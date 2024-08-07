Рано или поздно приходит время купить новый смартфон. Некоторые пользователи ждут до последнего, выжимая из старого аппарата все соки. В результате старичок плохо справляется с повседневными задачами. У него слишком мало памяти для запуска нескольких приложений, не говоря уже о том, чтобы тянуть требовательные игры. Похоже, именно геймеры чаще всего покупают новые смартфоны, тогда как рядовые пользователи могут не менять аппарат 4 года и даже больше. Всегда бывают исключения из правил, а значит на вторичный рынок попадают как относительно актуальные аппараты, так и те, что уже не способны обеспечить приемлемую работу в интернете.

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Если вы хотите купить именно бывший в употреблении смартфон, то следует знать несколько важных нюансов, каждый из которых позволит вам избежать ошибок и получить максимально мощный и современный аппарат. Начнём с области применения. Если вы покупаете мобильный телефон для личного использования, то важно знать его год выпуска и принадлежность к тому или иному сегменту. Например, вам могут предложить отлично сохранившийся аппарат Samsung, который на поверку окажется представителем линейки 2020 года. Обращать на визуальные характеристики нужно, но куда важнее начинка. Сегодня минимальным количеством считается 4 Гб оперативной памяти. Но это откровенно бюджетный вариант, поэтому правильнее будет купить смартфон, у которого есть хотя бы 6 Гб ОЗУ. Если речь идёт о телефоне, работающем на операционной системе Android, то хорошо бы начать с 2022 года. Причина в технической поддержке, обеспечивающей безопасность работы в интернете. Даже телефон 2022 года уже находится на завершающей стадии жизненного цикла и уже перестал или престанет получать прошивки в 2024 или в 2025 году. После этого риски взлома возрастут, ну а размещать на таком аппарате банковские приложения крайне опасно. В случае, если вам нужен мобильник для ребёнка, то можно не думать об обновлениях безопасности, ведь самое главное – это количество оперативной памяти и быстродействие.

Особенно важна скорость, ведь многие дети любят запускать требовательные игры. Изучите эту тему детальнее, а иначе вместо игры ваше чадо получит полумёртвую улитку. Обращайте внимание на состояние аппарата. Сколы и вмятины свидетельствуют о том, что телефон роняли. Чаще всего проблем не возникнет, но иногда падение может закончиться плачевно для внутренних компонентов. Не берите смартфон с треснувшим дисплеем. Замена обойдётся вам очень дорого, а в результате вы потратите больше денег, чем планировали. Пусть лучше владелец аппарата заменит стекло самостоятельно, а после продаёт гаджет по рыночной стоимости. Убедитесь в том, что мобильный телефон хорошо работает. Хватит и пары минут в интернете. Также попросите владельца сбросить все настройки и удалить личный аккаунт. Но особенно пристально следует обращать внимание на сохранность батареи. Если владелец в рекламном сообщении пишет, что аккумулятор в отлично состоянии и имеет ещё 80% запаса, то брать такой аппарат не следует. Батарея должна быть выше 90%, ну а всё остальное требует замены.

Чаще всего на обман попадаются фанаты яблочной продукции. Смартфоны Apple стоят жутко дорого, ну а замена аккумулятора в старом iPhone 12 обойдётся вам недёшево. При этом такие телефоны всё же имеют определённое преимущество перед выпущенными на операционной системе Android, ведь обновления безопасности и новые операционные системы там доступны 5 лет после начала продаж. В отличие от компьютерных комплектующих вы можете купить телефон через почтовую службу. Осмотрите свой гаджет и убедитесь, что он именно такой, как писал продавец. Приходите на почту тогда, когда там нет больших очередей. Благодаря этому вы сможете внимательно осмотреть все детали и выявить неполадки, если таковые имеются. Обращайте внимание на шнур зарядки. Особенно это актуально для смартфонов с поддержкой технологии быстрой зарядки. Продавец может попытаться оставить себе дорогой блок с кабелем питания, а значит одно из главных технологических новшеств окажется вам недоступно. Было бы неплохо снять старую защитную плёнку или стекло, если оно в плохом состоянии. Мало ли, вдруг проблемы есть и на самом дисплее. Ну а если экран не имеет видимых повреждений, а защитное стекло в идеальном состоянии, то менять его не нужно. Также внимательно изучите среднюю цену на тот или иной телефон по рынку. Устройства в близком к идеальному состоянию стоят дороже, но вы всё равно не стеснитесь торговаться. Как правило, продавец просит немного больше, чем планирует получить, оставляя себе место для манёвра. Будет глупо, если вы не попытаетесь сэкономить.