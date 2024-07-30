Несмотря на то, что армии аналитиков рассказывали о скорой «смерти» жёстких дисков, ничего подобного не случилось и точно не произойдёт ещё как минимум 10 лет. На глобальном рынке наблюдается повышенный спрос на надёжные хранилища информации, ну а всё это вынуждает крупных игроков продолжать инвестировать в старую технологию миллиарды долларов. На самом деле существуют и другие варианты, но каждая технология имеет свои плюсы и минусы, а значит востребована в том или ином сегменте. К примеру, цены на твердотельные накопители достигли самой низкой точки несколько лет назад и уже не будут снижаться. Стоимость SDD и HDD объёмом до 1 Тб почти не отличается. Это значит, что рядовые пользователи предпочтут первый вариант, поскольку твердотельный накопитель не только быстрее, но и меньше по размеру. А вот после 2 Тб ценовая политика резко меняется, а значит для создания сервера с большим количеством свободного пространства вам потребуется купить десятки или сотни жёстких дисков объёмом 20 Тб каждый и выше. Производители обещают настоящую революцию и уже назвали сроки появления на рынке более ёмких HDD.

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Всё это значит, что покупать жёсткий диск для дома есть смысл только в том случае, если вам необходимо много свободного места. Например, для хранения видео или создания большой коллекции фильмов и сериалов. Некоторым требуется ёмкий HDD для работы, ну а рядовым пользователям и геймерам достаточно SDD на 2 Тб. Цены на такие накопители остаются доступными, ну а сегодня мы попытаемся разобраться в том, с какими проблемами встречаются рядовые пользователи персональных компьютеров и ноутбуков. Прежде всего не стоит исключать заводской брак. В последние годы данная проблема заметна всё меньше, но иногда случаются неприятные инциденты. Плохо, если накопитель выступал в качестве системного. В этом случае вам придётся переустанавливать операционную систему, вводить все настройки заново, включая восстановление программного обеспечения. Процесс небыстрый, ну а сам SDD вам заменят по гарантии. Если вашему накопителю больше нескольких лет, или вы хотите добиться максимально эффективной работы всех компонентов ПК, то следует знать некоторые нюансы.

Например, многие не в курсе, но скоростные твердотельные накопители требуют дополнительного охлаждения. Особенно эта информация актуальна для тех, кто купил дорогой ультрабук последнего поколения. Внутри может быть либо скоростной накопитель PCIe-4.0, либо более современный, принадлежащий к пятому поколению. Ну а в этом случае без эффективного кулера не обойтись. Часто именно SDD становится самым горячим элементом системы, выделяя тепла больше, чем процессор. В ультрабуках чаще всего можно встретить интегрированную видеокарту, ну а владельцы не осознают, что тепло должно куда-то выходить. Часто подобные устройства берут с собой на кровать или диван, где отверстия для отвода воздуха перекрываются одеялом, что может привести к перегреву комплектующих. До выхода из строя SDD может и не дойдёт, но на стабильную работу системы такие эксперименты способны оказать остро негативное влияние. Если вы часто носите ноутбук на улицу, где наслаждаетесь работой или развлечениями на природе, то нужно помнить о чистке. Пыль способна накапливаться на радиаторе, что также затрудняет доступ и отвод воздуха. Со временем нечто подобное происходит и на домашнем компьютере, поэтому требуется регулярно проводить профилактическую очистку воздушных каналов. Строго не рекомендуется ставить на ноутбук тёплые или горячие предметы. Помните, что даже небольшая чашечка кофе может привести к перегреву накопителя, не говоря уже о том, что напиток может пролиться, что приведёт к необратимым последствиям.

Эксперты отмечают, что скоростные SDD плохо реагируют на нестабильную работу электросетей. Если у вас регулярно пропадает доступ к электроэнергии, то нужно докупить блок бесперебойного питания. Владельцам ноутбуков переживать не стоит, поскольку внутри есть аккумулятор. А вот персональные компьютеры такой детали лишены, поэтому регулярное исчезновение света или скачки напряжение могут привести к неприятным последствиям. А вот относительно последнего пункта есть несколько прямо противоположных мнений. Некоторые эксперты уверяют, что нужно оставлять свободными около 10% от общего объёма накопителя. В теории, если речь о SDD с объёмом памяти 500 Гб, то придётся забыть о 50 Гб, ну а владельцы твердотельных накопителей на 2 Тб вынуждены терять сразу 200 Гб. Далеко не каждый на такое согласится, а вопрос крайне спорный. Производители ничего подобного не указывают, а значит вопрос нуждается в тестах и дополнительных выводах. В теории, место для манёвра всё же должно быть. Владельцам SDD объёмом в 2 Тб оставлять меньше 50 Гб не стоит. Вполне возможно, что озвученная позиция берёт свои корни с тех времён, когда у всех ещё стояли жёсткие диски. Скорость обработки информации там ниже, а когда на накопителе было мало места, то он начинал издавать самые различные звуки, пытаясь эффективно оптимизировать крошечный запас памяти. У SDD такой проблемы нет, но это не значит, что нужно занимать всё свободное пространство. Добавим, что твердотельные накопители не нуждаются в программном обеспечении, применяемом для оптимизации файлов в операционной системе. Просто примите этот факт и перестаньте мучить себя и свой компьютер.