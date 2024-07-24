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Bublik1
Инсайдеры назвали 113 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат новую HyperOS 2.0
Список неполный и будет дополняться со временем

Китайские разработчики всё активнее переходят на программное обеспечение собственной разработки. Huawei планирует выпустить HarmonyOS NEXT, совместимость которой с популярными приложениями Android окажется под вопросом. Xiaomi не спешит отказываться от ключевой экосистемы, но также продвигает инициативы, позволяющие дистанцироваться от влияния со стороны американских корпораций. В настоящее время идёт рассылка операционной системы HyperOS, построенной на базе Android 14. Руководство китайской компании утверждает, что как минимум половина кода была создана с нуля, ну а HyperOS 2.0 окажется ещё более глубоко интегрирована в продукты Xiaomi.

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Известно, что актуальная версия этой операционной системы поддерживает не только смартфоны, но и умные часы, электромобили и устройства умного дома. В будущем китайские инженеры расширят список поддерживаемых продуктов, ну а основу для это заложит именно HyperOS 2.0. Предполагается, что релиз новой ОС состоится в 2024 году. Первым смартфоном, который претендует не получение данного программного обеспечения, станет Xiaomi 15. Новый флагман может быть представлен этой осенью, тогда как рассылка на другие мобильные телефоны запланирована немного позднее. 

Инсайдеры называют примерные сроки распространения новой ОС, а также поддерживаемые устройства. Отмечается, что уже в декабре 2024 на получение HyperOS 2.0 по воздуху могут рассчитывать флагманы, продаваемые на китайском рынке. Важно учитывать, что российские и европейские аналоги в первую волну обычно не входят, а значит владельцам таких аппаратов придётся подождать до января 2025. В этом году рассылка HyperOS началась только к концу февраля и сопровождалась некоторыми сложностями. После того как новую ОС получат все флагманы и смартфоны, принадлежащие к группе субфлагманов, HyperOS 2.0 начнёт появляться на середняках. Со временем количество поддерживаемых аппаратов будет расширяться, что позволит к концу 2025 полностью завершить цикл рассылки операционной системы. 

Представители Xiaomi отмечают, что новая ОС будет ещё более тесно интегрирована в продуктовую линейку, где сможет объединить 200 уникальных устройств в самых различных сегментах. В настоящее время часть телефонов получает MIUI 14, но в 2025 с популярной оболочкой будет покончено. Все старые аппараты больше не смогут претендовать на рассылку, получая только обновления безопасности. Тогда как актуальные устройства продолжат свой жизненный цикл уже на базе HyperOS 2.0. Инсайдеры пока не готовы назвать основные особенности данной ОС. Ходят слухи, что визуальные различия между версиями останутся незначительными. Xiaomi пытается сохранить преемственность, поэтому сделает всё, чтобы переход с MIUI на HyperOS был как можно менее заметным для конечного пользователя. Ну а за счёт внедрения значительной части компонентов появится возможность тонкой настройки процессора и оперативной памяти. Приложения будут запускаться ещё быстрее, что позитивно скажется на пользовательском опыте. Ходили слухи о появлении целой серии функций, отвечающих за энергосбережение, но никакой конкретики по этому вопросу в сети пока нет. 

  1. Xiaomi 12
  2. Redmi 13C 5G
  3. Redmi Note 13 Pro Plus 5G
  4. Xiaomi 12T Pro
  5. Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
  6. Redmi Note 13 Pro
  7. Xiaomi 13T Pro
  8. Redmi Note 12
  9. Redmi Pad Pro
  10. Xiaomi 14 Ultra
  11. Xiaomi 12T
  12. Xiaomi Pad 6S Pro
  13. Xiaomi 12 Pro
  14. Xiaomi 14,
  15. Xiaomi 14 Pro
  16. Redmi 13
  17. Xiaomi 13 Lite
  18. Xiaomi 13T
  19. Redmi 12 5G
  20. Redmi Note 13
  21. Redmi 12
  22. Redmi Note 13 Pro 5G
  23. Redmi 13C
  24. Redmi Note 13 5G
  25. POCO M6 Pro 5G

А вот с поддержкой тех или иных смартфонов всё относительно понятно. В сети существует специальный сайт, на котором указана примерная дата выхода финального обновления безопасности для того или иного аппарата. Там же указываются и сроки рассылки операционных систем. Данные нуждаются в доработке, но даже они позволяют сделать определённые выводы. В интернете есть официальный список, составленный на основе информации с сайта Xiaomi. В него входит всего 25 смартфонов. Все они представлены выше. Судя по прошлому опыту, перечень неполный и будет обновляться, ну а инсайдеры уже сегодня готовы назвать наиболее актуальные аппараты, претендующие на получение HyperOS 2.0. Судя по всему, новая версия операционной системы значительно увеличит жизненный цикл ранее выпущенных телефонов. В прошлом году число актуальных аппаратов, претендующих на получение ОС, быль меньше 90 единиц, тогда как сегодня таковых больше 110. 

В число входят как известные на глобальном рынке смартфоны, так и редкие устройства, доступные только в Китае или Индии. В списке представлена масса клонов, но в данном случае важно лишь то, что рассылка станет одной из наиболее массовых в истории. Ранее разработчики уверяли, что одна из главных целей заключается в том, чтобы улучшить пользовательский опыт, ну а поддержание смартфона как можно дольше в актуальном состоянии – это лучшая возможность порадовать владельцев. 

  1. Redmi K50 Ultra
  2. POCO M5
  3. Redmi 13 4G
  4. Redmi Note 12 NFC 4G
  5. Xiaomi 13 Pro
  6. Redmi K50i Pro
  7. Xiaomi MIX Flip
  8. Redmi 12
  9. Redmi 13 5G
  10. Redmi 13
  11. Xiaomi Civi 4 Pro
  12. Redmi Note 11R
  13. POCO X4 GT
  14. Xiaomi Civi 3
  15. Xiaomi 11 Lite 5G NE
  16. Redmi Redmi Note 13 Pro
  17. Xiaomi Mi 11 LE
  18. Redmi Note 11T Pro Plus
  19. Xiaomi 11T Pro
  20. Redmi K50 Pro
  21. Redmi 10 Prime Plus 5G
  22. Redmi 11
  23. Redmi 13 5G
  24. Xiaomi 13
  25. POCO X5 5G
  26. Xiaomi 13T
  27. Redmi 13 Pro Plus
  28. Xiaomi 12S Ultra
  29. Xiaomi 14 Ultra
  30. Redmi Note 12 Explorer
  31. Xiaomi Pad 6 Max 14
  32. Redmi Note 12 Turbo
  33. Redmi 13R
  34. Xiaomi Mi 11 Ultra
  35. Redmi Pad Pro
  36. Redmi Note 12R
  37. POCO M4 5G
  38. Redmi 13 Pro 4G
  39. POCO M6
  40. Xiaomi 12S Pro
  41. Redmi Pad SE
  42. Redmi Turbo 3
  43. Xiaomi Pad 6 Pro
  44. Redmi Redmi K60
  45. Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
  46. Redmi 13 4G NFC
  47. POCO M6 Plus 5G,
  48. POCO F4 GT
  49. POCO M6 Pro 4G
  50. POCO X5 Pro 5G
  51. Redmi K70 Pro
  52. POCO X6 5G
  53. Xiaomi Pad 6
  54. Xiaomi 14 Pro
  55. Redmi K70
  56. Redmi K60E
  57. Xiaomi MIX Fold 3
  58. Redmi K60 Pro
  59. Redmi Redmi K50
  60. Xiaomi Civi 2
  61. Xiaomi Civi 1S
  62. Redmi Note 12S
  63. Redmi 11 Prime 5G
  64. Xiaomi Mi 11
  65. POCO X6 Pro
  66. POCO M6 Pro
  67. Xiaomi 12 Pro Dimensity
  68. Xiaomi MIX Fold 2
  69. Redmi Note 11T Pro
  70. Redmi K60 Ultra
  71. POCO F4 Pro
  72. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  73. Xiaomi 13 Ultra
  74. Xiaomi 13T Pro
  75. POCO C55
  76. Redmi K50i
  77. POCO F6
  78. Redmi Note 12 Pro Plus
  79. Xiaomi Mi 11 Pro
  80. Xiaomi 11T
  81. Redmi Pad Pro 5G
  82. Redmi 13C 5G
  83. Redmi 12 5G
  84. Xiaomi 12 Pro
  85. POCO F6 Pro
  86. Xiaomi 12T
  87. POCO X6 Neo
  88. Redmi Note 12R Pro
  89. Xiaomi 12
  90. POCO X4 GT Pro
  91. Redmi K50 Gaming
  92. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
  93. POCO F5 Pro
  94. Redmi Note 12 4G
  95. Redmi Note 12
  96. Redmi Note 11E
  97. Redmi 13R Pro
  98. POCO Pad
  99. Xiaomi 12T Pro
  100. Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  101. Redmi Note 12 Pro
  102. Redmi K70 Ultra
  103. Xiaomi 12S
  104. Xiaomi MIX Fold 4
  105. Redmi K70E
  106. Redmi Pad
  107. Xiaomi 14
  108. Xiaomi 12 Lite
  109. Xiaomi 13 Lite
  110. Redmi 13R
  111. POCO F5 5G
  112. Redmi 10 5G
  113. Redmi 12C
#xiaomi #hyperos #hyperos 2.0
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