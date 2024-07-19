Новый механизм рассылки обновлений будет доступен массовым пользователям во второй половине 2024 года

Windows 11 должна была стать самой стабильной массовой настольной операционной системой в истории. Microsoft обещала, что сбои прекратятся, а механизм обновления позволит избежать появления ошибок. Для достижения этой цели были повышены системные требования, а большая часть старого оборудования не получила совместимости с новой ОС. Несмотря на подобные действия новая операционная система далека от совершенства, а эксперты полагают, что иначе и быть не могло. Проблема в том, что значительная часть кода Windows 11 родом из далёких 2000-х годов, что сильно тормозит инновации. Разрабатывать операционную систему с нуля никто не хочет, а в результате каждая новая ревизия таит в себе массу ненужных элементов. Windows 11 сильно перегружена и занимает намного больше свободного пространства на диске, чем все ранее выпущенные ОС. А между тем разница в функционале по сравнению с Windows 10 минимальна, что вызывает множество вопросов у рядовых пользователей и экспертов.

реклама

Каждое новое обновление Windows 11 сопровождается очередными сюрпризами в виде массовых сбоев. То и дело фиксируются синие экраны, проблемы с Панелью управления и меню Пуск. Управляющие элементы куда-то исчезают, а решение приходит спустя недели и даже месяцы. На самом деле не обязательно ждать нового большого патча, ведь даже незначительное обновление безопасности способно испортить жизнь рядовым пользователям. Как стало известно, Microsoft решила перейти на новый механизм обновлений и обещает повышенную стабильность и отсутствие ошибок. Сообщается, что Софтверный гигант планирует использовать так называемые накопительные апдейты с контрольной точкой (в английском варианте checkpoint cumulative updates). Данное нововведение станет доступно пользователям Windows 11 с релизом версии 24H2 уже во второй половине текущего года, а также тем, кто работает на базе Windows Server 2025.

Суть нового подхода заключается в том, что обновления не будут такими большими по размеру, как сегодня. Операционная система станет загружать только те патчи, которые вышли после даты контрольной точки, созданной при последнем обновлении. Microsoft уверяет, что это упростит и ускорит процесс обновления, сделав его менее заметным для пользователей, так как все патчи будут загружаться и устанавливаться в фоновом режиме. Утверждается, что переход на новый механизм рассылки обновлений позволит сократить трафик на загрузку патчей и сэкономить место на диске. Якобы, это большой прорыв по сравнению с тем, что наблюдается в настоящее время. Напомним, обычно Microsoft выпускает крупные накопительные обновления по вторникам. Внутри можно встретить как новые компоненты, так и ранее выпущенные патчи. Всё это занимает много места и расходует трафик, замедляя работу системы. В теории все эти файлы должны удаляться системой, но довольно часто процесс очистки не запускается. В результате Windows 11 становится всё больше, занимая драгоценные гигабайты на диске.

Microsoft не пишет, планируется ли вообще удаление накопившегося мусора, а значит пока вопрос остаётся без ответа. Утверждается, что новый механизм позволит быстрее выпускать патчи для устранения проблем. Как уже было сказано, иногда пользователям приходится ждать устранения сбоев неделями, ну а в будущем сроки сократятся до нескольких дней. Неясно, что сегодня мешает инженерам Microsoft быстро находить и устранять проблемы, ведь о сбоях становится известно в первые же часы после рассылки того или иного обновления. Эксперты полагают, что новый механизм рассылки способен привести к ещё большим проблемам, чем возникает сегодня. Некоторые специалисты пишут, что технология доставки обновлений ещё «сырая». Например, если возникнет проблема с одним из накопительных обновлений, новые патчи вообще могут перестать поступать на ПК. Также существует беспокойство, что новый процесс усложнит обновление Windows, а откат до предыдущей контрольной точки может стать проблематичным в случае возникновения сбоев.

На самом деле опробовать новый механизм уже можно сегодня, ведь всё это доступно участникам бета-тестирования в рамках сборки 26120.1252. К сожалению, российские пользователи отключены от программы Windows Insider, но это не мешает получать обновления при помощи VPN. Предполагается, что полностью устранить все ошибки во время рассылки новых обновлений операционной системы невозможно. Windows 11 слишком большая и сложная, ну а единственным решением всех проблем может быть появление продвинутого ИИ. Если разработчики доверят умному алгоритму правку кода, то со временем все ошибки будут найдены и устранены. Возможно, это случится в ближайшие годы, ведь Microsoft пытается интегрировать умные технологии в свои продукты как можно быстрее.