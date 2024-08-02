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Bublik1
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Трубопровод "Дружба" больше не сможет поставлять нефть в Венгрию и Словакию

Первые пакеты антироссийских санкций были приняты без особых проблем. В Европе полагали, что уже совсем скоро смогут получить дешёвые российские ресурсы, ну а в итоге выяснилось, что экономика РФ выстояла, тогда как сами санкции наносят значительный финансовый ущерб Европе. Закупки СПГ вместо трубного газа обходятся дорого, а в результате рентабельность производства снижается. Крупные компании вынуждены присматриваться к другим регионом для строительства новых заводов, ну а небольшие предприятия и вовсе закрываются. В Германии фиксируют очередную волну банкротств, но действующие власти пока не готовы отказываться от разрушающих собственную экономику санкций. Мало того, там то и дело мешают другим странам получать энергоресурсы по выгодным ценам. 

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Недавно Украина заблокировала поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Российская нефть поступала в Венгрию и Словакию, что вызвало негативную реакцию в пострадавших странах. Оба государства обратились в Еврокомиссию, потребовав вынудить Киев открыть заглушку. Похоже, здравый смысл окончательно покинул Европу. По информации Financial Times, возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен была категорична и выступила за полную блокировку трубопровода. По словам политика, обе страны давно должны были найти альтернативу российской нефти, ну а сегодня помогать Венгрии и Словакии в решении проблем никто не станет. Венгрия и Словакия уже получила письма с разъяснениями от комиссара ЕС по торговле. Валдис Домбровскис полностью поддерживает озвученную выше позицию и предлагает властям обеих стран как можно быстрее найти новые источники для импорта нефтепродуктов. По словам чиновника, запрет лишит Москву части средств, ну а это на руку Европе. 

Чем на этот ответят пострадавшие государства, остаётся только догадываться. Ситуация вообще абсурдная, поскольку происходящее невыгодно самой Украине. Американские журналисты пишут, что Словакия поставляла в Украину бензин и дизельное топливо, которое производила на заводах из российской нефти. После того как трубопровод перекрыли, сырья для заводов в Словакии не будет, ну а это значит, что Киеву придётся искать альтернативные каналы поставок. Ну а российские специалисты пишут, что сложности есть и у Венгрии со Словакией. Обе страны полагались на российские энергоносители, ну а перестроиться на поставки из других регионов будет крайне сложно и очень дорого. Экономика малых государств Урсулу фон дер Ляйен не волнует, ну а сама она принимает только те решения, которые ранее были одобрены в Вашингтоне. Очевидно, что без приказа из Белого дома не стали бы перекрывать трубопровод, а шансы на возобновление транзита нефти были мизерными. 

Добавим, что США и Британия не готовы на экономические жертвы ради европейских санкций. Обе страны закупают российскую нефть, придумывая самые различные поправки для осуществления подобных операций. Эксперты считают, что Венгрии и Словакии придётся туго, ну а всё это может быть обычной местью за несговорчивость находящихся у власти в этих странах политиков. Известно, что Орбан и Фицо призывают к началу мирных переговоров и открыто говорят о том, что санкции разрушают экономику Европы. Не так давно Орбан попытался выслушать все стороны конфликта, чем вызвал бурную реакцию у европейских элит. Ястребы Вашингтона даже призывали наложить на Венгрию санкции и лишить её права председательства в Совете Европы. 

#санкции #нефть
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