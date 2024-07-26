Популярная игра станет доступна в альтернативном магазине приложений AltStore

Судебная тяжба между Epic Games и Apple стала знаковой и доказала, что здравый смысл и справедливость не играют никакой роли, если за дело берётся армия адвокатов. Эксперты полагают, что американский издатель надеялся на быструю победу. Судя по всему, руководство Epic Games ожидало формирования большой команды единомышленников, но вместо этого осталось наедине с одной из самых состоятельных компаний на планете. Вместо того чтобы урегулировать конфликт, стороны предпочли затяжную тяжбу, ну а всё это сыграло против Epic Games. Суть спора заключалась в том, что Apple требует от разработчиков игр слишком большой процент. Начинающие должны отдавать яблочной компании 30%, ну а более крупные проекты экономят всего 5%. Многие игровые студии недовольны таким положением дел, ну а Epic Games должна была стать рупором справедливости. Возможно, так бы и было, если бы не трусость руководства остальных разработчиков, предпочитающих отсиживаться на скамейке запасных и играющих сразу за два лагеря.

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Apple сразу же удалила из собственного магазина приложений дойную корову Epic Games, что нанесло доходам значительный ущерб. Fortnite было невозможно скачать на iOS, а после многих лет судебных разбирательств точка в конфликте не поставлена. Пожалуй, американский издатель так и бы продолжал недополучать доходы, если бы не решение Европейской комиссии. Напомним, не так давно в ЕС вступили в силу новые правила, полностью отменяющие монополию на рынке операционных систем. Согласно законодательству, Apple не должна мешать сторонним разработчикам создавать платные платформы на iOS, ну а Epic Games воспользуется открывшимися возможностями в числе первых. Как стало известно, Fortnite возвращается на iPhone, но случится это только в Европе. Игра появится на платформе AltStore, которую каждый пользователь iOS может скачать самостоятельно. Цифровой магазин находится в стадии наполнения, но уже привлёк множество сторонник компаний, которых не удовлетворяет политика Apple. Это не значит, что яблочная компания перестанет получать свою прибыль. На самом деле нет, просто денег от продажи внутриигрового контента Apple будет иметь немного меньше.

Не так давно яблочная компания вынуждена была одобрить создание Epic Games Marketplace, который уже совсем скоро станет доступен для iPhone и iPad в Европе. Назвать это победой разработчика игр нельзя, поскольку у Apple просто не было выбора. Представители Apple настаивают на том, что происходящее не пойдёт на пользу безопасности. Когда платформу контролировала только одна компания, удавалось обеспечить высокой уровень безопасности, ну а с ростом количества цифровых площадок по продаже контента, уследить за мошенниками будет ещё сложнее. На самом деле подобные заявления вызывают удивление, поскольку iOS давно стала прибежищем мошенников со всего мира. Часто вредоносный контент в этой операционной системе не удаляется неделями, а о проблеме известно широкой общественности. Кроме ограничения контроля Apple ещё и сталкивается с антимонопольной проверкой. Европейские власти обвиняют яблочную компанию в том, что она нарушает законы о цифровой конкуренции в рамках магазина приложений App Store. Нет никаких сомнений, что рано или поздно Apple придётся пойти на уступки Еврокомиссии, но в данном случае всё решает время. Чем дольше американская компания может контролировать магазин приложений, тем больше денег она заработает. Штрафы не сильно зависят от доходов, а значит для Apple лучше дольше, чем раньше.

До конца 2024 Epic Games Store появится не только на iPhone и iPad в Европе, но и будет доступен на операционной системе Android по всему миру. Google не препятствует появлению альтернативных магазинов приложений, ну а представители Epic Games заявили, что со временем скачать Fortnite и другие игры можно будет и на других популярных платформах. Заявлена поддержка двух цифровых магазинов на Apple, но точные сроки релиза не указываются. Также известно, что Epic Games недовольна действиями Samsung. Ранее руководство южнокорейской компании заблокировало установку сторонних магазинов на своей цифровой площадке Galaxy Store. Причины подобных действий со стороны Samsung плохо укладываются в логику о свободном цифровом рынке. Epic Games намерена удались все игры из Galaxy Store, но в данном случае речь и глобальном рынке. В Европе у Samsung нет шансов на блокировки, поскольку закон о цифровом контенте требует от создателей операционных систем и смартфонов придерживаться единых европейских правил. Противостояние Epic Games и Apple на американском рынке продолжается. Пока нет никаких предпосылок к тому, что издатель одержит победу, а значит армия фанатов Fortnite вынуждена будет играть в популярный шутер на других платформах.