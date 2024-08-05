Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Биткоин пошёл ко дну – Медведи захватили рынок, а Киты набивают кошельки дешёвыми монетами
Всего за неделю курс ВСТ опустился на 25%

Реалисты полагают, что следует слепо доверять прогнозам финансовых аналитиков, но полагаться на те или иные советы всё же не стоит. В конце июля многие эксперты писали о том, что август станет одним из самых спокойных месяцев 2024 года. Считалось, что в последний месяц лета волатильность на рынке криптовалют снизится до минимума, ну а Bitcoin окажется центром стабильности. Небольшая коррекция не исключалась, но все вокруг писали о том, что цифровое золото не подешевеет ниже 63 тысяч долларов. На самом деле многие аналитики полагали, что более вероятен сценарий, при котором первая криптовалюта даже немного подорожает, но никто не ожидал, что 5 августа за 1 ВТС будут давать меньше 53 тысяч долларов. А между тем ровно неделю назад Bitcoin торговался на отметке 68 тысяч долларов, а оптимистические настроения захлёстывали рынок. 

реклама

Сегодня аналитики пытаются понять, что происходит, называя самые разные причины стремительного падения котировок основных цифровых активов. Прежде всего нам предлагают обратить внимание на неопределённость в политике Федеральной резервной системы. Представители ФРС разочаровывают крупных инвесторов, поскольку вероятность снижения кредитных ставок в сентябре всё ниже. Одновременно с этим фиксируется стремительное снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США. Так, ещё неделю назад годовой процент достигал 4.25%, ну а сегодня он опустился до 3.75%. Подобные фокусы воспринимаются инвесторами в крайне негативном свете, но это далеко не всё. В пятницу был опубликован отчёт о положении на американском рынке труда, что вызвало опасения у ключевых игроков, ну а в результате многое уверены, что финансовая система США медленно, но очень уверенно движется в направлении рецессии. 

Много лет наблюдалось повышение всех экономических показателей, но сегодня риски возрастают, а инвесторы неохотно вкладывают деньги в рискованные активы. Одним из дополнительных факторов, усилившим давление на криптовалюты, стало решение Банка Японии повысить процентную ставку. Это привело к тому, что национальная валюта стала дорожать, а акции крупных компаний пошли вниз. Индекс Nikkei обвалился на 15%, а сегодня он торгуется на 20% ниже, чем в середине июля. Американский Nasdaq ушёл вниз на 5%, но аналитики считают, что ожидать быстрого восстановления позиций не приходится. Таким образом можно сделать вывод, что сегодня есть несколько фундаментальных факторов, подталкивающих криптовалюты вниз. Возможно, но скептики обращают внимание на то, что падение оказалось слишком стремительным, и может показаться удачным стечением обстоятельств для Китов. Известно, что с начала лета держатели крупных активов распродавали монеты, купленные в 2022 году. Тогда за 1 ВТС давали ниже 30 тысяч долларов, ну а в результате Киты фиксировали значительную прибыль. 

Не исключено, что большая часть накоплений была реализована, а крупной рыбе нужно пополнить кошельки. Аналитики замечают, что наиболее популярные альткоины потеряли намного больше, чем Bitcoin, а всё это говорит о технических манипуляциях. Считается, что осенью 2024 цифровое золото продемонстрирует стремительный рост, ну а происходящее сегодня уже не раз повторялось. Специалисты пишут, что рынок охватила паника. Держатели первой криптовалюты сбрасывают активы, ну а особенно нервозная обстановка царит вокруг Ethereum. Обратите внимание, за неделю цифровое золото потеряло четверть своей стоимости, тогда как вторая криптовалюта подешевела на треть. При этом совсем недавно началась торговля спотовыми ЕТН, а держатели могут выбросить на рынок слишком много монет, что приведёт к ещё более сильному падению. Неясно, сколько на этот раз продлится коррекция на рынке цифровых активов. Аналитики уверены, что проблема носит временный характер и призывают не делать резких движений. 

Причина в том, что Медведи и Быки только кажутся противниками, но на самом деле играют за одну команду. Первым и вторым выгодны взлёты и падения, позволяя зарабатывать там, где обычные инвесторы всегда уходят в минус. Эксперты обращают внимание на то, что на после перехода на халвинг на рынке формируется дефицит Bitcoin. В данный момент уже не важно, сколько монет сольют паникующие держатели в ближайшие недели, ведь сегодня ВТС генерируется меньше, чем рынок готов купить. Майнеры получают за свою работу низкое вознаграждение и уже много месяцев уходят в минус. Когда первая криптовалюта пойдёт вверх, не знает никто, но считается, что происходящее никак не повлияет на фундаментальное движение вверх, остановить которое не может ни одна рецессия в американской экономике. 

#криптовалюты #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
15
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
10
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
7
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
5
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
2
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
3
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
2
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
7
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
9
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
10
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
1
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
51
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
46
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9

Сейчас обсуждают

Руслан Букури
12:15
В Беларуси уже придумали подзаряжаемый двигатель в процессе езды, вот там реальная инновация, а тут пшик.
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
3JIbIDEHb
12:10
Особенно учитывая фирменную технологию "отъезжания" чипов годика через три "из за высокого напряжения" гарантирующую постоянно восполняющийся спрос. Как всегда, все новые технологии обкатались на хомя...
NVIDIA попытается привлечь Intel к упаковке своих чипов
ЮРА ОНИЩЕНКО
12:04
Бернинган, тебе и так напихают минусов, ибо крыша твоя давно поехала
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
erno
12:02
а что ты пользуешься всем западным клоунским.
Зеленский сообщил о планах создать коалицию из стран НАТО, готовых сбивать российские ракеты
Ярослав Савранский
11:56
Что то автор путает, Motorola первыми выпустили moto tag, ещё лет пять назад, а уж потом другие стали делать
Motorola Moto Tag выпущен в продажу в качестве основного конкурента смарт-трекеров
DANYNAFIG
11:48
Писта рулю , хохлы сдавайтесь.
Биткоин провалил уровень $54 000, потеряв 11% стоимости за сутки
АЕV
11:47
Типичный 15ти рублёвый бот отрабатывает по скрипту, в общем ничего нового
Google не связан с массовыми перебоями в работе YouTube
Евгений Попов
11:45
А не пофиг как называются?
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
Иван Бородин
11:44
Ещё бы... интел покупает всех производителей что бы только их продукцию собирали в буки а не конкурентов!
Большинство геймеров в июле использовали процессоры Intel, видеокарту RTX 3060 и разрешение 1080p
Yakov Rovinest
11:43
Извините конечно, но буквы у всех бесплатные😅
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем