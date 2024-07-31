Несмотря на все ранее данные обещания, руководство Intel так и не смогло решить проблемы со стабильностью флагманов последних поколений

В последнее время дела у Intel идут из рук вон плохо. Эксперты полагают, что виной всему решения, принятые бывшим руководителем компании. В те годы угроза со стороны AMD считалась несерьёзной. Компания занимала больше 95% рынка серверных процессоров, а также контролировала настольный сегмент. Требовалось и дальше инвестировать деньги в освоение новых технологий, но Intel предпочитала выжимать последние соки из 14-нм технологического процесса. В результате TSMC ушла вперёд, ну а догнать контрактного производителя будет крайне трудно. Несмотря на то, что руководство Intel сменилось, тяжёлое наследие оказывает давление на все принимаемые сегодня решения. Как выяснилось, далеко не все они идут на пользу продажам, а некоторые и вовсе приносят больше вреда, чем пользы. AMD теснит в сегменте серверных процессоров, демонстрируя отличные продажи в настольном сегменте. Intel удаётся контролировать мобильный сегмент, но и здесь позиции красных усиливаются. Возможно, дела шли бы намного лучше, если бы руководство синих не торопилось.

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Напомним, флагманы 13-й и 14-й серии имеют значительные проблемы со стабильностью. Процессоры могут сгореть во время нагрузок, но иногда выходят из строя даже во время простоя компьютера. Intel выпустила несколько заплаток, но пока ни одна версия BIOS не способна избавить компанию от проблем. Владельцы сгоревших процессоров недовольны, что вынудило руководство синих выпустить пресс-релиз, где всем пострадавшим был обещан полноценный обмен. Увы, но процессоры продолжат гореть, а всё это оказывает негативное влияние на продажи и в целом не идёт на пользу имиджу Intel. С начала 2024 года курс акций компании просел на 40%, ну а эксперты полагают, что это только начало, ведь впереди маячит финансовый и технологический кризис. Похоже, прогнозы начали сбываться, о чём сегодня пишут на страницах Reuters. Со ссылкой на проверенные источники сообщается о значительном сокращении в рядах Intel. Журналисты уверяют, что компания сокращает тысячи рабочих мест, что позволит избавиться от обременяющих обязательств и сосредоточить усилия на разработке новых технологий.

Напомним, в 2022 году на Intel трудилось 131 900 человек, ну а в 2023 количество сократилось до 124 800 сотрудников. Сколько именно людей на этот раз уволил Пэт Гелсингер не сообщается. Новый глава компании уверяет, что изменения необходимы, поскольку позволят оптимизировать производственный процесс и догнать конкурентов. По его словам, для восстановления конкурентоспособности требуется сосредоточиться на модернизации производственных мощностей, инвестициях в передовые технологии и выходе на новые рынки. В феврале прошлого года компания заявила, что утверждённый план обеспечит ежегодную экономию затрат в размере от 8 до 10 миллиардов долларов к 2025 году. Аналитики LSEG ожидают, что выручка Intel во втором квартале останется примерно на уровне прошлого года, в то время как сегменты центров обработки данных и искусственного интеллекта зафиксируют спад на 23%. А между тем всё это происходит на фоне значительных инвестиций, получаемых руководством Intel от администрации Байдена. Похоже пока Пэт Гелсингер не способен догнать и перегнать конкурентов.

Добавим, что если это и случится, то точно не в 2024 году, ведь впервые за свою историю Intel выпустит серию настольных процессоров на мощностях TSMC. Будет использоваться 3-нм технологический процесс, тогда как широко разрекламированный 2-нм узел Intel20А так и останется на бумаге, доказывая инвесторам способность выпускать крошечные объёмы процессоров по передовым технологиям. В 2025 тайваньская компания возьмёт на себя производство графических чипов нового поколения для Intel, ну а сможет ли американская компания выйти из сложного для себя положения без значительных потерь, пока неясно.