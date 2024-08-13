К настоящему времени проиндексировано уже 6 миллиардов роликов в сети, а значит найти копию медленного видео на YouTube станет проще

В последнее время в России наблюдаются проблемы при просмотре роликов на YouTube. Многие жители страны уже привыкли к постоянным задержкам, ну а другим только предстоит всё это увидеть на своих компьютерах и смартфонах. В сети звучат противоречивые заявления, авторы многих из которых эмоциональны и не способны мыслить объективно. Похоже, решение о блокировке американской платформы в России уже принято на высшем уровне. Google получила ряд предупреждений, но отказалась следовать российским законам. При этом на YouTube регулярно публикуются материалы, авторы которых не стесняются призывать к дальнейшей эскалации украинского конфликта. Количество фейковых новостей на YouTube множится, но вместо того, чтобы следовать своим же правилам, американцы всё это игнорируют, старательно блокируя каналы граждан России.

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Очевидно, что продолжаться так больше не может, а значит приговор YouTube в России вынесен. К сожалению, Рутуб пока не способен стать полноценной альтернативой, а значит ещё несколько лет массовый пользователь предпочтёт использовать способы обхода блокировок. Со временем количество контента на российских площадках станет более внушительным, хотя даже после этого ценность YouTube будет неоспоримой. На видеохостинге содержится огромное количество обучающих материалов. Тысячи авторов со всего мира размещают там огромное количество интересного контента, получить доступ к которому на Рутуб никогда не получится. Простой пример, если вам захочется посмотреть новый видеоклип иностранного певца, то искать его на Рутуб бесполезно, а ведь есть ещё масса мультфильмов и других роликов, аналогов которых на российских площадках никогда не будет. Именно по этой причине блокировка YouTube представляет собой крайне сложную задачу, ну а на помощь российским пользователям уже спешат умные алгоритмы «Яндекс». Как стало известно, новая функция предполагает поиск видеороликов на альтернативных площадках, если получить к ним доступ на YouTube будет затруднительно.

Новая функция была интегрирована в «Поиск» и «Яндекс Браузере» и понравится рядовым пользователям. Напомним, после того, как начались массовые блокировки американского хостинга, эксперты наблюдают отток пользователей от провайдеров домашнего интернета. Люди предпочитают подключать мобильный скоростной интернет, где задержки на доступ к YouTube не такие заметные. Работает всё следующим образом: как только пользователь сталкивается с задержкой при просмотре ролика на YouTube, то умный алгоритм пытается найти такое же видео на другой площадке. Если поиск успешен, то программа предлагает автоматическое переключение, позволяя продолжить просмотр без задержек. В «Поиске» функция работает на базе алгоритмов, которые фиксируют задержки в загрузке видео и в реальном времени предлагают доступ к его дубликату на другом сервисе. По словам разработчиков, система обнаруживает точные копии на многочисленных видеохостингах по всему миру и способна предоставлять доступ к наиболее быстрому источнику с минимальными задержками.

За короткий срок алгоритм проиндексировал свыше 6 миллиардов видеороликов. Со временем данных на платформе станет больше, что снизит задержки, сделав проблему замедления YouTube не такой значительной. В конечном итоге пользователи перестанут замечать сам факт переключения на другую платформу, поскольку всё это будет производиться в режиме реального времени без заметных переходов. Возможность находить альтернативные площадки с нужным видеороликом через «Поиск» доступна на всех платформах и браузерах, включая настольные ПК, ноутбуки и мобильные устройства. Это работает как отдельный видеосервис, не требующий установки приложения. Также функция доступна через «Яндекс Браузер». В настоящее время умный алгоритм работает только в настольной версии «Яндекс Браузера». Уже совсем скоро мобильная версия получит обновление, после чего поиск альтернативных площадок станет доступен и там.