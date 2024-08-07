Цены оказались немного выше, чем ранее писали инсайдеры

31 июля релиз процессоров Ryzen нового поколения так и не состоялся. Представители компании не стали озвучивать истинные причины отзыва и переноса продаж, а инсайдеры писали об ошибочной маркировке, допущенной в момент упаковки чипов. Как бы там ни было, но уже завтра первые два процессора будут доступны по всему миру, а 15 августа состоится заключительный релиз всей линейки.

Тесты появятся совсем скоро, но в целом мы видели достаточно данных, полученных из многочисленных источников. Известно, что в играх два флагманских процессора будут демонстрировать очень приличные показатели на уровне Core i9-14900K, тогда как в многоядерных задачах с использованием многопотока преимущество серии Ryzen 9000 очевидно. При этом в следующем поколении Intel отказалась от технологии многопоточности, что даёт AMD значительное преимущество в сложных рабочих сценариях.

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Пока сравнение можно проводить только с находящимися в продаже процессорами, а ключевым фактором, определяющим спрос на рынке, остаётся ценообразование. И вот здесь есть хорошие новости. Давайте изучим официальные цены, которые сегодня были озвучены представителями AMD.

Ryzen 9 9950X будет стоить 649 долларов. Ранее инсайдеры писали, что за флагман будут просить на 50 долларов меньше, но даже в этом случае новый процессор окажется дешевле Ryzen 9 7950X, стоимость которого была зафиксирована на отметке в 699 долларов во время релиза.

будет стоить долларов. Ранее инсайдеры писали, что за флагман будут просить на 50 долларов меньше, но даже в этом случае новый процессор окажется дешевле Ryzen 9 7950X, стоимость которого была зафиксирована на отметке в 699 долларов во время релиза. Ryzen 9 9900X оценён в 499 долларов, что сделает этот процессор популярным среди энтузиастов. Многие пользователи не готовы тратить на процессор 650 долларов, но хотят собрать мощную систему с близкими к пиковым показателям в рабочих и игровых сценариях. К слову, за Ryzen 9 7900X на старте просили на 50 долларов больше.

оценён в долларов, что сделает этот процессор популярным среди энтузиастов. Многие пользователи не готовы тратить на процессор 650 долларов, но хотят собрать мощную систему с близкими к пиковым показателям в рабочих и игровых сценариях. К слову, за Ryzen 9 7900X на старте просили на 50 долларов больше. Ryzen 7 9700X будет продаваться за 359 долларов. Места для манёвра в данном сегменте у AMD не очень много, ведь рекомендованная стоимость Ryzen 7 7700X равнялась 399 долларам. Ryzen 7 9700X понравится энтузиастам и рядовым пользователям, предлагая отличные скоростные показатели и не требуя платить за это слишком много.

будет продаваться за долларов. Места для манёвра в данном сегменте у AMD не очень много, ведь рекомендованная стоимость Ryzen 7 7700X равнялась 399 долларам. Ryzen 7 9700X понравится энтузиастам и рядовым пользователям, предлагая отличные скоростные показатели и не требуя платить за это слишком много. Ryzen 5 9600X станет настоящим подарком для массового покупателя и будет продаваться за 279 долларов. По сравнению с Ryzen 5 7600X скидка не очень большая (всего 20 долларов), но в данном сегменте достаточно и этого.

Стоит учитывать, что в начале следующего года в продажу поступят процессоры без приставки «Х», скоростные показатели которых немногим уступают указанных выше чипам. Стоимость таких процессоров будет ниже, а значит за Ryzen 5 9600 будут просить не выше 250 долларов.

По мнению экспертов, фора в несколько месяцев позволит AMD распродать значительное количество процессоров, тогда как Intel будет готова выпустить новую серию только к середине осени. При этом Лиза Су ещё и может влиять на конечную стоимость серии Ryzen 9000, поскольку чипы построены на базе 4-нм узла. Intel также полагается на производственные мощности TSMC, но выбрала более дорогой 3-нм технологический процесс, что делает скидки невозможными. Можно сделать вывод, что Ryzen 9 9950X будет находиться в верхнем ценовом сегменте, конкурируя с Core i9-14900K. Флагман Intel на 100 долларов дешевле, но он сильно уступает новичку в рабочих задачах.

Ryzen 9 9900X может стать оптимальным решением для тех, кому требуется высокоскоростной процессор для работы и игр. Все эти задачи 12-ядерный камень выполняет отлично, но окажется дороже Core i7-14700K. Главный вопрос заключается в том, насколько быстрым в конечном итоге будет Ryzen 9 9900X, но ответ дадут только официальные тесты. За Ryzen 7 9700X планируют просить столько же, как и за Ryzen 7 7800X3D, но у нового камня есть значительное преимущество, ведь он укладывается в теплопакет 65 Вт, а значит сможет работать на бюджетных материнских платах. Кроме того, Ryzen 7 9700X станет однозначно быстрее аналогов Intel в многоядерных тестах и продемонстрирует очень неплохие показатели в играх. Звание бестселлера Ryzen 5 9600X обеспечено, ведь в данном сегменте он предложит лучшую скорость в играх, ну а для работы обычно покупают более мощные процессоры.

Добавим, что ранее инсайдеры озвучивали ещё более выгодные цены. Вполне возможно, что речь шла об одном из вариантов, обсуждавшимся руководством AMD, но сегодня мы имеем компромиссное решение. Массового потребителя Ryzen 9 9950X не интересует, ну а стоимость Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не может не радовать, позволяя сделать апгрейд с минимальными затратами.