Если Intel не сможет решить все проблемы со стабильностью процессоров в августе, то компанию ждёт судебное разбирательство

Процессоры Intel 14-го и 13-го поколений всё ещё сталкиваются с проблемами со стабильностью, несмотря на попытки производителя решить всё возникающие сложности. Недавние обновления BIOS и микрокода не смогли полностью решить проблему, и Intel признала, что уже повреждённые чипы не могут быть восстановлены. Тем не менее компания не собирается отзывать или прекращать продажи своих процессоров, обещая усиленную поддержку клиентов, включая замену чипов и продление гарантии ещё на три года. Сегодня представители Intel заявили, что готова помочь всем пользователям, у которых возникают проблемы с процессорами 13-го и 14-го поколений. Компания продлила гарантию на свои процессоры до пяти лет и предлагает замену для повреждённых чипов. Клиентам рекомендуется обращаться в службу поддержки Intel или к производителям систем, если процессоры были куплены у них.

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Способны ли такие меры снизить недовольство среди пользователей, пока неясно, поскольку в США собираются доказательства для формирования массового иска против Intel. Адвокаты намерены отсудить у производителя миллиарды долларов, а подбросить дровишек в костёр решили инсайдеры, ссылающиеся на европейские розничные сети. Утверждается, что стандартный процент отказа для процессоров Alder Lake не превышает 1-2%. Подобные показатели фиксируются очень много лет и считаются нормальными для полупроводникового рынка. В таком режиме производитель несёт минимальные потери, компенсируя пользователям брак со складских запасов. В то же время процессоры Raptor Lake демонстрируют более значительный процент отказов. Особенно всё плохо с 13-м поколением, где фиксируется до 7% возвратов купленных ранее процессоров. Ранее подобные цифры нигде не фигурировали, ну а информация может оказать крайне негативное влияние на репутацию производителя.

Что до 14-го поколения, то здесь процент возврата не превышает 5.25%, что в целом также является слишком высоким показателям брака для зрелого рынка полупроводников. Важно отметить, что на этот раз бракованные процессоры сильно отличаются от того, с чем ранее встречались пользователи. Так, абсолютное большинство камней полностью функциональны на момент покупки. Они прекрасно работают и способны достигать пиковых тактовых частот, демонстрируя нормальный температурный режим. Вот только в какой-то момент начинается внутренняя деградация, после чего пользователи замечают сбои, рост температуры и другие нехорошие симптомы. Как уже было сказано выше, владельцы процессоров серии Raptor Lake ждут выход патча с исправлениями в середине августа. Если обновления микрокода окажется бесполезным, Intel не поможет увеличенная гарантия, ведь в этом случае судебное разбирательство будет неизбежным.

Ну и сегодня подтвердились слухи, согласно которым глава американской компании принял решение о массовом увольнении. Как сообщается Гелсингер указал не дверь сразу 19 тысячам человек, ну а это примерно 15% от всех сотрудников, работающих в компании. Сообщается, что такое решение было принято после публикации отчёта о доходах за второй квартал 2024 года, где был зафиксирован убыток в размере 1.6 миллиарда долларов, что превышает убытки предыдущего квартала. В результате компания решила приостановить выплату дивидендов, что уже привело к падению стоимости акций на более чем 10%. Гелсингер назвал финансовые показатели разочаровывающими, несмотря на достижение определённых целей в области освоения технологических процессов. Неясно, о каких успехах идёт речь, ведь выход собственных процессоров на основе норм Intel 20A мизерный, а вся линейка настольных процессоров и видеокарт следующего поколения будет производиться силами тайваньской TSMC. При этом генеральный директор уверяет, что уже в следующем году будет совершён переход на узел Intel18A, что позволит догнать и перегнать конкурентов. К сожалению, все эти освоения технологических норм происходят в крошечных масштабах и пока не замечены в массовых продуктах.