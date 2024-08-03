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Bublik1
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
В США ощутимо дешевле можно встретить Toyota Corolla

По самым разным прогнозам, за 2024 год в России будет реализовано от 1.2 до 1.6 миллиона легковых автомобилей. Спрос продолжает увеличиваться, но аналитики уверяют, что речь идёт о временном явлении. Причина в том, что многие россияне планировали совершить покупку позднее, но в итоге приняли решение не медлить. Предполагается, что на фоне ужесточения утилизационных правил и роста ключевой ставки со стороны Центробанка цены на автомобили пойдут вверх, а это самым негативным образом отразиться на количестве продаваемых транспортных средств. На самом деле даже сегодня стоимость легкового автомобиля в России сложно назвать низкой, а эксперты отмечают, что всё познаётся в сравнении. 

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Например, базовая версия Lada Vesta стоит 1.2 миллиона рублей. Вот только по комплектации такая модификация будет уступать даже зарубежным автомобилям, выпускаемым в далёких 80-х годах. Если потенциальный покупатель хочет получить больше опций, то ему придётся выложить больше 2 миллионов рублей, а в максимальной комплектации за Lada Vesta просят 2.4 миллиона. Доплатив к базовой версии можно рассчитывать на автомобиль в кузове универсал и два мотора на выбор: 1.6-литровый с мощностью 118 л.с., а также 1-8-литровый с мощностью 122 л.с. Доступна механическая коробка передач, а также вариатор. Из дополнительных опций присутствует мультимедийная система, оснащённая навигацией «Яндекс», но также есть все системы для работы Apple CarPlay и Android Auto. Присутствуют 4 подушки безопасности, 8 динамиков и даже выход USB для зарядки самых разнообразных гаджетов. Из обивки только кожзам, но владельцы пишут, что качество материала довольно приличное.

По данным экспертов, средняя стоимость легковушки в России в 2024 достигла 3.3 миллиона рублей, а аналитики уверяют, что к концу года цены увеличатся примерно на 10%. Даже если исходить из стоимости максимально прокачанной версии Lada Vesta за 2.4 миллиона рублей, то в переводе на доллары (по курсу Центробанка) выходят немалые 28 тысяч долларов. Авторы «Газета.Ru» предлагают посмотреть, какую машину за эту сумму можно купить в других странах мира. В США всего за 22 тысячи можно отхватить Toyota Corolla. За эти деньги можно рассчитывать на 2-литровй двигатель с мощностью 169 л.с. и оригинальным японским вариатором. Присутствует система климат-контроля, целях 9 полушек безопасности, большой мультимедийный дисплей размером 8 дюймов и доступ в машину без ключа. За 25 тысяч доступна версия Nightshade, в которой вам поставят 18-дюймовые диски с бронзовой отделкой, а также порадуют прокачанной системой премиального класса и спортивными сиденьями. В той же Америке за 26 продаётся Jeep Compass. Автомобиль 2024 года доступен в версии Sport и оснащён полным приводом и 2-литровым двигателем на 200 л.с. 8-ступечатый автомат считается одним из лучших на рынке, ну а сама машина обходит по качеству исполнения, надёжности, безопасности и удобству большую часть одноклассников. Даже в базовой комплектации в салоне установлен мультимедийный дисплей размером 10 дюймов. 

На самом деле на этом выбор легковых автомобилей в США в пределах указанной суммы не заканчивается, но в рамках данного материала мы кратко перечислим другие модели в разных странах. Например, в Германии за 28 тысяч доступен хетчбэк Skoda Scala. 2-сезонный климат-контроль, большой мультимедийный экран, многочисленные датчики и многое другое делают эту машину одной из наиболее комфортных в своей ценовой категории. Skoda Scala не может похвастать высокой мощностью и комплектуется двигателем объёмом 1 литр на 95 л.с., но в данном случае речь идёт о семейном, а значит максимально комфортном и безопасном автомобиле. Во Франции за 25 тысяч евро доступен кроссовер Renault Captur. Здесь также нет упора на мощность, но зато даже в базовой версии в наличии масса любопытных опций. Например, камера заднего вида, автоматическая система предупреждения выхода за полосу движения, датчики усталости водителя и круиз-контроль. Установлены системы безопасности, включая ESP и восемь подушек безопасности. За мультимедийные функции отвечает система OpenR Link с 8-дюймовым дисплеем.

В Китае всего за 1.4 миллиона рублей продаётся Haval Н-6, оснащённый 10-дюймовой приборной панелью и 15-дюймовым мультимедийным дисплеем. Это самый настоящий электрокар, способные проехать до 200 километров в базовой версии. Если доплатить ещё 500 тысяч рублей, то можно увеличить запас хода в два раза, а также получить массу продвинутых опций. В целом, даже в базовом виде применяются дорогие материалы, включая натуральное дерево и мрамор. Кстати, водительское кресло оснащено функцией массажа, подогрева и даже вентиляции. Всего за 1.7 миллиона рублей по курсу в Японии доступен минивэн Suzuki Landy. 2-литровый движок с полным приводом делает езду комфортной и уверенной. Все сиденья в салоне оснащены функцией подогрева, а раздвижная дверь оснащена умных механизмом открывания. Как уже отмечалось выше, выбор огромен, ну а почему в России установлены такие высокие цены на легковые автомобили, не знает никто. Даже если китайские машины выпускаются на российских заводах, то они стоят в 2 раза дороже, чем на родине, а импортные модели и вовсе поражают своими ценниками. Пожалуй, любой из перечисленных автомобилей на голову выше Lada Vesta как по ходовым качествам, так и по оснащению в базовой и полной комплектации. 

#автомобили #транспорт #lada vesta
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