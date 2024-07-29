Несмотря на то, что существует множество различных типов аккумуляторов, большая часть смартфонов поставляется с устройствами, работающими по литий-ионной технологии. Обойдёмся без скучных подробностей, которые будут в данном материале неуместны. Суть сводится к тому, что это не самая эффективная технология, отличающаяся небольшим количеством циклов перезарядки и низкой ёмкостью. Например, существуют аккумуляторы, построенные на так называемом металлическом литии, способные при том же размере вместить на 25% больше заряда. Вот только они отличаются не самой оптимальной безопасностью, а значит использование их в массовом сегменте может привести к фатальным последствиям. На самом деле даже традиционные литий-ионный элементы питания выходит из строя, но происходит это чаще всего по вине пользователя.

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Эксперты отмечают, что большая часть китайских компаний не занимается производством аккумуляторов, делегируя этот процесс нескольким крупным брендам. За счёт этого качество элементов питания в смартфонах значительно увеличилось за последние годы, ну а мы определимся, от чего же вообще происходит вздутие аккумулятора, и можно ли что-то сделать для увеличения жизненного цикла мобильного телефона. Прежде всего эксперты не рекомендуют оставлять смартфон на зарядку на ночь. Многие пользователи на работе устают, а перед сном у них остаётся несколько процентов. Если вы случайно забыли убрать шнур зарядки, то это не проблема. Современные аккумуляторы имеют достаточно защитных механизмов. Но если вы целенаправленно оставляете ваш телефон на зарядке каждую ночь, то ничего хорошего не ждите. Рано или поздно аппарат начнёт перегреваться, ну а это первый симптом, свидетельствующий о появлении опасных проблем. Есть целая масса рекомендаций от известных блогеров, способных поставить в тупик рядового пользователи. Кто-то советует не допускать разрядки аккумулятора ниже 50%. Другие уверяют, что раз в несколько недель или даже чаще обязательно требуется разрядить аппарат до нуля.

Эксперты полагают, что никакого смысла удерживать заряд выше определённого значения нет. Возможно, кому-то просто комфортно, когда под рукой всегда есть телефон, способный проработать 2-3 часа. А вот советы о необходимости достижения нулевого заряда вредны и могут привести к повреждению компонентов аккумулятора. Ещё более критичными для элементов питания считаются удары. Многие пользователи носят свои гаджеты в силиконовых чехлах, а также наклеивают на дисплей стёкла. В итоге даже после сильного удара смартфон останется в целости. А вот при неудачном падении может повредиться аккумулятор. Происходит такое редко, но лучше пореже бросать свой аппарат на землю. Иногда после удара на корпусе формируются микротрещины, заметить которые невооружённым взглядом невозможно. После нескольких таких падений аккумулятор может начать вздуваться, ну а это необратимый процесс. Очевидно, что повреждённый гаджет нужно беречь от воды. Если влага попадёт внутрь корпуса, то сгорит не только аккумулятор, но и другие компоненты. Даже если первоначально смартфон имел полную защиту от воды, падения и сколы способны обнулить полезную функцию. Эксперты советуют не подвергать аппарат резким перепадам температуры. Например, если ваш телефон пролежал вместе с вами на палящем солнце пару часов, то попытки его охладить в воде неуместны.

Так часто делают владельцы устройств, имеющих полную защиту от попадания влаги внутрь. Шоковая терапия пойдёт аккумулятору во вред, поэтому старайтесь использовать умные гаджеты в стандартных условиях и режимах. Точно также не рекомендуется засовывать телефон в морозильную камеру. Например, летом аппарат сильно греется, ну а вы недолго думая кладёте его в холодильник и забываете на пару часов. Если это единичный случай, то паниковать не следует, но, когда такое происходит часто, удивляться поломкам не приходится. Также эксперты не советуют брать с собой смартфон зимой в баню. Это всё та же шоковая терапия, ведь аккумуляторы плохо переносят резкие температурные перепады. В целом, известные бренды редко продают брак, но поломки по вине производителя также случаются. Если ваш смартфон начал вздуваться, то следует сразу же его выключить и отнести в ремонт. Увы, но времена, когда любой пользователь мог снять аккумулятор лично, подошли к концу. Инженеры сражаются за каждый миллиметр, а в некоторых моделях извлечение аккумулятора сопряжено с рисками поломки внутренних компонентов. Рисковать не стоит, ведь специалисты прекрасно знают особенности того или иного аппарата, ну а цена за такую услугу не очень высокая. Если не считать владельцев iPhone, но здесь уже помочь ничем нельзя. Покупая аппарат производства Apple, вы подписываетесь на то, что нужно будет за любую мелочь платить в разы дороже.

Кстати, если вы ищете бывший в употреблении смартфон, обязательно проверьте аккумулятор при помощи специализированного программного обеспечения. Очень часто можно встретить такие заголовки: телефон в идеальном состоянии, ёмкость аккумулятора 80%. Помните, что это критическая цифра для аккумулятора, свидетельствующая о начале деградации. Даже если телефон предлагается большой выгодой, брать его не стоит, ведь замена аккумулятора перекроет все теоретические плюсы. В прессе то и дело всплывают истории, рассказывающие о взрыве аккумулятора в том или ином мобильном телефоне. 100% гарантий никто не даёт, но снизить опасность до близкой к нулевой, можно не прибегая к особым способам использования современного смартфона. Добавим, что большую часть проблем решает покупка современного гаджета с технологией быстрой зарядки. Благодаря этому можно всего за 10 минут у розетки получить достаточно заряда, чтобы следующие несколько часов читать новости или использовать дисплей в качестве навигатора. Особенно это важно во время туристических поездок. Хочется увидеть как можно больше, ну а в любом торговом центре есть места для зарядки. Пока вы отдыхаете, ваш смартфон может зарядиться на 30-60%.