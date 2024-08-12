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Google отключает сервис AdSense в РФ и полностью лишает доходов российских блогеров на YouTube
В августе российские блогеры получат последние выплаты

После начала СВО все крупные американские технологические компании заявили об уходе из России. Одной из первых стала Google, присоединившаяся к санкциям и регулярно обновляющая списки блокировки. В то же время были изменены правила выплат для российских блогеров, размещавших контент на платформе YouTube. Согласно правилам, вступившим в силу в 2022 году, граждане РФ больше не могут получать выплаты от просмотра контента с территории России. Делалась небольшая поблажка. Так, просмотры, которые пришли из других государств, засчитывались, а Google регулярно проводила выплаты в адрес российских авторов. Похоже, время полумер закончилось, о чём сегодня сообщают новостные агентства. 

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Как стало известно, из России уходит самый крупный цифровой рекламный сервис на планете. AdSense был создан в 2003 году и имеет огромный охват аудитории. Платформа позволяет в автоматическом виде публиковать текстовую и графическую рекламу на сайтах. При этом контент подаётся исходя из расположения конечного пользования, что делает такую рекламу таргетированной. По данным Google, последние выплаты будут начислены с 21 по 26 августа. В это время придут деньги за июль, ну а ожидать дохода за август российским блогерам не стоит. Американская компания не стала пояснять причины своих действий, ну а в российском информационном поле бушуют настоящие страсти. Часть экспертов уверяет, что ничего страшного не случилось, ведь в России есть Рутуб. Якобы, на самом деле происходящее окажет позитивное влияние на развитие российских платформ, а уже совсем скоро блогеры повально начнут делать контент на отечественных видеохостингах. Происходящее называется логичным и правильным, ну а в адрес Google летят угрозы и оскорбления. В целом, действия американской компании действительно можно назвать логичными, а многие эксперты полагают, что всё это стало ответом на замедление YouTube. Аналитики уверены, что российские власти таким образом пытаются вынудить рядовых пользователей переходить на российскую платформу, вот только пока эффект нельзя назвать значительным. 

Многие пользователи предпочитают использовать способы обхода блокировок, а причин происходящего несколько. Во-первых, люди уже привыкли к YouTube, поэтому не хотят никуда уходить. Во-вторых, Рутуб, как бы быстро он не развивался, пока не готов составить конкуренцию американской площадке. Возможно, лет через 5 российская платформа сможет привлекать зрителей полезным контентом, но для этого нужно заинтересовать блогеров финансово, а не ставить их в безвыходное положение. Очевидно, что Google оставляет лазейку российским авторам и продолжит осуществлять выплаты тем, кто зарегистрировал аккаунт как гражданин другой страны. В интернете достаточно информации о том, как добиться нужного эффекта, ну а в результате Рутуб не увидит популярных авторов, не получит нового контента, а доступ к YouTube продолжит осложняться. 

Нужно признать, что в последние годы американская площадка не раз игнорировала российское законодательство. В Евросоюзе Google соблюдает правила Еврокомиссии, в США делает всё так, как велят из Белого дома, ну а в России в первую очередь должна полагаться на российское законодательство. К сожалению, долгое время политика в отношение иностранных технологических компаний не проводилась, поэтому все они не привыкли, что нужно вообще соблюдать какие-либо правила, кроме тех, что диктует дядюшка Сэм. Для понимания происходящего нужно учитывать, что цифровая служба AdSense занималась также рекламой на обычных сайтах. Таким образом выплаты прекратятся и там, а значит жители других государств перестанут видеть рекламу на российских сайтах. Произойдёт это в том случае, если в том или ином регионе не работают службы российских операторов рекламы. Например, существует «Яндекс Директ» или «VK Реклама», способные обеспечить потребности российских рекламодателей и авторов контента, но всё же обладающих определёнными ограничениями по сравнению с американской платформой. Очевидно, что блогерам станет ещё сложнее создавать качественный контент, а последствия мы увидим в самое ближайшее время. 

#google #adsense
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