Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
По мнению некоторых инсайдеров, российский бизнесмен может оказаться разработчиком Hamster Kombat
Информация носит непроверенный характер

Несмотря на курсировавшие по сети слухи, никакого листинга Hamster Kombat на биржах не состоялось. Разработчики устроили предпродажу токенов для инвесторов и никуда не спешат. По некоторым данным, армия геймеров достигает 250 миллионов, что в разы больше, чем может похвастать любая другая игра на планете. На самом деле Hamster Kombat не игра, поскольку главная идея здесь заключается не в получении удовольствия либо определённых достижений, а в ожидании финансового вознаграждения за проделанный труд. Таким образом Hamster Kombat больше похожа на подработку в интернете, вот только в данном случае никто точно не знает, по какой ставке будет оплачиваться заработная плата. Представьте себе, что вы устраиваетесь на работу, где директор вам честно признаётся, что выплаты начнут поступать через несколько месяцев, но он пока не готов сказать, когда именно. Также пока неясно, сколько вообще денег вам будут платить, но при этом вам нужно усердно трудиться, а лучше привести с собой ещё несколько знакомых. После этого спрашивать о зарплате строго не рекомендуется, целыми днями выполняя рутинную работу. 

реклама

Скорее всего, большая часть людей на такие условия не пошла бы, но разработчикам Hamster Kombat удалось привлечь миллионную аудиторию. Когда именно состоится AirDrop, сказать сложно. Аналитики пишут, что сейчас не лучшее время, а причина лежит в области Bitcoin. Первая криптовалюта не спешит дорожать, ну а значительные изменения ожидаются ближе к середине осени. Гораздо выгоднее сделать листинг на пике роста цифрового золота, что позволит выручить значительно больше денег. Количество кликающих людей постоянно растёт, но останавливаться уже поздно, ведь многие ожидают щедрой награды. Сколько ещё геймерам придётся провести времени в Hamster Kombat, сказать сложно, но сегодня в сети появились любопытные подробности. Прежде всего выяснилось, что Эдуард Гуринович стал эксклюзивным партнёром разработчиков в России. Бизнесмен проживает в Санкт-Петербурге и отметился в таких сервисах, как CarPrice и CarMoney. Он уже становился участником рейтинга Forbes и заявил, что намерен защищать интересы российских пользователей. 

Каким образом команда бизнесмена сможет защитить геймеров от фишинговых взломов, сказать сложно. Сам Гуринович будет заниматься размещением рекламы в российском сегменте, поскольку игра пользуется огромным спросом у отечественной аудитории. Некоторые источники полагают, что роль Гуриновича в проекте намного серьёзнее, чем говорит сам бизнесмен. По информации сайта Gazeta, ссылающегося на инсайдеров в Telegram, Гуринович может быть одним из основателей Hamster Kombat. Сам бизнесмен такие утверждения не подтверждает, но даже получение права на торговую марку в России делает его значимой фигурой. Как уже было сказано выше, листинг задерживается, ну а геймеры сталкиваются со сложным выбором. Если перестать проводить время в Hamster Kombat, то миллионы конкурентов уйдут вперёд. Остановка будет означать потерю денег, но вся ирония в том, что обычным пользователям всё равно дадут небольшую часть монет.

Во время листинга Notcoin рядовым геймерам бросили крохи со стола инвесторов, но выплаты в Hamster Kombat могут оказаться ещё ниже. Проблема в том, что геймеров слишком много. Если предположить, что каждый из 250 миллионов геймеров получит по 10 долларов, то это уже будет 2.5 миллиарда долларов. Капитализация всех токенов даже при самом удачном раскладе не достигнет такой отметки, а значит реальное вознаграждение будет меньше. Очевидно, что есть более и менее активные игроки, но конечная сумма всё равно окажется меньше ожиданий большинства. Ну и по опыту Notcoin можно сказать, что геймеры получать не больше 10% токенов HMSTR. Делить такую скромную сумму на 250 миллионов мы не будем. 

#hamster kombat
+
Написать комментарий (0)
Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
Россиянам могут законодательно запретить «тапать хомяка»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
4
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
В России началось строительство нового металлургического завода
+
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
4
У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
1
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
9
Учёные создали новую классификацию космических тел, определив точный статус Плутона и экзопланет
+
PS5 Pro получит эксклюзивные функции RDNA4 до выхода на ПК
+
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7
Китайские подводные лодки смогут уничтожать спутники лазерным оружием
+
Графические процессоры AMD RDNA 4 получат улучшенную архитектуру трассировки лучей
10
Видеокарты AMD RDNA 4 получат новую архитектуру трассировки лучей с движком Double RT
2

Популярные статьи

Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
46
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
54
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
26
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
10
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
2
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
6
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
7

Сейчас обсуждают

Leosin
12:26
Как купить кусок гомна и попасть впросак
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
slikts
12:25
Если у тебя НЕ работает, это не значит, что у остальных не работает. *У меня нормально работало и работает. Тесты не гоняю (только кратковременно для настройки); BIOS обновляю; эксперименты над железо...
Intel вновь заявляет, что выявила причины нестабильности процессоров 13-го и 14-го поколений
Антон Филимонов
12:24
чтоб поеб..ся...Интел же - поставил и забыл)))
Intel вновь заявляет, что выявила причины нестабильности процессоров 13-го и 14-го поколений
Азамат Багатов
12:23
Да знают тут все, что ты веселуху с парнями любишь.
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
Легенда
12:19
ухахахах веселуха с парнями койперов и голду абузим. ps . скрин делал на скорости, не варик останавливатся xD
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
San Sanich
12:09
Не нужна 1. Windows не для портативной 2. 1080р не потянет ни один мобильный процессор на встройке в высоком качестве, да даже и на средних не всегда 3. Косарь бачей ценник. Ноутбук помощник можно куп...
Портативная игровая консоль ONEXPLAYER ONEXFLY получила обновлённый процессор AMD Ryzen
Alxndr
12:07
Для подобных "тестирований" лучше создать отдельный раздел - "Школота пишет", и не засирать главную страницу такими говно-опусами.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
nonses84
12:05
Скоро в Европе наплыв армян будет, а так четко идут по сценарию Украины, там тоже без виз давали чтоб людей задобрить.
Евросоюз выделит $10 млн. военной помощи Армении и обсудит отмену визового режима
nonses84
12:02
Ссытца , что в ответку киллера наймут.
Фрэнк Байден раскрыл причину выхода его брата Джо из предвыборной гонки
Dmitriy Technoman
12:01
Лучшие с быстро деградирующей термухой.
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем