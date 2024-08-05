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Bublik1
Могут ли США заблокировать Android с iOS в РФ, и как поживают российские операционные системы
Эксперты полагают, что пока блокировать операционные системы США не будут

Всё больше аналитиков склоняется к мысли, что в ближайшее время YouTube в России может быть окончательно заблокирован. В ответ на критику о важности данной платформы приводятся статистика, согласно которой исход российских пользователей из американских площадок оказался огромным, а сегодня большая часть пользователей не испытывает никакой сложности с получением информации. Пожалуй, с YouTube так не выйдет. На момент блокировки американских соцсетей в России существовали зрелые аналоги, ну а ничего похожего на YouTube пока нет. RUTUBE стремительно развивается, но такими темпами отечественный видеохостинг станет конкурентным ещё очень нескоро. Политики призывают авторов контента переходить на российские площадки, но забывают о том, что интересы людей не ограничиваются просмотром блогов о похудении и приготовлении пищи. 

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Существуют научно-популярные каналы, важность которых переоценить невозможно. Ничего подобного у российских пользователей на RUTUBE пока нет, а ведь есть ещё видеоклипы, музыка и масса другого контента. Аналитики полагают, что решение о блокировке YouTube уже принято, а значит речь только о том, когда видеохостинг станет полностью недоступен российским пользователям. Похоже, не лучше положение обстоит и относительно американских операционных систем, занимающих почти 100% всего рынка. А между тем Android и iOS остаются крайне эффективными инструментами в руках американского правительства. В настоящее время спецслужбы США используют операционные системы для слежки и получения ценной информации, но не исключено, что будет принято решение сделать из них оружие. Так уже было с американским долларов. Валюта считалась свободно-конвертируемой, но в какой-то момент стала эффективным инструментом санкционной политики. Эксперты полагают, что с операционными системами всё сложнее. Дядюшке Сэму придётся убедить Google и Apple в необходимости использования крайних мер, а до полной блокировки может не дойти. 

Как бы там ни было, российские специалисты уже заняты решением данной проблемы, а в качестве альтернативы предлагаются многочисленные российские и китайские операционные системы. Например, у Huawei есть HarmonyOS, которая точно не будет заблокирована, поскольку она полагается на код AOSP и на половину состоит из собственных разработок. Мало того, китайцы уже в 2024 могут выпустить HarmonyOS NEXT, которая вообще не включает американского кода от Android. Той же дорогой идёт и Xiaomi. В конце 2023 вышла собственная HyperOS, которая также полагается на AOSP и имеет до 50% своего кода. Эксперты уверены, что две эти операционные системы заблокированы не будут, тогда как с остальными всё сложно. В теории, каждый производитель популярных смартфонов разрабатывает собственную оболочку, вот только основана она на чистой версии Android и имеет незначительные отличия от оригинала. Повторимся, что в настоящее время опасность блокировки смартфонов в России отсутствует, но исключать подобные действия в будущем не стоит. 

А вот с российским ПО пока значительных подвижек нет. Попытки выпустить операционную систему для смартфонов признаны успешными, но до массового потребителя подобные аппараты не дошли. Причина в том, что российские операционные системы не обладают коммерческой привлекательностью и созданы для решения локальных задач. Например, для всероссийского голосования, или для определённого производственного процесса. Неудивительно, что подобные системы включают несколько десятков различных программ и утилит. Никакой реальной конкуренции Android и iOS подобные системы не несут. Потребуются годы и огромные финансовые вливания, после чего можно будет говорить о выходе на коммерческий рынок, ну а пока ни российская, ни американская сторона к резким движениям не готова. Некоторые аналитики полагают, что блокировки операционных систем со стороны США никогда не случиться. Это огромные деньги, отказываться от которых корпорации не намерены. Кроме того, если по какой-то причине в Белом доме решат заблокировать часть российских телефонов, то это обернётся огромными имиджевыми потерями. После такого шага многие страны захотят перейти на собственные ОС, что ударит по финансовому состоянию американских гигантов. Скорее всего, если обе операционные системы и будут заблокированы, то случится это по инициативе российских властей. Как уже было сказано выше, должна появиться зрелая альтернатива, ну а пока даже Huawei не может похвастать значительными достижениями, полагаясь на приложения, работающие на базе Android.

#android #ios
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