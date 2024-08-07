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GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA

GeForce RTX 4060 Ti способна догнать Radeon RX 7700 XT только в трассировке лучей, тогда как в других сценариях она оказывается на 20-30% медленнее
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Когда обычный пользователь хочет купить новый процессор или видеокарту, то первым делом он обращает внимание на цены. Приходится исходить из финансовой составляющей, а значит без разумной экономии не обойтись. В результате потенциальный покупатель выбирает максимальный для себя сегмент, за который он готов заплатить здесь и сейчас. Давайте обойдёмся без упоминания энтузиастов, которые берут флагманские видеокарты и процессоры в кредит, а после годами экономят на еде и развлечениях, отрабатывая огромные проценты. 

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Многим кажется, что видеокарты, которые стоят одинаково, почти ничем не отличаются друг от друга. Что же, такое мнение верно лишь отчасти, поскольку в реальности аналогичной скоростью могут похвастать только решения одного производителя. Например, никогда скоростная видеокарта NVIDIA не будет дешевле той, что выдаёт меньше кадров в секунду и наоборот. Если вы покупаете бюджетное решение, то надеяться на чудо глупо. А вот когда дело доходит до продукции AMD, то такая логика не работает. В целом, Лиза Су движется в фарватере Дженсена Хуанга, ориентируясь на стоимость продукции NVIDIA, но часто отличия в производительности достигают критичных значений. Сегодня мы разберём две видеокарты, которые стоят почти одинаково, но сильно отличающиеся в реальных играх. 

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Речь идёт о GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7700 XT. Как видите, первую вы можете купить за 46 тысяч, тогда как вторую – за 48. Вообще, это всего лишь две модели, тогда как большая часть продукции на указанных выше графических чипах обходится на 5 и даже 10 тысяч дороже. В продаже можно встретить GeForce RTX 4060 Ti за 55 тысяч рублей, а также Radeon RX 7700 XT, за которую просят на пару тысяч дороже или дешевле. Всё зависит от аппетитов производителя и количества кулеров. Часто производитель использует заводской разгон, что также повышает конечную стоимость. Остановимся на том, что обе видеокарты стоят одинаково. Ниже вы можете увидеть несколько скриншотов, позволяющих сделать выводы о реальных скоростных показателях GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7700 XT. 

RTX-OFF

RTX-OFF

RTX-OFF

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Прежде всего можно сделать ввод, что видеокарта NVIDIA медленнее. Отставание её от соперницы зависит от самых различных условий, но в целом можно наблюдать разницу в 20-30%. В некоторых играх Radeon RX 7700 XT оказывается быстрее на 40%, но количество таких тайлов не очень большое. Может показаться, что перед нами вполне линейный и ожидаемый результат, вот только это не так, ведь существует несколько сценариев, сильно усложняющих процесс тестирования. К примеру, если включить трассировку лучей, то вдруг выясняется, что Radeon RX 7700 XT перестаёт демонстрировать значительный отрыв и оказывается на пару процентов быстрее GeForce RTX 4060 Ti. В некоторых играх разница и вовсе отсутствует, ну а это значит только одно: важно определить сценарии использования перед покупкой видеокарты.

RTX-ON

RTX-ON

Предположим, что вы намерены играть в последние новинки и не интересуетесь технологией трассировки лучей. Что же, в таком случае берите Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD предлагает не только более высокую чистую скорость, но и получила 12 Гб видеопамяти. Пожалуй, именно этот показатель становится бутылочным горлышком для GeForce RTX 4060 Ti, когда тесты проводятся в 2К. Сегодня 8 Гб для такого разрешения недостаточно, ну а в результате Radeon RX 7700 XT получает дополнительное преимущество. В случае же, если вы планируете каждую игру запускать с трассировкой лучей, то выбор перестаёт быть таким очевидным. Фанаты дядюшки Хуанга будут советовать купить GeForce RTX 4060 Ti, но мы предлагаем думать шире. Во-первых, трассировка лучей работает одинаково на обеих видеокартах. Во-вторых, по чистой производительности Radeon RX 7700 XT оказывается впереди. Ну и не забывайте, что на таких видеокартах запустить трассировку лучей вы сможете только в разрешении 1080р. 

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Кроме того, в некоторых играх уже сегодня для повышения количества кадров в секунду придётся включать технологию масштабирования. Это замкнутый круг, где для улучшения качества картинки нужна трассировка лучей, но после падения фрамрейта приходится ухудшать визуальную составляющую за счёт использования технологии масштабирования. Многие эксперты пишут, что Radeon RX 7700 XT более перспективная, намекая на дополнительные 4 Гб памяти. Согласимся с такими заявлениями с небольшой оговоркой. Дело в том, что на конечную производительность системы ключевое значение оказывает выбранный процессор. Если вы сэкономили, то можно не сильно полагаться на тесты, ведь никакая Radeon RX 7700 XT не вытянет древний 4-ядерный камень. 

Именно поэтому мы предлагаем вам два процессора, которые идеально подходят для указанных выше видеокарт. Для тех, кто планирует часто обновлять системный блок, лучше подойдёт Ryzen 7 7700. Процессор подключается к материнской плате через сокет АМ5, ну а данная платформа останется актуальна ещё как минимум 3 года. Проблема лишь в том, что материнские платы под АМ5 стоят недёшево, а за оперативную память придётся заплатить существенно дороже. К сожалению, без дополнительных растрат не обойтись, ну а в итоге многие геймеры предпочитают использовать старую платформу АМ4. Здесь в качестве оптимального решения мы предлагаем остановиться на Ryzen 7 5700X3D. По скоростным показателям оба процессора почти ничем не отличаются, но сборка на базе последнего будет дешевле на 15-20 тысяч рублей только за счёт материнской платы и оперативной памяти. Ryzen 7 5700X3D часто покупают те, кто уже имеет компьютер на базе АМ4. В этом случае экономия окажется ещё выше, ведь достаточно заменить процессор, поставить более мощную видеокарту Radeon RX 7700 XT, наслаждаясь картинкой максимального качества в разрешении 2К.


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Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 4060 ti radeon rx 7700 xt
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