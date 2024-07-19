Несмотря на действия ЕС электрокары из Китая успешно продаются, а их производство приносит большую прибыль

Ещё совсем недавно лидеры Европы рассказывали о свободном рынке без ограничений, приводя в пример эффективную работу ВТО. Сегодня о нормах торговой организации и не вспоминают, а Европа медленно, но довольно уверенно переходит к протекционистским методам защиты местного бизнеса. Председателем Европейской комиссии снова стала Урсула фон дер Ляйен, ну а это значит, что партия «войны» продолжит набирать силу, осложняя жизнь не только европейским бизнесменам, но и мешая работать предпринимателям из других государств. Многие европейские политики отмечают резкое снижение инвестиций в экономику ЕС. Только некоторые указывают на внутренние проблемы, тогда как большинство обвиняет Китай, Россию и любые другие страны. А между тем именно европейские чиновники ответственны за то, что китайские инвесторы не могут тратить деньги на покупку тех или иных предприятий и финансирование научных проектов. На первый взгляд никаких препятствий нет, но в реальности на пути китайских бизнесменов стоит европейская бюрократия, получающая чёткие команды из Брюсселя.

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Денег в Европе становится всё меньше, ну а в итоге принимаются довольно спорные решения. Долгое время автопроизводители из ЕС занимали лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках, но приход китайских промышленников ставит гегемонию крупных концернов под вопрос. В итоге не так давно в Европе приняли решение увеличить таможенные выплаты для электрокаров, импортируемых из Китая. Власти Поднебесной заявили, что не оставят ограничения без внимания, ну а всё это провоцирует виток масштабного торгового противостояния. ЕС играет на стороне США, но оказывается на первой линии обороны, а значит потери Старого света будут более значительными, чем ожидают функционеры в Брюсселе. Ограничения начнут действовать к концу 2024 года, но китайские компании и не собираются останавливаться. По данным аналитиков, наблюдается не только рост поставок электрокаров из Поднебесной, но и значительное увеличение производственных мощностей. Такие китайские компании, как BYD, Nio и Chery становятся всё более активными, используя внутренний рынок ЕС для продвижения собственных брендов. Эксперты полагают, что Европа слишком запоздала с пошлинами, а в результате даже после введения ограничений китайские электрокары будут доминировать на рынке ЕС.

Согласно подсчетам UBS, производство полностью электрического седана BYD Seal в Восточной Европе приведёт к тому, что конечная стоимость машины окажется всего на 500 долларов выше, чем если бы электрокар выпускался в Китае. Что примечательно, немецкие концерны тратят на это в 4 раза больше, что тут же ставит европейские предприятия в менее выгодное положение. Стоит учитывать дополнительные затраты на энергоносители, логистику и другие направления, что прибавляет к конечной стоимости автомобиля ещё примерно 4000 долларов. По этому показателю с европейскими компаниями наблюдается паритет, но у китайцев есть и другие преимущества. По данным экспертов, китайские компании продолжают лидировать благодаря дешёвым шасси и электронике для электромобилей. BYD, к примеру, разрабатывают собственные батареи и компоненты, а в итоге инвестиции в исследования и разработки в Китае оказываются более эффективными. К примеру, Geely Auto и BYD выпустили несколько новых моделей в прошлом году, а инвестиции в перспективные разработки составили 4.4% и 6.6% валовых доходов. Для сравнения, Tesla потратила 5.1%, но за много лет смогла выпустить только одну модель.

Аналитики UBS подсчитали, что сегодня производство автомобиля в Европе обойдётся BYD примерно в 25 000 евро. Это на 25% дороже, чем если бы машина выпускалась в Китае. Между тем даже после этого машины остаются конкурентными, поскольку европейские аналоги всё равно будут дороже как минимум на 10 000 евро. В более дорогом ценовом сегменте китайские Seal реализуются за 45 тысяч евро, тогда как аналоги в данном классе европейского производства обходятся покупателям как минимум на 20 000 евро дороже. Даже после этого концерн получает солидную прибыль, и может конкурировать с более известными европейскими брендами. Эксперты пишут, что Китай отлично подготовился к торговым ограничениям со стороны ЕС. Например, шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайской группе Geely, недавно представила новый электромобиль EX30, который может обеспечить валовую прибыль в размере 15-20%. Volvo достигла рекордной валовой прибыли для автомобилей с аккумуляторным питанием во втором квартале, тогда как в руках европейского владельца демонстрировала стабильные убытки. Не исключено, что ЕС может усилить давление на Китай, инициировав новые расследования, повысив тарифы и ввести абсурдные правила экспорта. Так, Брюссель может запретить поставки аккумуляторов из Поднебесной, что остановит выпуск электрокаров на фабриках в Восточной Европе. Пошлины могут вырасти до 37.6%, но в этом случае Китай способен отреагировать симметрично. Всё это не пойдёт на пользу ни одной стороне, но торговая война во имя дядюшки Сэма всё равно будет продолжаться, какой бы абсурдной и невыгодной для европейцев она не казалась.