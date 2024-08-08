Психологи полагают, что со временем плохие воспоминания из нашей памяти уходят, искажая наше мнение о происходивших несколько десятилетий назад событиях. Копаться в науке мы сегодня не будем, ведь есть простое подтверждение этой гипотезы. Windows ХР была плохо оптимизирована и имела массу проблем с безопасностью. В те времена тысячи вирусов атаковали компьютеры рядовых пользователей, а встроенная система защиты была не способна ничего противопоставить даже самым простым угрозам. Говорить о стабильности Windows ХР не приходилось, ведь она могла выйти из строя на ровном месте. Вы выключали компьютер с соблюдением всех требований разработчика. Ждали, столько, сколько требовалось, но включив – могли обнаружить синий экран. Часть файлов куда-то бесследно исчезала, ну а восстановление занимало время и требовало много средств.

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Серверные операционные системы в те времена были более стабильны, чем домашние, но и они то и дело сталкивались с проблемами. Словом, Windows ХР никогда не была хорошей, но по непонятной причине многие люди считают её чуть ли не идеальной. Драйвера на видеокарту слетали с завидной регулярностью, а на некоторые устройства найти нужное программное обеспечение было почти невозможно. Операционная системы была непредсказуемой, а рядовые пользователи ругали Microsoft за неспособность выпустить нормальный продукт. Спустя годы пользователи помнят только самое лучшее, что могла предложить старая ОС. Например, она была действительно быстрой и могла работать на крайне примитивном железе. Могла, но в таком случае приходилось ждать ответа команд очень долго, а многие воспоминания приходятся на те годы, когда Windows ХР находилась на завершающих этапах жизненного цикла. Если вы застали времена выхода этой операционной системы, то могли помнить, как обычный антивирус Касперского превращал большую часть компьютеров в еле двигающуюся улитку.

Со временем, когда процессоры стали быстрее, а количество оперативной памяти на ПК увеличилось до 1 Гб антивирусы перестали считаться слишком прожорливыми, ну а многие до сих пор помнят, как приходилось отключать антивирус во время запуска игр. Если вы этого не делали, то могли потерять 20-30% fps, не говоря уже о необходимости закрывать все приложения, браузер и даже принудительно выгружать из памяти некоторые работающие программы. В те времена считалось нормой переустанавливать операционную система как минимум один раз в год. Многие и вовсе предлагали делать это каждые 6 месяцев, поскольку к этому моменту количество мусора становилось критическим, что повышало риски выхода ОС из строя без видимых причин.

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С тех пор прошло много времени, но некоторые пользователи всё также регулярно переустанавливают свою операционную систему, рассказывая о том, как после этого быстро начинает работать компьютер. Как видите, на рабочем ноутбуке автора данного материала операционная система была установлена 7 декабря 2019 года. С тех пор ПК запускался почти каждый день, но всё это не оказало никакого влияния на производительность. Система прекрасно показывает себя во всех сценариях и способна запускать как браузер, так и необходимый набор программ. Изначально установлен твердотельный накопитель, ну а планов отказываться от Windows 10 в ближайшее время нет. За все эти годы ни разу не использовались программы для чистки мусора, а также никогда не проводилось удаление поисковой истории браузера. Ноутбук ограничен 8 Гб оперативной памяти, что не позволяет запустить больше 15 одновременно открытых окон в Google Chrome. Во всём остальном никаких заметных проблем нет.

Что же, если вы прочли совет о том, что ваша операционная система нуждается в переустановке, то самое время подойти к делу рационально. Если вы вдруг решитесь на такой шаг, то следует знать несколько важных деталей. Во-первых, вам придётся вернуть все ранее установленные программы. Во-вторых, в некоторых из них могли быть внесены важные настройки, а поиск нужных пунктов займёт ещё больше времени. Кроме того, вы потеряете сохранения от игр. В теории, если вернуть прежнее имя пользователя, заранее скопировав файлы на другой диск, то процесс прохождения можно вернуть. В теории, ведь на практике сохранения могут находиться в самых неожиданных местах. Порой они и вовсе расположены в скрытых файлах, а всё это сильно осложняет поставленную задачу. Некоторые пользователи пишут о том, как они успешно возвращают все параметры при помощи специального программного обеспечения. Якобы, данные хранятся в образе, а в итоге можно получить полностью настроенный компьютер за пару часов.

Учтите, что старый образ, который вы сделали пару лет назад, может сильно отличаться от ваших требований здесь и сейчас. Актуальных сохранений игр там точно не будет, не говоря уже о нужном ПО. Помните, что Windows 10 сильно ушла вперёд по сравнению с Windows ХР и нуждается в переустановке в редких случаях. Практика доказывает, что многие владельцы компьютеров используют свои устройства только для просмотра новостей и фильмов в браузере. В этом случае терять вам не чего, ведь вы можете всё вернуть благодаря аккаунту Google. Система подтянет все ваши пароли, что сильно облегчает процесс переустановки. В большинстве случает в таком режиме ваша Windows 10 может проработать гораздо дольше, чем завершится её официальная техническая поддержка. Напомним, осенью 2025 на эту операционную систему перестанут выпускаться обновления безопасности. Даже после этого можно ничего не переустанавливать, ведь переход на Windows 11 занимает не больше 30 минут, а в результате вы получите все настройки, сохранения игр и программы, которые благополучно до этого работали годами.