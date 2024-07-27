Подобные беспилотники стоят недорого и позволяют фиксировать как мобильные, так и стационарные группы ПВО ВСУ

Ещё в середине 2023 года союзники Киева обещали передать Зеленскому 1 миллион беспилотников. Сложно сказать, сколько за это время подобных устройств получила украинская армия, поскольку информация эта носит секретный характер. Судя по тому, что громких заявлений на этот счёт не было, обещания так и остались не выполненными, но это не значит, что дронов в СВО стало меньше. Известно, что БПЛА Киеву активно передают не только союзники, но и закупают многочисленные добровольцы. Беспилотники ведут разведку, используются для самоподрыва в ходе столкновения с техникой и уничтожения живой силы, а также других целей. Количество летательных аппаратов в СВО продолжает расти, а эксперты фиксируют, что обе стороны значительно продвинулись в технологическом плане. Дроны-камикадзе становятся менее чувствительны к средствам РЭБ, что вынуждает менять тактику обнаружения и уничтожения БПЛА. Но есть вещи, которые не меняются уже более полутора лет, по крайней мере так кажется со стороны.

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Речь идёт о дронах-камикадзе типа «Герань». Массивные беспилотники способны пролететь более 1000 километров, что позволяет им наносить удары по военным и инфраструктурным объектам по всей территории Украины. В зависимости от поставленных задач запускается разное количество таких аппаратов, но суть обычно сводится к поражению ключевых объектов противника. По словам представителя военной разведки Украины, только за последнюю неделю армия РФ использовала два новых типа БПЛА, каждый из которых стал неприятным сюрпризом для ВСУ. В рамках интервью агентству Reuters Андрей Черняк рассказал о новой тактике российской армии, нацеленной на достижение максимальной эффективности ударов посредством минимальных затрат. Оказывается, иногда группы летящих «Гераней» состоят из так называемых «приманок». Визуально, это обычные дроны-камикадзе, но на поверку выясняется, что сделаны они из пенопласта и фанеры и не имеют боевой части. Иногда внутрь кладут немного взрывчатки, а также используют тонкие жестяные листы для создания отражающих поверхностей. С земли отличить такой беспилотник от обычного не представляется возможным, но в реальности между ними большая разница.

Американские журналисты пишут, что дрон оснащён SIM-картой одного из украинских операторов и занимается отслеживанием стационарных и мобильных групп противовоздушной обороны. Вся информация в реальном времени передаётся российским операторам, после чего поступает команда о коррекции курса летящих ракет или смене целей для других беспилотников. Фанерные дроны могут долго кружить в воздухе и способны подниматься на высоту 1000 метров. Это делает их недосягаемыми для автоматического ручного оружия, а также пулемётов. Черняк называет проблему серьёзной, поскольку мобильным группам ПВО приходится постоянно менять место дислокации, занимая невыгодные для отражения удара позиции. Но особенно сложно приходится стационарным средствам ПВО. Поскольку отличить фанерные дроны от боевых нет никакой возможности, по ним начинает работать противоракетная оборона. В результате украинские бойцы сдают свои позиции, что может привести к поражению боевым дроном-камикадзе или другими средствами. На страницах Reuters пишут, что для особенно ценных целей российское командование не жалеет скоростных ракет и даже гиперзвукового оружия, но пока никакой тактики противодействия у ВСУ нет.

Черняк заявляет, что стоимость «приманки» не превышает 10 000 долларов. В результате такой дешевизны фанерные дроны будут всё активнее появляться на различных направлениях, тогда как одна ракета обходится украинскому военному бюджету в сотни тысяч долларов. Разница огромная, но беспилотники всё равно нужно сбивать. Утверждается, что российская армия не только меняет тактику нанесения ударов, но и адаптируется к попыткам ВСУ наладить эффективную оборону. Кроме того, армия РФ ещё и задействует новые технологии, а всё это сильно осложняет жизнь украинским военнослужащим. Черняк не упустил момент и снова попросил у американских читателей больше средств противовоздушной обороны. Отметим, что в Белом доме знают о проблемах ВСУ, а союзники в Европе регулярно посылают Зеленскому новые комплексы ПВО. Российские эксперты пишут, что более чем за два года ведения боевых действий армии РФ удалось существенно ослабить оборонные возможности Украины. Большая часть комплексов ПВО уничтожена, а попытки Запада вернуть утерянный потенциал обречены на провал. Всё это оперативно фиксируется и уничтожается. В теории, если бы Европа передала одновременно сотни таких систем, то Украине удалось бы повысить возможности защиты военных объектов, но сегодня у Европы осталось совсем мало комплексов ПВО, а некоторые страны и вовсе снимают последние с боевого дежурства.