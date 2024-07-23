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Несмотря на курсировавшие по сети слухи, никакого листинга Hamster Kombat на биржах не состоялось. Разработчики устроили предпродажу токенов для инвесторов и никуда не спешат. По некоторым данным, армия геймеров достигает 250 миллионов, что в разы больше, чем может похвастать любая другая игра на планете. На самом деле Hamster Kombat не игра, поскольку главная идея здесь заключается не в получении удовольствия либо определённых достижений, а в ожидании финансового вознаграждения за проделанный труд. Таким образом Hamster Kombat больше похожа на подработку в интернете, вот только в данном случае никто точно не знает, по какой ставке будет оплачиваться заработная плата. Представьте себе, что вы устраиваетесь на работу, где директор вам честно признаётся, что выплаты начнут поступать через несколько месяцев, но он пока не готов сказать, когда именно. Также пока неясно, сколько вообще денег вам будут платить, но при этом вам нужно усердно трудиться, а лучше привести с собой ещё несколько знакомых. После этого спрашивать о зарплате строго не рекомендуется, целыми днями выполняя рутинную работу.

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Скорее всего, большая часть людей на такие условия не пошла бы, но разработчикам Hamster Kombat удалось привлечь миллионную аудиторию. Когда именно состоится AirDrop, сказать сложно. Аналитики пишут, что сейчас не лучшее время, а причина лежит в области Bitcoin. Первая криптовалюта не спешит дорожать, ну а значительные изменения ожидаются ближе к середине осени. Гораздо выгоднее сделать листинг на пике роста цифрового золота, что позволит выручить значительно больше денег. Количество кликающих людей постоянно растёт, но останавливаться уже поздно, ведь многие ожидают щедрой награды. Сколько ещё геймерам придётся провести времени в Hamster Kombat, сказать сложно, но сегодня в сети появились любопытные подробности. Прежде всего выяснилось, что Эдуард Гуринович стал эксклюзивным партнёром разработчиков в России. Бизнесмен проживает в Санкт-Петербурге и отметился в таких сервисах, как CarPrice и CarMoney. Он уже становился участником рейтинга Forbes и заявил, что намерен защищать интересы российских пользователей.

Каким образом команда бизнесмена сможет защитить геймеров от фишинговых взломов, сказать сложно. Сам Гуринович будет заниматься размещением рекламы в российском сегменте, поскольку игра пользуется огромным спросом у отечественной аудитории. Некоторые источники полагают, что роль Гуриновича в проекте намного серьёзнее, чем говорит сам бизнесмен. По информации сайта Gazeta, ссылающегося на инсайдеров в Telegram, Гуринович может быть одним из основателей Hamster Kombat. Сам бизнесмен такие утверждения не подтверждает, но даже получение права на торговую марку в России делает его значимой фигурой. Как уже было сказано выше, листинг задерживается, ну а геймеры сталкиваются со сложным выбором. Если перестать проводить время в Hamster Kombat, то миллионы конкурентов уйдут вперёд. Остановка будет означать потерю денег, но вся ирония в том, что обычным пользователям всё равно дадут небольшую часть монет.

Во время листинга Notcoin рядовым геймерам бросили крохи со стола инвесторов, но выплаты в Hamster Kombat могут оказаться ещё ниже. Проблема в том, что геймеров слишком много. Если предположить, что каждый из 250 миллионов геймеров получит по 10 долларов, то это уже будет 2.5 миллиарда долларов. Капитализация всех токенов даже при самом удачном раскладе не достигнет такой отметки, а значит реальное вознаграждение будет меньше. Очевидно, что есть более и менее активные игроки, но конечная сумма всё равно окажется меньше ожиданий большинства. Ну и по опыту Notcoin можно сказать, что геймеры получать не больше 10% токенов HMSTR. Делить такую скромную сумму на 250 миллионов мы не будем.