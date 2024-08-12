При этом конструктивные особенности делают зарубежную технику ощутимо дороже российских аналогов

Одно из ключевых требований, которое первое время озвучивали Зеленскому поставщики оружия из Европы и США, заключалось в необходимости не допускать утечки всего этого в руки российских специалистов. В зарубежной прессе писали, что Англия потребовала минировать Challenger 2, несмотря на то, что внутри находился украинский экипаж. Ходили слухи, что местные танкисты отказывались садиться в заминированную технику, но в итоге всё пошло не по плану. Российские специалисты смогли познакомиться не только с немецким Leopard 2, но и с американским Abrams, а также с многочисленными броневиками, беспилотниками и другими типами вооружения. Всё это стало достоянием общественности и не раз появлялось на выставках.

Похоже, сегодня требования к украинским властям стали не такими суровыми, поскольку многие бригады ВСУ почти полностью перешли на технику НАТО, а количество трофеев продолжает расти.

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По словам первого заместителя главы «Ростеха» Владимира Артякова, уже несколько лет российские инженеры изучают особенности иностранной техники, получить которую можно в ходе проведения СВО. Удалось выяснить, что российские специалисты имеют паритет с зарубежными в области освоения новых технологий. Конечный результат сильно зависит от подхода инженеров и требований заказчика, где остаются широкие возможности для полёта фантазии. Подходы к конструированию техники специалистов разных стран НАТО вызвали особое любопытство и позволили сделать массу ценных выводов. Особенно важно, что иностранные специалисты по большей части отдают предпочтение показателю удобства. Внутри машины можно встретить самые разнообразные компоненты, плохо применимые в реальном бою. А вот в тылу, когда угроза нулевая или близкая к таковой, очень неплохо сидеть в танке на мягком кресле и попивать горячий чай с печеньем. Артяков констатировал, что никаких технических прорывов в технике стран НАТО замечено не было.

При этом речь идёт именно о системном подходе, а не о единичных случаях. Зарубежные инженеры далеко не всегда эффективно распоряжаются выделенными средствами, а в результате техника получается дорогой. Российские танки, броневики и другие типы вооружения часто превосходят иностранные аналоги по эффективности в реальных боевых действиях, но конструктивно проще. Благодаря этому удаётся сэкономить средства, а также добиться более простого ремонта, не отправляя технику в тыловые лагеря. Известно, что артиллерийские установки некоторых членов НАТО обладают высокой точностью. В теории такая особенность могла бы позволить противнику получить преимущество на том или ином направлении, но без существенных минусов инженерный подход не обходится. Так, добиваться высокой точности приходится за счёт особых условий эксплуатации, приближенных к стерильным. Замена запчастей и чистка производится в специализированной одежде и перчатках, а сами орудия имеют ресурс в 2 раза ниже того, что могут предложить российские и советские боевые единицы.

Точно такая же проблема и с танками. Советская техника обслуживается в рамках полевых условий, а ремонт можно сделать недалеко от линии соприкосновения. А вот немецкие и американские танки украинским военнослужащим приходится транспортировать в Польшу. В этой стране созданы специализированные предприятия, где специалисты высокого класса обслуживают и ремонтируют технику. Ещё сложнее дела обстоят с самолётами. Каждый F-16 требует 17 человеко-часов обслуживания на 1 час полёта. Проще говоря, чтобы поднять истребитель в воздух нужно обеспечить ему защищённый ангар со всем необходимым оборудованием, где на постоянной основе будут находиться ремонтные бригады. Этим летом Дания рапортовала о том, что 50 украинских техников прошли курсы ремонта F-16, но такого количества хватит на несколько машин, тогда как для обслуживания пары десятков истребителей придётся подготовить сотни специалистов. Российские самолёты также нуждаются в обслуживании, но требования здесь значительно ниже, а эффективность применения равна или выше зарубежных аналогов.