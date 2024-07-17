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Bublik1
Высокий суд Лондона намерен арестовать Крейга Райта, годами выдававшего себя за Сатоши Накамото
Мошеннику грозит реальный тюремный срок

После безуспешных попыток докопаться до истины, сотни журналистов и тысячи энтузиастов прекратили поиски Сатоши Накамото. Фигура создателя Bitcoin продолжает вызывать интерес со стороны обывателей, обрастая мифами и легендами. Несмотря на обширный арсенал методов, сегодня мы даже не знаем, был ли Сатоши Накамото одним человеком, или же речь идёт о команде разработчиков. Некоторые эксперты упрямо указывают в сторону ЦРУ и других силовых ведомств США, называя спецслужбы истинными создателями криптовалюты. Ареол тайны сделал цифровое золото интересным миллионам людей на планете, привлекая внимание прессы и рядовых инвесторов. Даже сегодня Bitcoin остаётся нестабильным, но курс его постоянно растёт, открывая перед крупным бизнесом и обычными людьми широкие перспективы. К примеру, несколько дней назад один из первых инвесторов, купивший 12 лет назад 1000 ВТС смог реализовать их с огромной прибылью, увеличив начальный капитал в 5000 раз. 

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Как это часто бывает, большие деньги привлекают мошенников, а одним из самых дерзких в длинном списке сомнительных лиц несомненно стал Крейг Райт. В 2016 году гражданин Австралии объявил во всеуслышание, что именно он является Сатоши Накамото. Райт потребовал от всех крупных криптовалютных бирж выплатить ему причитающиеся суммы за авторство, претендуя на право распоряжаться блокчейном по своему усмотрению. Участники криптовалютного сообщества быстро разобрались в происходящем, называя Райта лжецом. От него потребовали доказательств, а в результате судебное разбирательство затянулось на годы. Мошенник годами обещал опубликовать доказательства, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства, мешающие ему предоставить те или иные сведения технического характера. Когда Райту стало ясно, что победа в судебных инстанциях ускользает, он перешёл к прямым угрозам. Вначале мошенник обещал обрушить курс Bitcoin. Якобы, как только он получит контроль над блокчейном, то тут же выпустит миллиарды монет, что приведёт к резкому обесцениваю цифрового золота. 

Когда стало ясно, что доступа к блокчейну Райту никто не даст, он пытался заручиться поддержкой состоятельных лиц по всему миру. Идея заключалась в том, чтобы консолидировать на одном адресе ровно 51% всей эмиссии. Это позволило бы провести так называемую «атаку 51%», перехватив контроль за работой блокчейна и всей эмиссией Bitcoin. Похоже, крупный бизнес не стал связываться с мошенником, поскольку все громкие заявления так и остались не воплощены в жизнь. По словам бывшего главы Binance Чанпэна Чжао, Райт – это самый настоящий позор всей индустрии криптовалют, поведение которого заслуживает справедливого наказания. Чжао отметил, что у Райта было множество шансов доказать своё авторство первой криптовалюты, но каждый раз он ограничивался обвинениями в адрес оппонентов и словесными перепалками. Похоже, справедливость всё же настигнет мошенника, поскольку на этой неделе Высокий суд Лондона сообщил о передаче дела Райта в прокуратуру. Среди обвинений значится подделка доказательств, многочисленные факты подлога, ложные показания и другие действия, целью которых была попытка обмануть судебные органы. 

Напомним, в мае 2024 суд окончательно поставил точку в споре о причастности Райта к концепции white paper. Было установлено, что Крейг не предоставил достаточного количества доказательств и не может подтвердить авторство. Таким образом победу одержала группа Crypto Open Patent Alliance, обвиняющая Райта в мошенничестве. После провала выдававший себя за Сатоши Накамото покинул пределы Британии. Верховный суд намерен учесть тот факт, что обвиняемый причастен к подделке доказательств и других нарушениях, а эксперты полагают, что Райт может получить реальный срок за свои действия. Проблема лишь в том, что мошенник не находится под юрисдикцией Высокого суда Лондона. Предполагается, что Британия будет требовать экстрадиции Райта, но всегда есть страны, которые не выдают преступников. Кроме того, сам Райт не является бедным человеком. Много лет назад он стал одним из ведущих разработчиков Bitcoin SV. Это популярный форк Bitcoin, общая оценочная стоимость всей эмиссии которого достигает миллиарда долларов. 

#криптовалюты #биткоин #сатоши накамото #крейг райт
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Австралийскому учёному, называющему себя разработчиком биткоина, пытаются вручить постановление суда
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