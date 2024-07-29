Судя по всему, дефицит снарядов у ВСУ постепенно снижается

Ещё несколько месяцев назад российские СМИ писали об острой нехватке боеприпасов в украинской армии. Якобы, всё это привело к тому, что руководство ВСУ установило жёсткие графики и требует от командиров расходовать минимальное количество снарядов в сутки. Подобные слухи просочились даже в зарубежные источники. Американские и европейские журналисты расспросили бойцов на передовой и пришли к выводу, что у ВСУ всё очень плохо. Аналитики по обе стороны океана предсказывали скорое поражение украинской армии, но на носу последний месяц лета, а боеприпасы у украинской стороны всё никак не заканчиваются. Поговаривают, что причина в том, что первые несколько поставок пришли в рамках чешской инициативы. Напомним, ещё зимой президент Чехии обещал Зеленскому 1 миллион снарядов. Виктор Павел заявлял, что знает где купить такое количество, но требовал от европейских доноров деньги вперёд. Судя по всему, деньги действительно были переведены, а снаряды поступили.

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Предполагается, что ВСУ получили несколько партий, каждая из которых состояла из 50 тысяч снарядов. Точные цифры не называются, но сегодня российские военкоры фиксируют, что проблема с дефицитом боеприпасов у ВСУ уходит в прошлое. До интенсивности прошлого лета ещё далеко, вот только сегодня перед ВСУ стоят совершенно другие задачи, а значит такого большого количества снарядов не требуется. Поговаривают, что чешская инициатива была полностью профинансирована за счёт Германии. Шольц выделил все необходимые средства, ну а концерн Rheinmetall продолжает наращивать производственные мощности. Спустя почти два с половиной года после начала СВО немецкая оборонная компания всё ещё сталкивается с ограничениями, но количество готовых боеприпасов продолжает увеличиваться. Как стало известно, благодаря этому Германия в значительной степени увеличила поставки 155-мм снарядов на Украину. Источники уверяют, что речь по большей части идёт об осколочно-фугасных боеприпасах, которые позволяют ВСУ решать далеко не все задачи на линии соприкосновения.

Одновременно с этим ходят слухи, что Берлин смог поставить некоторое количество управляемых боеприпасов SMArt 155. Подобные боеприпасы обладают высокой точностью и могут наносить удары по технике с высокого расстояния. Неясно, сколько именно так называемых «умных» снарядов получил Киев, поскольку производство их обходится на порядок дороже фугасных и бронебойных. Как бы там ни было, но проблема нехватки боеприпасов в украинской армии постепенно решается. Производство наращивает не только Германия, но и Франция, где ранее было сосредоточено множество подобных предприятий. Журналисты пишут, что существует проблема с доступом к компонентам, необходимым для создания снарядов, но и она постепенно решается. Предполагается, что к концу 2025 года союзники смогут полностью перекрыть дефицит снарядов в ВСУ, ну а это крайне тревожный прогноз. Всё это не значит, что конфликт будет продолжаться долго, хотя многие европейские политики и хотят, чтобы горячая точка рядом с Россией оставалась таковой как можно дольше. Добавим, что скептики относятся с большим сомнением к чешской инициативе. Сообщается, что полученные таким образом снаряды десятки лет лежали на складах в Африке, Азии и Южной Америке. Многие боеприпасы не соответствуют требованиям к безопасности, а в результате часть отсеивается ещё перед отправкой. Украинские артиллеристы жалуются на то, что им приходится рисковать из-за оплошности поставщиков, но других вариантов в ВСУ всё равно пока нет.