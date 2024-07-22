Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
Речь идёт о семействе мхов, обладающих уникальными свойствами

Учёные уже давно грезят колонизацией других планет. Судя по всему, в ближайшие десять лет никаких прорывов не будет, поскольку все усилия человечества сосредоточены вокруг наращивания военной мощи. Обычно за периодами конфликтов идут десятилетия мира, а многие исследователи верят, что рано или поздно мы сможем добраться до Красной планеты и начать строительство полноценной колонии. В настоящее время всё это невозможно с технической точки зрения. Организм человека не перенесёт длительного перелёта, а значит нам нужно построить корабль нового типа, позволяющий имитировать условия, приближённые к земным. Есть и другие проблемы, а добравшись до Марса колонисты столкнуться с полным отсутствием атмосферы. Средняя температура ночью там не превышает -60 градусов, а в итоге изучение планеты будет проблематичным. 

реклама

В научном сообществе то и дело появляются идеи о так называемом терраформировании Красной планеты. Кто-то предлагает ударить по Марсу ядерными ракетами, тогда как другие видят решение проблемы в строительстве огромных зеркальных парусов, способных за несколько столетий нагреть поверхность планеты, растопив ледяные шапки, где до сих пор находятся залежи воды. Оптимального варианта не существует, но есть и менее агрессивные идеи, позволяющие надеяться на то, что со временем Марс станет более гостеприимным. По мнению исследователей из Китайской академии наук, мхи могут сыграть ключевую роль в терраформировании Марса, что в конечном итоге приведёт к появлению плодородной почвы. Новая идея основана на способности мхов преобразовывать бесплодные скалы Земли в плодородные почвы. Напомним, поверхность Земли когда-то была крайне негостеприимной для жизни, но это не помешало группе организмов, известных как бриофиты, включая мхи и роголистники, освоить её. Эти первопроходцы могли использовать и переваривать питательные вещества, просачивающиеся из скал, выживая в суровых условиях и создавая почву для других форм жизни.

Уникальная способность мхов превращать агрессивные ландшафты в плодородные территории сохраняется и сегодня. Исследователи считают, что эти таланты можно использовать для колонизации Марса, подготовив почву для выращивания сельскохозяйственных культур. Особое внимание учёных привлёк вид мха Syntrichia caninervis, который процветает в пустынях Китая и США, а также в горах Памира, Тибета, Ближнего Востока, Антарктиды и циркумполярных регионов. В пустыне Гурбантунгут на северо-западе Китая этот мох растёт гуще, чем где-либо ещё в мире, несмотря на экстремальные температуры и низкую влажность. Учёные подвергли Syntrichia caninervis испытаниям в лабораторных условиях, проверяя его реакцию на экстремальное обезвоживание, длительное замораживание, радиацию и другие условия. Мох показал удивительную устойчивость ко всем испытаниям, включая экстремальный холод и радиацию, что сильно напоминало условия, с которыми подобные растения могут столкнуться на Марсе. 

При моделировании марсианских условий, включая давление около 650 паскалей, температуры от -60 градусов ночью и до +20 днём, учитывая высокие уровни радиации и другие особенности Красной планеты, мох успешно процветал, продолжая давать молодые побеги. Исследователи уверены, что Syntrichia caninervis обладает огромным потенциалом. Предлагается отправить мох к Марсу уже сегодня, что позволит подготовить планету к прилёту человека. Если разбросать по поверхности Марса достаточное количество мха, то процесс терраформирования пойдёт гораздо быстрее, чем предполагалось. Почва за несколько десятилетий превратится в плодородную, открывая широкие возможности для ведения сельского хозяйства. Пока доводы исследователей не были услышаны, а ведущие космические агентства нехотя обсуждают полёт на Марс. Идею покорения Красной планеты не оставил и Илон Маск, но в последнее время миллиардер всё чаще сталкивается с насущными проблемами. Он активно ввязался в президентскую гонку на стороне Трампа, а попытки создать ракету для полёта на Марс не увенчались успехом. Такими темпами терраформирование Красной планеты начнётся очень нескоро, а значит у исследователей ещё есть время, чтобы вывести более устойчивые к агрессивной среде виды мхов. 

#космос #наука #интересное #марс #исследования
2
Показать комментарии (2)
Венгерская научная организация присоединилась к лунной инициативе Китая и России
Инженеры ЕКА починили космический телескоп Gaia с помощью обновления ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
1
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
5
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
1
Эксперты: партнеры NVIDIA используют дешевую термопласту, из-за чего температура GPU достигает 100°С
5
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
+
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
1

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
39
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
21
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
30
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
6
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

slikts
21:19
Собьют! И очередной миф о F-16 для покупателей развеется...
Бывший сотрудник СБУ поделился мнением о возможном использовании истребителей F-16 в Украине
Dobpelkopf
21:18
У китайцев кривейшие драйвера и много проблем с перевариванием большого объема данных в памяти.
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Павел Хамлов
21:17
Нескончаемое сосалити и блоуджоб чимбала в винде и линуксе. Спешите видеть.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Dobpelkopf
21:14
4050 или 3050 возьмут только фанатики или наркоманы.
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Gamandril
21:09
Ты так и не понял зачем снижают разрешение. Это лишь попытка снизить влияние костыльного подключения видеокарты, но это не единственная конфигурация, которая возможна несмотря на то что почти все счит...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Midnight Sun
21:09
хрюкай громче
Российские операторы FPV-дронов уничтожили очередной танк M1 Abrams ВСУ
Кирилл Луганский
21:08
Можно как то с вами списаться ,чтобы подсказали
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
Кирилл Луганский
21:08
Подскажите! А какой ip вручную вводить? Не врублюсь как сделать
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
ЧatoБoт
21:07
"...Группа из 18 британских военнослужащих из Специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS) погибла в результате удара по Одессе. Об этом в интервью Telegram-каналу «Пул N3», связанному с жу...
Ударом ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в Липцах
Эдуард Кузнецов
21:04
Какое хитрое програмное обеспечение в ноутах, на интелоских процессорах глючит, а на амд нет. Явно амд занесли всем чемоданы. Надо промониторить новости чемоданного рынка, наверняка все кончились.
В Intel опровергают сообщения о массовых проблемах с мобильными процессорами 13-го и 14-го поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем