Представители США уверяют, что 6 истребителей прибудут до конца этого лета

Авиационная коалиция Зеленского становится всё более внушительной. К инициативе присоединяется всё больше стран, вот только пока ни один самолёт не пересёк украинского воздушного пространства. На недавнем саммите НАТО Зеленский ещё раз напомнил, что союзники обещали ему истребители полтора года назад. Якобы, F-16 должны были появиться к летнему контрнаступлению 2023, но на носу середина лета 2024, а машин всё ещё нет. В рамках саммита президент Украины получил очередные обещания и даже смог похвастать несколькими документами, гарантирующими вечную дружбу между народами Европы, безопасность и многие другие аспекты. Эксперты полагают, что подобные документы подписавшие их стороны ни к чему не обязывают, но позволяют лидерам стран получать дополнительные очки у электората. На том же саммите НАТО были озвучены первые данные по поставкам F-16. Сообщалось, что всего ВСУ сможет претендовать на 128 истребителей, но назвать точные сроки отправки самолётов союзники отказались.

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Представители США отметили, что Киев получит первые 6 машин уже этим летом, но сроки оказались расплывчатыми и вызывают тревогу у украинского лидера. В своём очередном обращении к населению Зеленский решил высказать недовольство происходящим на мировой арене. Он напомнил, что союзники нарушают свои же обещания, ведь пока ни один самолёт украинскую границу не пересёк. А между тем ВСУ истребители нужны были уже вчера. Зеленский посетовал на сложности и уверен, что совсем скоро F-16 всё же начнут выполнять свои задачи. Если верить главе Госдепа США, то машины уже в пути. По крайней мере так сказал Энтони Блинкен на саммите. Похоже, техника по пути в Украину заблудилась, но в данном случае важно лишь то, что рано или поздно истребители начнут выполнять свои задачи в небе над Украиной. Известно, что российская армия готовится к приёму нежеланных гостей, а за первый F-16 назначена премия в виде 15 миллионов рублей. Военкоры пишут, что за американской техникой начнётся настоящая охота, ну а эксперты полагают, что союзники медлят только потому, что не видят перспектив для отправленных самолётов.

Авиация нужна продуманная инфраструктура. По большей части старые советские самолёты базируются на западной Украине. Недалеко дежурит несколько разведывательных бортов НАТО, занимающихся отслеживанием пусков ракет и взлётов авиации с российской территории. Как только возникает угроза, оставшиеся у ВСУ самолёты поднимают в воздух, что позволяет повысить выживаемость машин. Несмотря на это инфраструктура подвергается постоянным обстрелам, ну а в такой обстановке рассчитывать на безопасность не приходится. За полтора года было подготовлено слишком мало пилотов, а в итоге союзники намерены передавать Зеленскому по несколько боевых единиц в месяц. Поставки максимально растянут, что позволит имитировать постоянную поддержку, обеспечивая ВСУ возможностью наносить удары по целям на территории РФ. Высказывается мнение, согласно которому внутри F-16 будут находиться наёмники из стран НАТО, но пока подобных слухи не подтверждаются. Сам Зеленский настаивал на том, что базироваться все самолёты должны на территории Польши или Румынии, что обеспечит им безопасность. Идея не понравилась руководству НАТО, ну а когда точно прибудут истребители знает лишь ограниченный круг лиц.