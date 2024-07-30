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Bublik1
Армия РФ начала применять новый дрон-камикадзе – чем «Гербера» отличается от «Герани»
Большая часть технических характеристик пока держится в тайне

Несколько дней назад на страницах Reuters появился любопытный материал, рассказывающий о новой тактике армии РФ в области использования дронов-камикадзе. Американские журналисты приводили заявления украинских властей и утверждали, что только за последнее время над Киевом были замечены сразу несколько новых беспилотных аппаратов. Особое беспокойство вызвали устройства, созданные из фанеры и не имеющие боевой части. Такие дроны не созданы для поражения тех или иных объектов и выполняют совершенно другие функции. По визуальным характеристикам они похожи на «Герани», но обходятся в производстве дешевле. В найденных обломках была обнаружена SIM-карта украинского оператора, ну а журналисты в итоге предположили, что новый беспилотник может выполнять сразу несколько задач. Оставалось множество нерешённых вопросов, а вчера появились любопытные подробности, позволяющие приоткрыть завесу тайны. 

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Как стало известно, речь идёт о новом дроне под названием «Гербера». Сложно сказать, насколько этот БПЛА меньше, чем герань, но уже известно, что разрабатывался он инженерами ОКБ имени Н.Ф. Гастелло. Представители компании отмечают, что устройство способно работать в режиме дрона-камикадзе, но также отлично справляется и с другими задачами. Например, за счёт использование целого арсенала средств радиоэлектронной разведки появляется возможность изучение местности на предмет нахождения там систем ПВО, техники и любых других типов вооружения. За счёт получаемых в реальном времени сведений операторы могут корректировать удары других дронов-камикадзе, что повышает эффективность атаки. Кроме того, «Гербера» способна выступать в качестве ложной цели. За счёт похожести конструкции её легко принять за «Герань», что приводит к необходимости выделения дополнительных средств, занимающихся поражением подлетающего дрона-камикадзе. ВСУ тратит слишком много ресурсов, что позволяет обеспечить относительно безопасный проход для второй волны беспилотников.

В зависимости от поставленных задач «Гербера» может не иметь боевой части, что позволяет увеличить дальность полёта. Новый беспилотник был сбит над Киевом, что говорит о высоком потенциале для улучшения и установки новых технологических новшеств. Украинские источники полагают, что стоимость такого дрона в серийном производстве не превышает 10 000 долларов,когда каждая ракета стоит сотни тысяч долларов. Как уже было сказано выше, российский производитель неохотно делится подробностями, но некоторые детали прессе всё же удалось узнать. Известно, что он способен работать в формате роя. Неясно, каким образом движется группа, но можно предположить, что ведущий дрон определяет направление полёта для всех остальных аппаратов, направляющихся по заданной траектории. Неизвестно также, находится ли эти устройства под контролем оператора, или же управляются за счёт сложных алгоритмов. Эксперты отмечают, что следующим большим прорывом станет появление технологии, способной управлять десятками летательных аппаратов. Сбить один или несколько таких аппаратов можно, но если таких беспилотников будут десятки, то не устоит даже самая продвинутая противовоздушная оборона. Стоит учитывать, что машина потенциально обладает более высокой скоростью реакции, поэтому должна совершать меньше ошибок, чем человек. 

Также сообщается, что «Гербера» приводится в движение за счёт двигателя внутреннего сгорания. Вес и другие характеристики пока остаются за кадром и производитель указывает, что речь идёт о многофункциональном беспилотном аппарате. Ранее в прессе писали, что на российском предприятии освоили их производство. Неясно, если ли аналоги у «Герберы» в Иране, либо это всё же полностью российская разработка. Больше ценных данных удастся получить после того, как в Киеве соберут достаточно осколков для сбора целой конструкции. Пока же остаётся подождать, ведь дрон считается массовым и уже начал применяться для решения поставленных задач в украинском небе. 


#технологии #беспилотники #дроны #дроны-камикадзе #герань #гербера
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