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Bublik1
Жители РФ бросились скупать новые автомобили – аналитики советуют не медлить и ожидают подорожания
Предполагается, что во втором полугодии целый ряд факторов приведёт к росту цен на автомобили на рынке РФ

Аналитики отмечают, что российский рынок легковых автомобилей переживает подъём. Спрос продолжает расти, а в число наиболее популярных попадают не только китайские, но и российские бренды. На самом деле сегодня большая часть отечественных предприятий выпускает машины на основе китайских аналогов, обещая через несколько лет снизить зависимость от иностранных компонентов. Одновременно с этим фиксируются значительное падение поставок европейских, американских и японских брендов. Многие автомобильные компании ушли из РФ ещё в 2022 году, ну а спрос на подобные транспортные средства даже по параллельному импорту сильно уступает китайским аналогам. Ещё несколько месяцев назад звучали оптимистичные прогнозы, а эксперты полагали, что 2024 год покажет новый рекорд. По мнению целого ряда авторитетных компаний, спрос на новые легковые машины может оказаться намного ниже озвученных ожиданий. 

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Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пишут, что пока не будут пересматривать годовой прогноз, но всё идёт к тому, что ситуация может измениться в худшую сторону. Причина в том, что уже скоро Центробанк повысит ключевую ставку, что негативным образом отразится на покупательской способности. Есть и другие негативные экономические факторы, а всё это оказывает давление на продажи. Что любопытно, в настоящее время на рынке наблюдается ажиотаж. Обычно в сезон отпусков царит штиль, но только не в этот раз. Аналитики полагают, что потенциальные покупатели осознают риски, с которыми им придётся столкнуться в ближайшее время, поэтому инвестируют в транспортные средства уже сегодня. Представители ассоциации полагают, что в случае оптимистичного сценария дилеры реализуют около 1.65 миллиона новых автомобилей. Если экономический рост замедлится, а ставка по кредитам повысится, то продать больше 1.3 миллиона будет сложно. 

Что примечательно, Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) оценивает перспективы второй половины 2024 менее оптимистично. Предполагается, что дилеры реализуют не больше 1.12 миллиона транспортных средств, тогда как более реалистичной кажется цифра чуть более 1 миллиона. В качестве одной из причин указывается отложенный спрос. Аналитики напоминают, что в прошлом году многие автолюбители предпочли подождать, но к началу второго полугодия значительная часть этих людей уже купила новый легковой автомобиль. Власти ужесточают меры контроля, а высокие ставки по кредитам снижают интерес среди рядовых потребителей. Эксперты НАПИ пишут, что им пришлось снизить прогнозы, поскольку ситуация требует более реалистичной оценки. Отмечается, что в последнее время импортировать автомобили стало сложнее, а сами транспортные средства обходятся дороже. В августе 2023 года увеличился утилизационный сбор, а с 1 апреля введена доплата на автомобили, ввезённые из ЕАЭС. При этом утилизационный сбор повысится ещё один раз этой осенью, что не пойдёт на пользу отечественному рынку.

Замгендиректора группы «Авилон» считает, что по итогам 2024 в России удастся продать 1.4-1.5 миллиона новых автомобилей. Ренат Тюктеев признаёт, что высокая ключевая ставка Банка России усложняет работу с кредитными сделками, что может негативно сказаться на рынке. Аналогичные прогнозы даёт аналитическое агентство «Автостат». Эксперты ожидают, что российский рынок достигнет 1.5 миллиона единиц, а итоговый показатель сильно зависит от утилизационного сбора и цен на автомобили. Напомним, за первые 6 месяцев удалось реализовать 719.3 тысячи новых автомобилей. Если темпы сохранятся, то оптимистичный прогноз станет вполне реальным. Цифры оказались на 79% выше, чем наблюдались в прошлом году, что внушает участникам рынка некоторый оптимизм. На фоне подобных прогнозов аналитики советуют покупать автомобиль здесь и сейчас. Причина в том, что кредиты могут стать слишком дорогими, а повышение утилизационного сбора самым негативным образом отразится на стоимости автомобиля. Похоже, многие потенциальные покупатели уже осознали происходящее, с чем может быть связан высокий спрос на машины в сезон отпусков. 

#автомобили #транспорт #рынок рф
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