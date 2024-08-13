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Bublik1
Учёные впервые доказали существование огромного океана с жидкой водой под поверхностью Марса
Исследователи полагают, что океан может располагаться на глубине до 20 километров

Учёные полагают, что несколько миллиардов лет назад Марс был похож на нашу планету. Там была атмосфера, много морей и рек. Учитывая расстояние от Солнца, можно было надеяться на мягкий климат, а значит исключать существование живых существ на Красной планете было бы преждевременно. Пока неясно, какая катастрофа постигла Марс, но сегодня он кажется мёртвым. Исследователи много десятилетий пытаются найти на далёкой планете воду, но пока не добились существенных результатов.

В ходе различных экспериментов выяснилось, что влага в большом количестве содержится на полюсах, но добраться туда будет крайне сложно. Именно поэтому все разговоры о создании жилой станции на Красной планете пока дальше теории не идут, ведь людям требуется не только вода для питья, но и источник энергии. Воду легко превратить в водород, что позволит обеспечить достаточное количество энергии для обратного полёта, а также для поддержания колонии в нормальном состоянии. 

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Вот только требуется действительно огромное количество воды. Добывать влагу из льда непрактично, но недавно поводов для оптимизма стало больше. По данным NASA, глубоко под поверхностью Марса скрывается настоящий океан. При этом вода находится в жидком виде, а значит её не потребуется извлекать из породы и предпринимать другие сложные действия для доступа к ключевому источнику для жизни. Данные получены на основе многолетней работы посадочного модуля Mars InSight, а сами исследователи полагают, что окончательные выводы ещё предстоит сделать. Известно, что посадочный модуль InSight, находящийся на планете с 2018 года, четыре года занимался сбором сейсмических данных, изучая колебания грунта, вызванные марсотрясениями. Всё это позволило учёным определить, что под поверхностью планеты находится огромный резервуар, площадь которого не уступает земным океанам. К сожалению, определить точный размер марсианского океана не представляется возможным, но со временем исследователи дадут ответ и на этот вопрос. Судя по сейсмической активности планеты, вода залегает на глубине от 11.5 до 20 километров. 

Если учитывать, что на Земле жизнь находят глубоко под поверхностью планеты в отдалённых пещерах, то нечто подобное может существовать и на Марсе. Вполне возможно, что на Красной планете сохранилась жизнь в виде микроорганизмов, изучить которые ещё только предстоит. Согласно предварительным оценкам, количество воды в подземном океане выше, чем вмещали все реки, моря и даже океаны Марса. Ответов на все вопросы пока нет, но исследователи полагают, что речь идёт о грунтовых водах. Кроме того, во время катастрофы, которая постигла Марс, часть влаги могла уйти на глубину, что позволило сохранить большую часть жидкой воды. По словам представителей Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, в недрах Марса существуют необходимые ингредиенты для жизни, поиском которых и будут заниматься первые колонисты.  

В настоящее время человечество может отправить к Марсу небольшой экспедиционный автоматический модуль. Согласно недавно проведённым исследованиям, люди не переживут два года в космосе, поскольку за это время организм получит необратимые изменения. Большая часть колонистов погибнет во время перелёта, тогда как другие будут слишком больны, чтобы выполнять тяжёлую работу и выживать при полном отсутствии базовых удобств и медицинского обслуживания. Для того чтобы получить нужное количество воды и энергии требуются молодые и здоровые люди, но пока доставить таких на Красную планету мы не можем. Считается, что без более мощных двигателей достичь такой задачи не удастся, но пока исследования идут медленно. Человечество с большим интересом инвестирует средства в горячие конфликты по всей планете, где выгоду получают только крупные компании, занимающиеся производством оружия. 

#космос #наука #интересное #марс
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