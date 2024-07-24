Список неполный и будет дополняться со временем

Китайские разработчики всё активнее переходят на программное обеспечение собственной разработки. Huawei планирует выпустить HarmonyOS NEXT, совместимость которой с популярными приложениями Android окажется под вопросом. Xiaomi не спешит отказываться от ключевой экосистемы, но также продвигает инициативы, позволяющие дистанцироваться от влияния со стороны американских корпораций. В настоящее время идёт рассылка операционной системы HyperOS, построенной на базе Android 14. Руководство китайской компании утверждает, что как минимум половина кода была создана с нуля, ну а HyperOS 2.0 окажется ещё более глубоко интегрирована в продукты Xiaomi.

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Известно, что актуальная версия этой операционной системы поддерживает не только смартфоны, но и умные часы, электромобили и устройства умного дома. В будущем китайские инженеры расширят список поддерживаемых продуктов, ну а основу для это заложит именно HyperOS 2.0. Предполагается, что релиз новой ОС состоится в 2024 году. Первым смартфоном, который претендует не получение данного программного обеспечения, станет Xiaomi 15. Новый флагман может быть представлен этой осенью, тогда как рассылка на другие мобильные телефоны запланирована немного позднее.

Инсайдеры называют примерные сроки распространения новой ОС, а также поддерживаемые устройства. Отмечается, что уже в декабре 2024 на получение HyperOS 2.0 по воздуху могут рассчитывать флагманы, продаваемые на китайском рынке. Важно учитывать, что российские и европейские аналоги в первую волну обычно не входят, а значит владельцам таких аппаратов придётся подождать до января 2025. В этом году рассылка HyperOS началась только к концу февраля и сопровождалась некоторыми сложностями. После того как новую ОС получат все флагманы и смартфоны, принадлежащие к группе субфлагманов, HyperOS 2.0 начнёт появляться на середняках. Со временем количество поддерживаемых аппаратов будет расширяться, что позволит к концу 2025 полностью завершить цикл рассылки операционной системы.

Представители Xiaomi отмечают, что новая ОС будет ещё более тесно интегрирована в продуктовую линейку, где сможет объединить 200 уникальных устройств в самых различных сегментах. В настоящее время часть телефонов получает MIUI 14, но в 2025 с популярной оболочкой будет покончено. Все старые аппараты больше не смогут претендовать на рассылку, получая только обновления безопасности. Тогда как актуальные устройства продолжат свой жизненный цикл уже на базе HyperOS 2.0. Инсайдеры пока не готовы назвать основные особенности данной ОС. Ходят слухи, что визуальные различия между версиями останутся незначительными. Xiaomi пытается сохранить преемственность, поэтому сделает всё, чтобы переход с MIUI на HyperOS был как можно менее заметным для конечного пользователя. Ну а за счёт внедрения значительной части компонентов появится возможность тонкой настройки процессора и оперативной памяти. Приложения будут запускаться ещё быстрее, что позитивно скажется на пользовательском опыте. Ходили слухи о появлении целой серии функций, отвечающих за энергосбережение, но никакой конкретики по этому вопросу в сети пока нет.

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А вот с поддержкой тех или иных смартфонов всё относительно понятно. В сети существует специальный сайт, на котором указана примерная дата выхода финального обновления безопасности для того или иного аппарата. Там же указываются и сроки рассылки операционных систем. Данные нуждаются в доработке, но даже они позволяют сделать определённые выводы. В интернете есть официальный список, составленный на основе информации с сайта Xiaomi. В него входит всего 25 смартфонов. Все они представлены выше. Судя по прошлому опыту, перечень неполный и будет обновляться, ну а инсайдеры уже сегодня готовы назвать наиболее актуальные аппараты, претендующие на получение HyperOS 2.0. Судя по всему, новая версия операционной системы значительно увеличит жизненный цикл ранее выпущенных телефонов. В прошлом году число актуальных аппаратов, претендующих на получение ОС, быль меньше 90 единиц, тогда как сегодня таковых больше 110.

В число входят как известные на глобальном рынке смартфоны, так и редкие устройства, доступные только в Китае или Индии. В списке представлена масса клонов, но в данном случае важно лишь то, что рассылка станет одной из наиболее массовых в истории. Ранее разработчики уверяли, что одна из главных целей заключается в том, чтобы улучшить пользовательский опыт, ну а поддержание смартфона как можно дольше в актуальном состоянии – это лучшая возможность порадовать владельцев.