но даже это вызвало в обществе остро негативную реакцию. Многие рядовые потребители контента настроены агрессивно по отношению к блогерам, которые не хотят переходить на Рутуб. Авторов обвиняют в жадности и мелочности, а между тем никто не задумывается, что создание контента – это такая же работа, как и привычные специальности. Люди тратят время и силы, а значит хотят получать за это достойное вознаграждение. В большинстве стран такой труд оплачивается, поэтому не совсем ясно, почему блогеры с YouTube должны в России работать на альтруистических началах. Напомним, в августе Google прекращает работу своего сервиса AdSense в России. Это крупнейшая в мире рекламная площадка, а значит российским авторам контента и рекламодателям придётся полагаться на отечественные аналоги. Добавим, что «Яндекс» разработала инструмент, позволяющий искать копии роликов с YouTube на альтернативных площадках. Вполне возможно, что такая опция позволит некоторым пользователям избежать длительной загрузки видео на американской площадке, вот только далеко не всегда можно найти альтернативы в сети интернет.