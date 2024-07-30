По мнению аналитиков, есть вполне логичная причина, объясняющая происходящее на рынке простыми математическими формулами

Интернет переполнен экспертами всех мастей, то и дело дающих миллионным армиям своих подписчиков ценные советы. Многие заходят на подобные каналы ради любопытства, но существует люди, на 100% доверяющие известным блогерам. Кто-то скупает биологически активные добавки (БАДы), тогда как другие готовят еду по странным рецептам из интернета. Некоторые меняют свой образ жизни, но существуют и те, кто пытается инвестировать свои накопления, слушая советы умудрённых опытом аналитиков. И вот здесь и заключается главная проблема, ведь на самом деле никто не знает, как будет развиваться рынок через полгода. Существуют краткосрочные и долгосрочные прогнозы, но даже в первом случае полагаться на экспертов не стоит, ведь эти ребята то и дело вносят в озвученные заявления коррективы, пытаясь максимально соответствовать происходящим на рынке трендам. Ну а вложившиеся в тот или иной стартап могут легко потерять все свои накопления, ведь никаких гарантий ни один эксперт не даёт.

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В начале 2024 года наблюдалась настоящая эйфория, когда огромное количество аналитиков уверяло мир в том, что уже совсем скоро Bitcoin будет стоить сотни тысяч и даже миллионы долларов. Звучали самые оптимистичные прогнозы, но в результате мы видим, что первая криптовалюта только недавно перешла к росту, пытаясь выйти за пределы тесных рамок. Причина таких оптимистичных заявлений заключалась в халвинге, о котором так много писали в сети. Если попытаться объяснить произошедшее просто, то речь идёт о строго запрограммированном событии, которое заложено в главный код первой криптовалюты. Таким образом, когда майнеры добывают 210 тысяч блоков, происходит сокращение награды ровно в 2 раза. 101 день назад фермеры получали из каждого блока 6.25 ВТС, ну а после халвинга могут рассчитывать только на 3.125 ВТС в каждом блоке. Такое событие происходит каждые четыре года и уже не раз оказывало влияние на стоимость цифрового золота. Если немного отмотать время назад, то можно вспомнить, что первый халвинг случился в 2012 году, а с тех пор именно снижение награды за каждый блок оказывало непосредственное влияние на курс цифрового золота. После первого халвинга Bitcoin подорожал на 1000%, после второго – на 200%. Халвинг 2020 года (+600%) вызвал настоящую волну в цифровом мире, но всё это стало результатом целой цепочки событий и произошло не за один день.

По словам аналитиков компании Glassnode, сегодня мы находимся в начале очередного цикла, поскольку указанный выше рост котировок сформировался за последующие 12 месяцев после активации халвинга. Кто решил, что в 2024 году всё должно было пойти по иному сценарию, неясно, но этот человек или люди ввели в заблуждение миллионы людей на планете. 29 июля отмечалось ровно 100 дней после того, как в апреле Bitcoin перешёл на халвинг. За это время было зафиксировано стремительное падение курса основных цифровых активов, многие из которых так и не восстановились. Эксперты полагают, что существует прямая корреляция между халвингом и подорожанием первой криптовалюты, но изменения становятся заметны спустя несколько месяцев. Оказывается, причина роста не в самом халвинге, а в дефиците предложения на рынке. Давайте попробуем объяснить происходящее как можно проще. Представьте себе, что последние несколько лет существует группа людей, регулярно скупающая ВТС. Поскольку майнеры занимаются добычей Bitcoin, то часть монет регулярно попадает на рынок. Крупные держатели, как правило, стараются не распродавать свои активы, тогда как в рядах рядовых инвесторов происходят самые драматические события.

Кто-то верит советам блогеров, покупая цифровые токены в надежде на быстрый рост. Другие сбрасывают накопления, поскольку на носу резкое удешевление всех активов. Словом, количество монет на биржах остаётся достаточно стабильным, но после халвинга происходит постепенное снижение предложения, поскольку майнеры уже не могут поставлять новые ВТС на рынок в прежних объёмах. Процесс требует времени и занимает месяцы. После перехода на халвинг первая криптовалюта резко подешевела. Рынок не ожидал подобного расклада, поэтому фермеры и инвесторы начали сбрасывать накопления. Крупные игроки также приложили руку к формированию медвежьего цикла, поскольку хотели извлечь максимальную прибыль от реализации купленных ранее монет. В минусе остались только те, кто приобрёл ВТС относительно недавно, тогда как большая часть игроков ушла в плюс. Как уже было сказано выше, с момента снижения награды за блок прошло 100 дней, но даже сегодня количество монет на биржах держится в привычных рамках. В начале лета слишком много игроков распродавали Bitcoin, но уже совсем скоро рынок начнёт ощущать дефицит предложения. Крупные держатели продавать больше не будут, ну а у всех остальных не так много на руках ВТС, чтобы повлиять на конечный курс цифрового золота. Если всё пойдёт по привычному сценарию, то дефицит предложения начнёт ощущаться всё сильнее к середине осени, когда и состоится новая волна роста первой криптовалюты.

Аналитики не советуют цепляться за конкретные даты, ведь всё может пойти быстрее или медленнее. Существует масса дополнительных факторов, так или иначе оказывающих влияние на курс. Например, в США осенью состоятся выборы, ну а каждый из кандидатов имеет своё мнение на будущее цифрового золота. Так, Камала Харрис намерена проводить политику сдерживания, оказывая всё больше давления на биржи, ну а Трамп обещает цифровую амнистию. Кандидат от Республиканцев предлагает купить монет на миллиарды долларов, а также проводить понятную всем заинтересованным сторонам политику. Биткоин сильно зависит от экономического положения США, а в целом предсказывать рост или падение курса – дело неблагодарное. Суть заключается в том, что обычно математические прогнозы сбываются. Повторит ли текущий цикл предыдущие рекорды, нам предстоит узнать совсем скоро, ну а пока рынок готовится к подъёму, а значит миллионы людей уже готовят деньги, надеясь заработать как можно больше за короткий промежуток времени.