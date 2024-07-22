Речь идёт о семействе мхов, обладающих уникальными свойствами

Учёные уже давно грезят колонизацией других планет. Судя по всему, в ближайшие десять лет никаких прорывов не будет, поскольку все усилия человечества сосредоточены вокруг наращивания военной мощи. Обычно за периодами конфликтов идут десятилетия мира, а многие исследователи верят, что рано или поздно мы сможем добраться до Красной планеты и начать строительство полноценной колонии. В настоящее время всё это невозможно с технической точки зрения. Организм человека не перенесёт длительного перелёта, а значит нам нужно построить корабль нового типа, позволяющий имитировать условия, приближённые к земным. Есть и другие проблемы, а добравшись до Марса колонисты столкнуться с полным отсутствием атмосферы. Средняя температура ночью там не превышает -60 градусов, а в итоге изучение планеты будет проблематичным.

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В научном сообществе то и дело появляются идеи о так называемом терраформировании Красной планеты. Кто-то предлагает ударить по Марсу ядерными ракетами, тогда как другие видят решение проблемы в строительстве огромных зеркальных парусов, способных за несколько столетий нагреть поверхность планеты, растопив ледяные шапки, где до сих пор находятся залежи воды. Оптимального варианта не существует, но есть и менее агрессивные идеи, позволяющие надеяться на то, что со временем Марс станет более гостеприимным. По мнению исследователей из Китайской академии наук, мхи могут сыграть ключевую роль в терраформировании Марса, что в конечном итоге приведёт к появлению плодородной почвы. Новая идея основана на способности мхов преобразовывать бесплодные скалы Земли в плодородные почвы. Напомним, поверхность Земли когда-то была крайне негостеприимной для жизни, но это не помешало группе организмов, известных как бриофиты, включая мхи и роголистники, освоить её. Эти первопроходцы могли использовать и переваривать питательные вещества, просачивающиеся из скал, выживая в суровых условиях и создавая почву для других форм жизни.

Уникальная способность мхов превращать агрессивные ландшафты в плодородные территории сохраняется и сегодня. Исследователи считают, что эти таланты можно использовать для колонизации Марса, подготовив почву для выращивания сельскохозяйственных культур. Особое внимание учёных привлёк вид мха Syntrichia caninervis, который процветает в пустынях Китая и США, а также в горах Памира, Тибета, Ближнего Востока, Антарктиды и циркумполярных регионов. В пустыне Гурбантунгут на северо-западе Китая этот мох растёт гуще, чем где-либо ещё в мире, несмотря на экстремальные температуры и низкую влажность. Учёные подвергли Syntrichia caninervis испытаниям в лабораторных условиях, проверяя его реакцию на экстремальное обезвоживание, длительное замораживание, радиацию и другие условия. Мох показал удивительную устойчивость ко всем испытаниям, включая экстремальный холод и радиацию, что сильно напоминало условия, с которыми подобные растения могут столкнуться на Марсе.

При моделировании марсианских условий, включая давление около 650 паскалей, температуры от -60 градусов ночью и до +20 днём, учитывая высокие уровни радиации и другие особенности Красной планеты, мох успешно процветал, продолжая давать молодые побеги. Исследователи уверены, что Syntrichia caninervis обладает огромным потенциалом. Предлагается отправить мох к Марсу уже сегодня, что позволит подготовить планету к прилёту человека. Если разбросать по поверхности Марса достаточное количество мха, то процесс терраформирования пойдёт гораздо быстрее, чем предполагалось. Почва за несколько десятилетий превратится в плодородную, открывая широкие возможности для ведения сельского хозяйства. Пока доводы исследователей не были услышаны, а ведущие космические агентства нехотя обсуждают полёт на Марс. Идею покорения Красной планеты не оставил и Илон Маск, но в последнее время миллиардер всё чаще сталкивается с насущными проблемами. Он активно ввязался в президентскую гонку на стороне Трампа, а попытки создать ракету для полёта на Марс не увенчались успехом. Такими темпами терраформирование Красной планеты начнётся очень нескоро, а значит у исследователей ещё есть время, чтобы вывести более устойчивые к агрессивной среде виды мхов.