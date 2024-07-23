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Bublik1
Аналитики заявили, что цифровые деньги нестабильны, а отказываться от наличных пока рано
Недавний сбой доказал, что только наличные обеспечивают доступ к продуктам питания и всему необходимому для людей на планете

Учёные полагают, что именно деньги являются движущей силой нашей цивилизации, способствующей постоянному прогрессу. Каждое новое поколения хочет быть успешным и богатым, хотя оба понятия за несколько тысяч лет и претерпели значительных изменений. В былые времена достаточно было иметь хороший дом и стадо баранов, ну а сегодня миллиардерам доступны небывалые ранее возможности. При этом многие аналитики не считают богатейших людей нашего времени действительно состоятельными. Простой пример, в настоящее время состояние Илона Маска оценивается в 244 миллиарда долларов, вот только почти всё это находится в ценных бумагах. Если миллиардер решит продать хотя бы 10% принадлежащих ему акций Tesla, то столкнётся с мощнейшим обесцениваем и рыночной катастрофой. Придётся спрашивать разрешение ключевых инвесторов, советоваться с советом директоров, ну а состоятельные люди прошлых веков не имели таких ограничений. 

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Ну а в итоге аналитики признают, что большая часть денег, которые принято приписывать миллиардерам – это виртуальные средства, использовать весь потенциал которых невозможно. Для безбедной жизни достаточно, но цифровые деньги имеют свои особенности. Большая часть жителей нашей планеты так или иначе владеет цифровыми деньгами, представленными фиатной валютой того или иного государства. Некоторые хранят таким образом свои сбережения, тогда как другие доверяют только наличным. В последние годы мы видим, как активно власти целого ряда стран вытесняют наличные. В Европе обсуждают запрет на покупку товаров дороже нескольких тысяч евро при помощи наличных. В России снижается количество банкоматов, ну а всё идёт к тому, что цифровой способ оплаты в конечном итоге вытеснит традиционные бумажки. По крайней мере так казалось, ведь недавний глобальный сбой в программном обеспечении компании CrowdStrike продемонстрировал миру хрупкость цифровых транзакций. 

Аналитики Payment Choice Alliance (PCA) полагают, что в будущем человечество столкнётся с ещё более серьёзными сбоями, предотвратить которые невозможно. Человеческий фактор ещё долго будет оказывать негативное воздействие на программную среду, а полностью отказавшиеся от наличных денег люди могут столкнуться с неприятными последствиями. Например, если наличных денег не будет, то не удастся купить самые необходимые продукты питания. Наличные ещё долго будут принимать наравне с цифровой валютой, но во время очередного сбоя заплатить картой или смартфоном не получится. Пострадают прежде всего те, кто полностью полагается на банки и их электронные системы, расплачиваясь за товары и услуги исключительно цифровыми средствами. Аналитики отмечают, что в настоящее время человечеству ничего не грозит, поскольку даже в Британии таких людей всего 3%. Большая часть рядовых англичан то и дело расплачивается наличными, ну а в случае глобального сбоя часть населения останется без средств к существованию. По словам президента PCA, на прошлой неделе сотни тысяч или даже миллионы людей не могли воспользоваться своими деньгами. Некоторые застряли в аэропортах, а невозможность снять наличные из-за сбоя не позволила купить воду или продукты питания. Дошло до того, что сеть ресторанов McDonald’s в Японии на какое-то время закрыла заведения из-за блокировки терминалов оплаты.

Рон Дельнево подчеркнул, что отсутствие альтернативы безналичным платежам может привести к экономическому коллапсу. Как оказалось, аналогичного мнения придерживаются многие крупные компании. Например, представители торговой ассоциации GMB Union (членами являются 560 тысяч частных и государственных структур в Британии) призвали власти не оказывать давление на население с целью отказа от наличных. Руководство ассоциации уверено, что наличные позволяют смотреть в будущее более уверенно. В большинстве случаев достаточно банковской карты или смартфона, но когда в кармане есть немного наличных, то даже в случае кризиса можно найти выход из сложного положения. Так, когда аэропорты не работали, то миллионы людей смогли пойти в ближайшие торговые точки и купить всё необходимое для многочасового ожидания. Представители GMB Union также напомнили, что главным минусом цифровых денег остаётся полное отсутствие приватности. Все переводы отслеживаются, но люди далеко не всегда хотят, чтобы власти знали, на что они тратят свои деньги. И речь даже не о противозаконных действиях, ведь кто-то хочет сделать подарок близкому или знакомому человеку, не попадая под зоркий взгляд налоговой, пытающейся получить свою часть с каждого циркулирующего в виртуальном пространстве доллара. 

По данным ассоциации GMB Union, во многих странах на законодательном уровне закреплено право населения платить наличными. Например, в США и Китае население может пожаловаться на того, кто отказывается принимать оплату наличными. Более того, в некоторых американских штатах (например, в Нью-Джерси и Массачусетсе) действуют законы, запрещающие предприятиям отказываться от наличных. В 2023 году в США был представлен законопроект, обязывающий все предприятия принимать наличные при покупках до 500 долларов и запрещающий взимать комиссию за оплату наличными. Учитывая нестабильность цифровых денег аналитики полагают, что в будущем властям станет труднее заставить население отказаться от наличных. Сопротивление будет расти, а следующий крупный сбой может и вовсе привести к массовому отказу от цифровых денег. 

#деньги #цифровые деньги #наличные деньги
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AggroShkolyar
16:44
Эм... до тебя не дошло, что эти "просадки" от невыключенного бенчмарка в АБ и альт-таба?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AleksK
16:42
Пи**ц ты упоротый.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Nvidia&Intel Hater
16:41
у тебя тупое dlsdr а не qhd
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
16:36
он еще и dlss через инспектор в место taa подрубает,оказывается там можно форсить и даже уровень мыла(dlss).ая то думал ,ну что как не его видос там гавном монитор залит.там кое где в приницпе столько...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
16:34
запись жрет по простой причине ,ни на карту не повесить .ни на проц.от смеха падаю.все отстой отстоя и гавно донное
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Hronysen
16:32
До наплыва ботов/лахты минут 10 осталось в лучшем случае.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Nvidia&Intel Hater
16:31
особо в сенуа.тут супер качество просто.и заметь ничего не пережимал а твой видос.все твое гавно уже зацениили
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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