Не исключено, что есть и другие проблемы, о которых мы пока не знаем, но пока речь идёт об ошибке в одной цифре на крышке чипа

Релиз процессоров AMD серии Ryzen 9000 должен был стать главным событием конца июля. Геймеры по всему миру были готовы броситься за новинками в магазины, но в самый неожиданный момент производитель сделал странное заявление.

По словам представителей AMD, необходимо отозвать все процессоры, которые уже разосланы продавцам. Это "камни", входящие в первую волну, находящуюся на многочисленных складах по всему миру. Производитель не стал конкретизировать точные причины, побудившие его пойти на подобные меры, ну а по интернету тут же поползли слухи. Фанаты Intel злорадствовали, фантазируя на тему того, что AMD выпустила бракованные процессоры и теперь спешно отзывает их, пытаясь скрыть свою оплошность. Потенциальные покупатели не скрывали своего разочарования, а более точной информации на этот счёт не было. Судя по тому, что сегодня пишут профильные СМИ, проблема действительно оказалась несерьёзной.

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Инсайдеры отмечают, что ошибка возникла во время маркировки. Оказывается, на многих процессорах во время печати перепутали цифры. Так, вместо названия Ryzen 7 9700X на крышке указан Ryzen 9 9700X. Эта же цифра 9 присутствует и в названии Ryzen 5 9600X, что вводит потенциальных покупателей в заблуждение. На самом деле многие пользователи никогда этой цифры не увидят, поскольку не обращают внимание на такие мелочи. И всё же, в прессе бы долго высмеивали Лизу Су за то, что она не смогла проконтролировать даже маркировку на крышке чипа. Эксперты отмечают, что снимать крышку никто не будет. Вместо этого на всех процессорах с ошибкой заменят нужную цифру, после чего отправят в розницу. Это значит, что проблема действительно несерьёзная и никак не связана с дырявым BIOS и другими аппаратными или программными вопросами. В теории версия кажется верной, вот только всё не так просто, ведь AMD отзывает всю линейку процессоров. Если предположить, что ошибка есть в двух младших моделях, то по какой причине в таком случае отзывают Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X?

Представители красной компании от комментариев на этот счёт отказались, но сроки релиза вызывают некие опасения. Смотрите: Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X перенесли на неделю. В итоге оба процессора поступят в продажу с минимальной задержкой 8 июля. За это время невозможно заменить буквы на крышках сотен тысяч чипов, а значит речь идёт о поставке, входящей во вторую волну. А вот флагманы по непонятной причине будут доступны в продаже только 15 августа. Если предположить, что проблема была в цифре 9, то в таком случае зачем вообще переносить релиз Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X, у которых написание в полном порядке? Инсайдеры на этот счёт помалкивают, а это может значить только то, что проблема пусть и не самая серьёзная, но она точно есть, и процессоры первой волны будут либо уничтожены, либо подвергнутся значительной коррекции. Ждать осталось не так долго, а пока в прессу попали наиболее вероятные цены на всю линейку. Напомним, ранее в СМИ писали, что процессоры Ryzen 9000 будут очень дешёвыми. Похоже, не всё так просто, хотя выгодные предложения действительно будут.

Итак, за Ryzen 9 9950X придётся выложить 649 долларов. Для сравнения на старте продаж Ryzen 9 7950X стоил всего на 50 долларов больше.

Ryzen 9 9900X оценивается в 499 долларов, ну а это на те же 50 долларов меньше, чем просили за Ryzen 9 7950X.

Аналогичная ситуация и с Ryzen 7 9700X, ведь потенциальным покупателям удастся сэкономить те же 50 долларов, если сравнивать с релизом Ryzen 9 7900X (349 против 399).

Инсайдеры полагают, что Ryzen 5 9600X будет продаваться дешевле 299 долларов, но пока неясно, какой окажется конечная скидка, ведь места для манёвра в данном сегменте не так много.

Напомним, ранее в прессе указывались совершенно другие цены. Не исключено, что руководство AMD решило не спешить со скидками. Всё просто, ведь Intel фактически лежит на лопатках. Производитель так и не смог справиться с многочисленными сбоями, а в результате доверие к компании утеряно. Флагманы горят с завидной регулярностью, а решения пока нет. Не исключено, что процессоры Intel последних двух поколений так и продолжат ломаться, ну а представители разработчика рассказывают, что ошибки могут появиться даже на чипах, теплопакет которых равен 65 Вт. Это ставит под угрозу массовых потребителей и позволяет AMD зарабатывать репутационные очки.

Вполне возможно, что именно поэтому Лиза Су приняла решение о переносе, пытаясь сделать всё так, чтобы релиз оказался максимально спокойным, выгодно отличаясь от тех проблем, с которыми сталкивается конкурирующая Intel. Посмотреть характеристики процессоров AMD серии Ryzen 9000 вы можете на скриншоте выше.