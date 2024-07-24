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Bublik1
В Китае выпустили отечественную ОС TencentOS с поддержкой процессоров Kunpeng, Hygon и Feiteng
Операционная система уже используется для работы серверов WeChat

Недавний глобальный сбой доказал хрупкость технологий и уязвимость современного программного обеспечения. Виновных пока не нашли, ну а представители Microsoft уже обвинили в произошедшем власти Евросоюза. Причина в особенностях законодательства, вынуждающего снизить меры безопасности для доступа европейских компаний к коду популярного программного обеспечения. Аналитики пишут, что избежать ещё более серьёзных сбоев в будущем не удастся, ну а на этом фоне идёт всё более активная разработка программного обеспечения, способного заменить американские аналоги. Как выяснилось, российские компании в ходе сбоя почти не пострадали, ну а причина в том, что отечественное ПО никак не связано с алгоритмами Microsoft. Китайские производители давно встали на путь альтернативных технологий, ну а сегодня сообщается, о появлении форка Linux-дистрибутива CentOS под названием TencentOS Server V3.

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Программное обеспечение полностью совместимо с седьмой и восьмой версией CentOS. Это бесплатная версия коммерческого продукта Red Hat Enterprise Linux, которая стала частью IBM в 2019 году. Специалисты Tencent намерены развивать новый продукт и заявляют о том, что он будет выполнять роль суверенной операционной системы. Особенность TencentOS Server V3 заключается в том, что данная ОС имеет совместимость с целым рядом китайских процессоров. Новая операционная система создана для работы в облачных структурах и поддерживает виртуализацию GPU, обладая широкими возможностями для работы с моделями на базе искусственного интеллекта. Дистрибутив настроен для минимизации нагрузки на CPU и оперативную память при работе в качестве гостевой системы. В роли хоста он потребляет не более 2% от вычислительных ресурсов машины, что позволяет использовать его даже на довольно слабых процессорах. Известно, что TencentOS стала частью ПО, обеспечивающего бесперебойное функционирование социальной сети WeChat. Такой шаг позволил сократить расходы на серверную часть на целых 43%. Известно, что в настоящее время TencentOS может похвастать поддержкой серверных процессоров, выпущенных следующими компаниями: Kunpeng, Hygon и Feiteng. В будущем специалисты Tencent планируют расширить список поддерживаемых процессоров.

Напомним, Kunpeng представляет собой семейство серверных процессоров, разработанных дочерней компанией Huawei (HiSilicon). Эти процессоры основаны на архитектуре ARM и содержат до 64 ядер ARMV8, работающих на частоте до 2,6 ГГц. Huawei позиционирует модель Kunpeng 920 как самый производительный ARM-процессор на рынке. Тесты подтверждают, что чип действительно мощный, но в ряде сценариев он демонстрирует не самые лучшие показатели. Hygon долгое время выпускала серверные и настольные процессоры, созданные на архитектуры AMD Zen. Ещё в далёком 2016 обе компании создали совместное предприятие Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd., которое получило права на использование американских разработок. Летом 2019 под давлением Белого дома AMD вынуждена была пересмотреть своё участие в китайской полупроводниковой отрасли, а в итоге отказалась от сотрудничества с Hygon. Tianjin Phytium Technology выпускает процессоры под брендом Feiteng. Какое-то время эта компания выпускала чипа на базе архитектуры SPARC, но в конечном итоге перешла на наиболее востребованную ARM. 

Эксперты пока не знают, будет ли новая операционная система поддерживать процессоры Loongson. Вполне возможно, что со временем TencentOS получит поддержку архитектуры LoongArch, но пока речь идёт только о х86 и ARM. А между тем именно Loongson называют одним из наиболее перспективных китайских процессоров. Камень обладает отличными возможностями и на равных конкурирует с аналогами AMD на базе архитектуры Zen 3. Проблема лишь в том, что речь идёт о технологиях, появившихся в 2020 году, тогда как уже в 2024 AMD переходит на Zen 5. Серверный Loongson 3C6000 предлагает широкие возможности, но пока о том, чтобы догнать и перегнать американцев речь не идёт. Напомним, в декабре 2020 года Red Hat объявила о прекращении поддержки CentOS 8. Всем клиентам предложили переход на CentOS Stream. Особенность данной ОС заключается в перманентном цикле обновлений, что делает жизненный цикл устройств на её основе крайне высоким. Несмотря на кажущиеся плюсы, решение вызвало недовольство среди разработчиков, что привело к появлению множества клонов CentOS (например, AlmaLinux и Rocky Linux).

Новая версия TencentOS будет доступна только на китайском рынке, где предложит расширенную поддержку указанных выше микропроцессоров. Данная операционная система не является уникальной и единственной на китайском рынке. Разработка собственного ПО в Китае идёт достаточно давно, но рынок огромен, а рост полупроводниковой отрасли вынуждает разработчиков улучшать совместимость с популярными продуктами, а также поддерживать компании, обладающие высоким потенциалом.  

#санкции #операционные системы #tencentos
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