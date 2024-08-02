Высокая мощность позволяет переносить 15 килограмм на расстояние 15 километров

Российские бойцы используют в зоне проведения СВО множество различных беспилотников. Наиболее массовыми считаются дроны-камикадзе, уничтожающие технику и живую силу противника даже в тыловых лагерях. Не менее важны и разведывательные дроны, в задачи которых входит фиксация и отслеживание перемещения противника. Часто беспилотники этого типа снимают на видео прилёты российских ракет и удары дронов-камикадзе, что позволяет подтвердить факт уничтожения техники противника. Но особой ценностью обладают ударные дроны, способные нести один или несколько снарядов, возвращаясь после выполнения миссии на базу.

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Как стало известно, в июле российские бойцы начали получать новый дрон под названием «Пиранья-13». Это более мощная модификация ранее используемых для ударов по танкам и бронемашинам «Пиранья-7». Беспилотник отлично себя зарекомендовал, а более мощная версия уже начала применяться. Сообщается, что вместо того, чтобы забрасывать противника снарядами, российские бойцы используют дрон для дистанционного минирования. В зависимости от стоящих задач к дрону крепится одна или две мины. «Пиранья-13» может нести полезный груз до 15 килограмм, что делает его крайне полезным на передовой. По словам разработчиков, за 24 часа один такой беспилотник справляется с тем, чтобы полностью отрезать все пути снабжения украинской группировке в радиусе 10 километров. При этом дрон отличается малой заметностью и уже начал поступать в зону переведения СВО.

В некоторых случаях возможности дрона используются для доставки патронов и продуктов питания находящимся на линии соприкосновения российским бойцам. Это позволяет штурмовым группам продержаться до подхода основных сил, а также лучше закрепиться в том или ином районе. При необходимости вместе с патронами могут быть отправлены и лекарства. Благодаря высокой мощности «Пиранья-13» легко справляется с подобными задачами. Представители разработчика отмечают, что беспилотник новый, поэтому объёмы поставок его пока невелики. В ближайшее время планируется расширить производственные мощности, что позволит обеспечить российскую армию необходимым количеством подобных аппаратов. Использование для минирования и доставки различных грузов – это менее рискованные действия по сравнению с привычной работой ударных дронов, а значит потери «Пиранья-13» будет невысокими.

Напомним, новый ударный дрон разрабатывался по непосредственному запросу одного из подразделений. Бойцы просили мощный FPV-дрон, способный нести два термобарических снаряда или противотанковую мину на расстояние до 10 километров. Было важно, чтобы после выполнения задачи ударный дрон имел достаточно заряда для возвращения на базу. Разработка дрона заняла полгода, ну а недавно представленная «Пиранья-13», может нести целых 15 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 15 километров. Если вес продукции или снаряда будет ниже, то рабочая дистанция увеличивается до 30 километров.