Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Microsoft меняет логику рассылки патчей для Windows 11, обещая повысить стабильность ОС
Новый механизм рассылки обновлений будет доступен массовым пользователям во второй половине 2024 года

Windows 11 должна была стать самой стабильной массовой настольной операционной системой в истории. Microsoft обещала, что сбои прекратятся, а механизм обновления позволит избежать появления ошибок. Для достижения этой цели были повышены системные требования, а большая часть старого оборудования не получила совместимости с новой ОС. Несмотря на подобные действия новая операционная система далека от совершенства, а эксперты полагают, что иначе и быть не могло. Проблема в том, что значительная часть кода Windows 11 родом из далёких 2000-х годов, что сильно тормозит инновации. Разрабатывать операционную систему с нуля никто не хочет, а в результате каждая новая ревизия таит в себе массу ненужных элементов. Windows 11 сильно перегружена и занимает намного больше свободного пространства на диске, чем все ранее выпущенные ОС. А между тем разница в функционале по сравнению с Windows 10 минимальна, что вызывает множество вопросов у рядовых пользователей и экспертов. 

реклама

Каждое новое обновление Windows 11 сопровождается очередными сюрпризами в виде массовых сбоев. То и дело фиксируются синие экраны, проблемы с Панелью управления и меню Пуск. Управляющие элементы куда-то исчезают, а решение приходит спустя недели и даже месяцы. На самом деле не обязательно ждать нового большого патча, ведь даже незначительное обновление безопасности способно испортить жизнь рядовым пользователям. Как стало известно, Microsoft решила перейти на новый механизм обновлений и обещает повышенную стабильность и отсутствие ошибок. Сообщается, что Софтверный гигант планирует использовать так называемые накопительные апдейты с контрольной точкой (в английском варианте checkpoint cumulative updates). Данное нововведение станет доступно пользователям Windows 11 с релизом версии 24H2 уже во второй половине текущего года, а также тем, кто работает на базе Windows Server 2025.

Суть нового подхода заключается в том, что обновления не будут такими большими по размеру, как сегодня. Операционная система станет загружать только те патчи, которые вышли после даты контрольной точки, созданной при последнем обновлении. Microsoft уверяет, что это упростит и ускорит процесс обновления, сделав его менее заметным для пользователей, так как все патчи будут загружаться и устанавливаться в фоновом режиме. Утверждается, что переход на новый механизм рассылки обновлений позволит сократить трафик на загрузку патчей и сэкономить место на диске. Якобы, это большой прорыв по сравнению с тем, что наблюдается в настоящее время. Напомним, обычно Microsoft выпускает крупные накопительные обновления по вторникам. Внутри можно встретить как новые компоненты, так и ранее выпущенные патчи. Всё это занимает много места и расходует трафик, замедляя работу системы. В теории все эти файлы должны удаляться системой, но довольно часто процесс очистки не запускается. В результате Windows 11 становится всё больше, занимая драгоценные гигабайты на диске. 

Microsoft не пишет, планируется ли вообще удаление накопившегося мусора, а значит пока вопрос остаётся без ответа. Утверждается, что новый механизм позволит быстрее выпускать патчи для устранения проблем. Как уже было сказано, иногда пользователям приходится ждать устранения сбоев неделями, ну а в будущем сроки сократятся до нескольких дней. Неясно, что сегодня мешает инженерам Microsoft быстро находить и устранять проблемы, ведь о сбоях становится известно в первые же часы после рассылки того или иного обновления. Эксперты полагают, что новый механизм рассылки способен привести к ещё большим проблемам, чем возникает сегодня. Некоторые специалисты пишут, что технология доставки обновлений ещё «сырая». Например, если возникнет проблема с одним из накопительных обновлений, новые патчи вообще могут перестать поступать на ПК. Также существует беспокойство, что новый процесс усложнит обновление Windows, а откат до предыдущей контрольной точки может стать проблематичным в случае возникновения сбоев.

На самом деле опробовать новый механизм уже можно сегодня, ведь всё это доступно участникам бета-тестирования в рамках сборки 26120.1252. К сожалению, российские пользователи отключены от программы Windows Insider, но это не мешает получать обновления при помощи VPN. Предполагается, что полностью устранить все ошибки во время рассылки новых обновлений операционной системы невозможно. Windows 11 слишком большая и сложная, ну а единственным решением всех проблем может быть появление продвинутого ИИ. Если разработчики доверят умному алгоритму правку кода, то со временем все ошибки будут найдены и устранены. Возможно, это случится в ближайшие годы, ведь Microsoft пытается интегрировать умные технологии в свои продукты как можно быстрее. 

#microsoft #windows 11
+
Написать комментарий (0)
По всему миру наблюдаются сбои в работе компьютеров на Windows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
13
Появились новые фотографии складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold
+
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
4
В России покажут беспилотник "Зет" с дальностью полета до 30 км, имеющий плюсы fpv- и VTOL-дронов
3
Высокий суд Лондона намерен арестовать Крейга Райта, годами выдававшего себя за Сатоши Накамото
1
УП «Белорусская железная дорога» заключила контракт с холдингом КМЗ на изготовление и поставку дизельного двигателя M756
1
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
Eurasian Times: Российские ФАБ-3000 с УМПК превратились в большую проблему для ВСУ
+
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
Ryzen 5 9600X появился в продаже в Канаде за 472 канадских долларов
3
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
+
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
5
В России стали доступны новые кроссоверы EXEED RX с автоматической коробкой передач
+
Недавние солнечные вспышки X-класса стали причиной отключения радиосвязи по всему миру
+
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
1
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
+

Популярные статьи

Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
54
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
12
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
94
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
38
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
2
О создании идеального игрового репака
6
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
47
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
2

Сейчас обсуждают

Азамат Багатов
13:27
"мы не занимаемся как вы аналом"
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia Hater
13:27
Качество -просто апологет четкости.девиз придурков кто купил 3050 -побольше мыла -нам надо мыла..ибо карта в нативе ГАВНо и не тянет даже fhd
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Clamwult
13:26
Вот говно, а у меня отлично и лучше никто не снимет
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia haters
13:25
Листья все сплылись справа внизу -нормальное качество .просто супер.Ржу в голос
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia haters
13:25
я выкладываю твое качество .картинка у тебя зашибательная.я же говрю что ты любишь побольше мыла.вы там в клубе без него никуда.Шарпа у меня нет.представляешь .без мыла она так и должна выглядеть.а не...
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Александр
13:25
За сколько времени? Хотя конечно если больше делать всё равно нечего, то норм, а если в ущерб другим делам, то я х.з. нафига это надо.
Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
Nvidia Hater
13:23
Только умственно отсталым тебя тут называют заметь и не только я,а карта моя не майнила ни дня вообще -тут ты мимо кассы.купил я у знакомого ее у которого 3 версия pci была,так что сосни куйца,да и во...
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Clamwult
13:22
Гораздо лучше твоей, чистая чёткая картинка, а не тупой перешарп. Хватит уже позориться выкладывая скрины с ютуба ничтожество
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia Hater
13:19
и это мне чмошник говорит который вот с этим играет.тут то да -картинка супер.правда не ясно кто там вообще ,но суть не в том
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia Hater
13:19
ну да ну да .твои картинки видели.гавно на экране.у меня то как раз как она должна быть .тут натив без апскейлов.дурачков любителей мыло как у тебя мало найдешь.
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем