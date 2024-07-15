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Bublik1
Первый инвестор Bitcoin продал лежащие 12 лет 1000 ВТС за $62 млн, увеличив вложения в 5000 раз
По словам специалистов, сколько ещё людей имеют доступ к спящим кошелькам, остаётся только догадываться

По данным аналитиков, существуют так называемые «мёртвые» или спящие Bitcoin, доступ к которым владельцы окончательно потеряли много лет назад. На первых этапах разработчики пытались активно популяризировать первую криптовалюту среди рядовых пользователей и инвесторов, но лишь немногие люди видели в Bitcoin эффективный инструмент для инвестирования. Например, монеты раздавались в ходе различных акций, подписок и за выполнение несложных задач. Нужно было разместить рекламу того или иного сервиса на своей странице в социальной сети, за что можно было получить несколько ВТС. Кажется, что существуют счастливчики, которые долгое время ждали своего шанса, а в какой-то момент продали все монеты в сотни раз дороже, чем они стоили изначально. Судя по всему, таких людей почти не осталось, а причина лежит в области человеческой психологии. 

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Предположим, некий владелец сотни монет, купивший их случайно или получивший в дар, вдруг обнаруживает, что актив за короткий промежуток времени подорожал в 2 раза. Первоначально ему казалось, что монеты ничего не стоят, ну а со временем выручить за них стало возможно пару сотен или даже тысяч долларов. Чем дороже становились Bitcoin, тем меньше было так называемых инвесторов первой волны. Многие люди пишут, что несколько раз продавали и снова покупали монеты. Далеко не все ушли в плюс, но некоторые действительно смогли неплохо заработать. Похоже, отдельным личностям удалось исполнить мечту о получении баснословного богатства, о чём сегодня пишут на профильных ресурсах. Специалисты сервиса Whale Alert рассказали о неизвестном инвесторе, продавшем в ночь на 15 июля 1000 ВТС по цене $62 500 за одну монету. Таким образом он получил более $62 миллионов, тогда как первоначальная инвестиция была ощутимо меньше. 

Судя по всему, неизвестный пользователь купил 1000 ВТС в сентябре 2012 года. Тогда курс одной монеты был равен $12.23, ну а инвестор потратил $12 230. Даже сегодня, когда популярность криптовалют значительно выросла, далеко не каждый решается на подобные инвестиции, ну а в 2012 году подобных инвесторов можно было посчитать по пальцам. Имена этих людей никто не знает, ну а в ходе перевода всех монет на другой кошелёк с последующей продажей прибыль превысила 5000-кратное значение. Эксперты отмечают, что владелец мог просто перевести все монеты на другой кошелёк. Подтвердить или опровергнуть факт продажи, невозможно. Чаще всего, когда такие значительные суммы переводятся со старых кошельков, то речь всё же идёт о попытке заработать, но достоверных данных на этот счёт нет и не будет. 

В сети рассказывают о специализированных сервисах, в задачи которых входит восстановление доступа к потерянным кошелькам. Часто вернуть доступ невозможно, но иногда шансы всё же существуют. Причина в том, что некоторые люди используют в качестве паролей наиболее важные для них цифры или слова. Например, имена детей, дни рождения родственников и другую информацию. Если поместить все эти слова и цифры в компьютер, занимающийся подбором комбинаций, то появляется шанс подобрать правильный пароль. За 2024 год было несколько раз, когда забытые кошельки оживали, но обычно всё ограничивалось скромными 50-ю или сотней монет. Даже 50 ВТС – это больше 3 миллионов долларов, а человека, на которого такое состояние свалилось с неба, точно можно назвать счастливчиком. 

#криптовалюты #биткоин #bitcoin
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