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Bublik1
Боевая авиация уничтожила лагерь боевиков в Мали, устроивших засаду бойцам ЧВК «Вагнер»
Среди туарегов могли быть и украинские наёмники

Несколько дней назад стало известно о том, что группа повстанцев устроила засаду для бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали и полностью уничтожила технику и личный состав. «Музыканты» в этот момент направлялись для усиления правительственных сил, ну а информацию активно распространяли украинские издания. Как выяснилось, именно наёмники из Украины были в числе туарегов, занимающихся террористической деятельностью в Мали. В прессе пишут, что украинские граждане тренируют группировки террористов, поставляют им оружие и снабжают информацией о перемещении правительственных сил. Очевидно, что сами украинцы используют для этого данные, полученные от союзников в НАТО, ну а всё это сложное переплетение интересов, где никто никому не хочет уступать. Украинские издания громче всех праздновали уничтожение бойцов ЧВК «Вагнер», размещая эксклюзивные кадры, полученные от снимающих засаду туарегов. 

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Как оказалось, радость была недолгой, поскольку вчера правительственные войска отследили террористов при помощи дронов, а после уничтожили лагерь. Работала боевая авиация, разрушившая хлипкие позиции туарегов. Точных данных о том, были ли в рядах уничтоженной группировки украинцы пока нет. Сообщается, что через какое-то время к лагерю подошла вторая группировка туарегов, пытавшаяся эвакуировать раненых, но в этот момент авиация зашла на второй круг и добила членов террористической группировки. Первоначально сообщалось, что было уничтожено не менее 40 боевиков и ранено около 70, но после повторного удара потери среди террористов значительно увеличились. Что примечательно, лагерь боевиков находился в 70 километрах от границы с Алжиром. Именно в этом заключается сложность уничтожения подобных группировок. Как только правительственные войска начинают наступать, террористы растворяются среди мирного населения и переходят границу с Алжиром. 

Похоже, на этот раз была дана чёткая команда никого не выпускать, поскольку применялась боевая авиация, что в Мали происходит довольно редко. Что любопытно, украинские источники информацию никак не комментируют. В СМИ на этот счёт царит полная тишина, а значит можно предположить, что похвастать на этот раз просто нечем. Часть или все наёмники уничтожены, а эксперты уверены, что эти люди выполняли задачи под диктовку ГУР Украины. Данное управление из разведывательного уже давно превратилось в террористическое. Широкая сеть агентов связывается с российскими гражданами и угрозами, шантажом или при помощи финансовых инструментов пытается заставить идти на противоправные действия. В число таких актов входят поджоги военкоматов, использование взрывчатки для подрыва рельсов грузовых поездов и многое другое, приравнивающееся к террористической деятельности. Многие граждане РФ обращаются в полицию, получая защиту от непрекращающихся угроз со стороны ГУР, но есть и те, кто соглашается на предложения украинских спецслужб. Нужно понимать, что подобные действия считаются террористическими, поэтому ожидать смягчения наказания не стоит. Представители полиции советуют родителям поговорить с подростками и разъяснить им реальное положение дел, если есть подозрения в связях с ГУР. 

#чвк вагнер #мали
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