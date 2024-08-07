Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
AMD озвучила официальные цены линейки Ryzen 9000 – почти идеальные процессоры для апгрейда
Цены оказались немного выше, чем ранее писали инсайдеры

31 июля релиз процессоров Ryzen нового поколения так и не состоялся. Представители компании не стали озвучивать истинные причины отзыва и переноса продаж, а инсайдеры писали об ошибочной маркировке, допущенной в момент упаковки чипов. Как бы там ни было, но уже завтра первые два процессора будут доступны по всему миру, а 15 августа состоится заключительный релиз всей линейки.

Тесты появятся совсем скоро, но в целом мы видели достаточно данных, полученных из многочисленных источников. Известно, что в играх два флагманских процессора будут демонстрировать очень приличные показатели на уровне Core i9-14900K, тогда как в многоядерных задачах с использованием многопотока преимущество серии Ryzen 9000 очевидно. При этом в следующем поколении Intel отказалась от технологии многопоточности, что даёт AMD значительное преимущество в сложных рабочих сценариях.

реклама

Пока сравнение можно проводить только с находящимися в продаже процессорами, а ключевым фактором, определяющим спрос на рынке, остаётся ценообразование. И вот здесь есть хорошие новости. Давайте изучим официальные цены, которые сегодня были озвучены представителями AMD. 

  • Ryzen 9 9950X будет стоить 649 долларов. Ранее инсайдеры писали, что за флагман будут просить на 50 долларов меньше, но даже в этом случае новый процессор окажется дешевле Ryzen 9 7950X, стоимость которого была зафиксирована на отметке в 699 долларов во время релиза. 
  • Ryzen 9 9900X оценён в 499 долларов, что сделает этот процессор популярным среди энтузиастов. Многие пользователи не готовы тратить на процессор 650 долларов, но хотят собрать мощную систему с близкими к пиковым показателям в рабочих и игровых сценариях. К слову, за Ryzen 9 7900X на старте просили на 50 долларов больше. 
  • Ryzen 7 9700X будет продаваться за 359 долларов. Места для манёвра в данном сегменте у AMD не очень много, ведь рекомендованная стоимость Ryzen 7 7700X равнялась 399 долларам. Ryzen 7 9700X понравится энтузиастам и рядовым пользователям, предлагая отличные скоростные показатели и не требуя платить за это слишком много. 
  • Ryzen 5 9600X станет настоящим подарком для массового покупателя и будет продаваться за 279 долларов. По сравнению с Ryzen 5 7600X скидка не очень большая (всего 20 долларов), но в данном сегменте достаточно и этого.

Стоит учитывать, что в начале следующего года в продажу поступят процессоры без приставки «Х», скоростные показатели которых немногим уступают указанных выше чипам. Стоимость таких процессоров будет ниже, а значит за Ryzen 5 9600 будут просить не выше 250 долларов.

По мнению экспертов, фора в несколько месяцев позволит AMD распродать значительное количество процессоров, тогда как Intel будет готова выпустить новую серию только к середине осени. При этом Лиза Су ещё и может влиять на конечную стоимость серии Ryzen 9000, поскольку чипы построены на базе 4-нм узла. Intel также полагается на производственные мощности TSMC, но выбрала более дорогой 3-нм технологический процесс, что делает скидки невозможными. Можно сделать вывод, что Ryzen 9 9950X будет находиться в верхнем ценовом сегменте, конкурируя с Core i9-14900K. Флагман Intel на 100 долларов дешевле, но он сильно уступает новичку в рабочих задачах. 

Ryzen 9 9900X может стать оптимальным решением для тех, кому требуется высокоскоростной процессор для работы и игр. Все эти задачи 12-ядерный камень выполняет отлично, но окажется дороже Core i7-14700K. Главный вопрос заключается в том, насколько быстрым в конечном итоге будет Ryzen 9 9900X, но ответ дадут только официальные тесты. За Ryzen 7 9700X планируют просить столько же, как и за Ryzen 7 7800X3D, но у нового камня есть значительное преимущество, ведь он укладывается в теплопакет 65 Вт, а значит сможет работать на бюджетных материнских платах. Кроме того, Ryzen 7 9700X станет однозначно быстрее аналогов Intel в многоядерных тестах и продемонстрирует очень неплохие показатели в играх. Звание бестселлера Ryzen 5 9600X обеспечено, ведь в данном сегменте он предложит лучшую скорость в играх, ну а для работы обычно покупают более мощные процессоры.

Добавим, что ранее инсайдеры озвучивали ещё более выгодные цены. Вполне возможно, что речь шла об одном из вариантов, обсуждавшимся руководством AMD, но сегодня мы имеем компромиссное решение. Массового потребителя Ryzen 9 9950X не интересует, ну а стоимость Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не может не радовать, позволяя сделать апгрейд с минимальными затратами. 

#amd #процессоры #ryzen 9000
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
4
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
5
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
1
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
4
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
5
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
3
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
Securelist: 5 приложений в магазине Google Play загружают на смартфон вредоносное шпионское ПО
+
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
4
Ситуация с подготовкой к выпуску NVIDIA GB200 не так печальна, как может казаться
+

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
157
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
24
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
1
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
1
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
13
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
6
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
3

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
10:12
Ну, а что? Берлин в апреле 1945го года то же защищали подростки из гитлерюгенд. Лиха беда начало?
Украинский депутат рассказал, что страны Запада рекомендуют Киеву сделать мобилизацию с 18 лет
Konstantin Skorik
09:56
Старая жена не будет поддерживать новые функции, так что перейдите на новую или в один день старая перестанет заводиться...
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Алиен Предаторов
09:54
Прикольно так. Выкручивают яйца пользователям за их же деньги (те у кого л цензионный продукт). А пользователям пох. Так и будут хавать г@вн@ ложками.
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Konstantin Skorik
09:54
В АНБ создали целый отдел чтобы разгребать твою папку с порнухой.
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Radmir Battalov
09:49
Дуб орех или мочало, начинаем гадать сначала )) Столько уже слухов за эти два десятилетия по поводу третей хальфы было )))
Появились новые данные, указывающие на разработку Half-Life 3
Konstantin Skorik
09:49
Порадуемся за буржуев.
AMD дарит две игры при покупке процессоров и видеокарт компании
Nvidia&Intel Hater
09:44
Все же надеюсь дождусь .когда вас гнид или прибьют или на кичу отьедете лет на 12-20
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Nvidia&Intel Hater
09:43
Ты дурак ?? Херсон временно окуппирован ВСУ
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
aoxoa1
09:35
У меня 1660S и она прекрасно тянет варкрафт рефоргед, старкрафт последний, субнотику и гта5 в 2к разрешении. Не знаю какие у кого там страдания из-за низких фпс. Мне достаточно. Брал как раз за 17 в д...
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
AleksK
09:32
Зачем на производстве человекоподобные роботы?
Apple готовит модели M4, M4 Pro и M4 Max для новой линейки MacBook Pro в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем