Юристы этой компании считаются настоящими "акулами" и специализируются на подобных делах

Многие наши читатели знают о том, что флагманы Intel сталкиваются проблемами и нередко приходят в негодность. Не так давно представители производителя заявили, что сложности с напряжением могут стать причиной поломки даже недорогих процессоров, но обещают выпустить патч с исправлениями в середине августа. Споры о том, способна ли Intel решить накопившиеся проблемы, идут уже несколько месяцев, но сделать те или иные выводы можно будет только после того, как финальное исправление станет доступно для всех материнских плат с сокетом LGA 1700. Представители Intel не планируют отзывать процессоры и предлагают всем пострадавшим полную замену. В большинстве стран сервисные центры больше не будут устраивать длительную проверку и выяснять, по чьей вине сгорел новенький Core i9-14900K. Пользователю выдадут замену, что должно снизить напряжённость.

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Вполне возможно, что решение о замене без условий нужно было принимать раньше, поскольку уже много месяцев владельцы процессоров Intel сталкиваются с произволом сервисных центров. Ну а результат не заставил себя ждать, ведь к делу подключились настоящие хищники. Как стало известно, юридическая фирма Abington Cole + Ellery намерена инициировать коллективный иск в адрес американской компании с целью добиться многомиллиардной компенсации. В настоящее время специалисты компании собирают все заявки от пострадавших и формируют единое исковое заявление. Поводом для разбирательства станут массовые отказы сервисных центров, которые много месяцев не принимали повреждённые процессоры по гарантии. Юристы отмечают, что серия Raptor Lake оказалась крайне нестабильной, а уже сегодня есть все доказательства, позволяющие надеяться на положительный исход дела. Представители Abington Cole + Ellery отмечают, что Intel выпустила миллионы потенциально нестабильных процессоров, ведь даже камни с TDP в 65 Вт подвержены скачкам напряжение. Судя по заявлениям производителя, масштабного отзыва и полной замены не будет, а значит остаётся только два варианта.

Оптимистичный заключается в том, что версия BIOS от середины августа окажется рабочей, что позволит устранить все неисправности. Многие эксперты уверены, что ошибка кроется в аппаратной части, а значит никакое ПО не способно ничего исправить. Таким образом остаётся только заменять повреждённые процессоры до тех пор, пока не истечёт гарантийный срок в два года. После этого обязательства Intel перед клиентами будут считаться полностью исполненными. Останется неприятный осадок, но проблема всё равно затронет небольшую часть владельцев процессоров. Юристы Abington Cole + Ellery пытаются найти как можно больше недовольных. Известно, что с проблемами столкнулась значительная часть пользователей, но новая политика замены могла привести к тому, что число отказов в замене снизилось до нуля. Один из пострадавших написал, что производитель демонстрирует небывалую щедрость. Так, требуется всего лишь сфотографировать повреждённый процессор, а после отправить изображение по электронной почте. Компания связывается с владельцем, а после получения номера кредитной карты отправляет деньги без длительных разбирательств. Владелец в любом случае должен вернуть Intel неисправный процессор, но благодаря быстрому получению денег может купить замену без ожидания.

Новая тактика работает, хотя и оказывается не идеальной. Тот же пользователь пишет, что компания взимает 25 долларов комиссии, но в целом компенсация всё равно оказывается своевременной и заинтересовала множество пострадавших. Что примечательно, перед получением денег требуется подписать соглашение, в рамках которого пострадавший отказывается от каких-либо претензий в адрес Intel. В том числе пользователь не может требовать возмещения морального и финансового ущерба, поскольку получил полную компенсацию. Это может значить, что найти нужное количество недовольных истцов для юристов Abington Cole + Ellery будет сложно. Значительная часть пострадавших предпочтёт получить 600 долларов сегодня на карту, чем ждать решения суда годами, а после получить ровно столько же денег.