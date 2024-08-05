Всего за неделю курс ВСТ опустился на 25%

Реалисты полагают, что следует слепо доверять прогнозам финансовых аналитиков, но полагаться на те или иные советы всё же не стоит. В конце июля многие эксперты писали о том, что август станет одним из самых спокойных месяцев 2024 года. Считалось, что в последний месяц лета волатильность на рынке криптовалют снизится до минимума, ну а Bitcoin окажется центром стабильности. Небольшая коррекция не исключалась, но все вокруг писали о том, что цифровое золото не подешевеет ниже 63 тысяч долларов. На самом деле многие аналитики полагали, что более вероятен сценарий, при котором первая криптовалюта даже немного подорожает, но никто не ожидал, что 5 августа за 1 ВТС будут давать меньше 53 тысяч долларов. А между тем ровно неделю назад Bitcoin торговался на отметке 68 тысяч долларов, а оптимистические настроения захлёстывали рынок.

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Сегодня аналитики пытаются понять, что происходит, называя самые разные причины стремительного падения котировок основных цифровых активов. Прежде всего нам предлагают обратить внимание на неопределённость в политике Федеральной резервной системы. Представители ФРС разочаровывают крупных инвесторов, поскольку вероятность снижения кредитных ставок в сентябре всё ниже. Одновременно с этим фиксируется стремительное снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США. Так, ещё неделю назад годовой процент достигал 4.25%, ну а сегодня он опустился до 3.75%. Подобные фокусы воспринимаются инвесторами в крайне негативном свете, но это далеко не всё. В пятницу был опубликован отчёт о положении на американском рынке труда, что вызвало опасения у ключевых игроков, ну а в результате многое уверены, что финансовая система США медленно, но очень уверенно движется в направлении рецессии.

Много лет наблюдалось повышение всех экономических показателей, но сегодня риски возрастают, а инвесторы неохотно вкладывают деньги в рискованные активы. Одним из дополнительных факторов, усилившим давление на криптовалюты, стало решение Банка Японии повысить процентную ставку. Это привело к тому, что национальная валюта стала дорожать, а акции крупных компаний пошли вниз. Индекс Nikkei обвалился на 15%, а сегодня он торгуется на 20% ниже, чем в середине июля. Американский Nasdaq ушёл вниз на 5%, но аналитики считают, что ожидать быстрого восстановления позиций не приходится. Таким образом можно сделать вывод, что сегодня есть несколько фундаментальных факторов, подталкивающих криптовалюты вниз. Возможно, но скептики обращают внимание на то, что падение оказалось слишком стремительным, и может показаться удачным стечением обстоятельств для Китов. Известно, что с начала лета держатели крупных активов распродавали монеты, купленные в 2022 году. Тогда за 1 ВТС давали ниже 30 тысяч долларов, ну а в результате Киты фиксировали значительную прибыль.

Не исключено, что большая часть накоплений была реализована, а крупной рыбе нужно пополнить кошельки. Аналитики замечают, что наиболее популярные альткоины потеряли намного больше, чем Bitcoin, а всё это говорит о технических манипуляциях. Считается, что осенью 2024 цифровое золото продемонстрирует стремительный рост, ну а происходящее сегодня уже не раз повторялось. Специалисты пишут, что рынок охватила паника. Держатели первой криптовалюты сбрасывают активы, ну а особенно нервозная обстановка царит вокруг Ethereum. Обратите внимание, за неделю цифровое золото потеряло четверть своей стоимости, тогда как вторая криптовалюта подешевела на треть. При этом совсем недавно началась торговля спотовыми ЕТН, а держатели могут выбросить на рынок слишком много монет, что приведёт к ещё более сильному падению. Неясно, сколько на этот раз продлится коррекция на рынке цифровых активов. Аналитики уверены, что проблема носит временный характер и призывают не делать резких движений.

Причина в том, что Медведи и Быки только кажутся противниками, но на самом деле играют за одну команду. Первым и вторым выгодны взлёты и падения, позволяя зарабатывать там, где обычные инвесторы всегда уходят в минус. Эксперты обращают внимание на то, что на после перехода на халвинг на рынке формируется дефицит Bitcoin. В данный момент уже не важно, сколько монет сольют паникующие держатели в ближайшие недели, ведь сегодня ВТС генерируется меньше, чем рынок готов купить. Майнеры получают за свою работу низкое вознаграждение и уже много месяцев уходят в минус. Когда первая криптовалюта пойдёт вверх, не знает никто, но считается, что происходящее никак не повлияет на фундаментальное движение вверх, остановить которое не может ни одна рецессия в американской экономике.