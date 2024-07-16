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Bublik1
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
На самом деле новые процессоры на этом сокете могут появиться в продаже и после 2027 года

Когда приходит время купить новый компьютер, то многие пользователи перовым делом пытаются оценить потенциал для апгрейда старой техники. Ну а здесь всё зависит от того, какой процессор находился внутри, и как долго система стояла без обновления. Так, если вы купили процессор Intel, то рассчитывать на усиление не приходится. Каждые два года нам предлагают новый сокет, что сводит шансы на апгрейд к минимальным. В теории, если вы купили недорогой процессор, то сможете усилить его при помощи одного из флагманов. В теории, ведь на практике найти нужное решение в продаже может быть проблематично. Кроме того, более мощный процессор может не вытянуть бюджетная материнская плата, ну а всё это ставит крест на планах апгрейда. А вот AMD последовательно поддерживает своих клиентов. Сокет АМ4 вышел в далёком 2017 году, но даже в 2024 вышло несколько процессоров, позволяющих усилить старые системы без значительных инвестиций. Что примечательно, речь идёт о производительных решениях, отличающихся высоким игровым потенциалом.

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В 2022 году в продажу поступила новая линейка процессоров, а в результате уже несколько лет идут споры о том, насколько длительной станет поддержка АМ5. Новый сокет доступен в самых разных ценовых категориях. Так, в продаже можно встретить флагманские решения Х670Е, но есть и более народные, созданные на чипсетах В650 и А620. Последние имеют ограничения для процессоров до 65 Вт, но всё это не так важно, ведь на каждый продукт есть свой клиент. Новая линейка процессоров Ryzen 9000 поступит в продажу 31 июля, ну а представители AMD делятся планами на будущее. Как стало известно, руководство компании планирует оставить сокет АМ5 актуальным до 2027 года. Скорее всего, даже после этого в продажу будут поступать отдельные процессоры, ну а учитывая тот факт, что впервые решения на базе АМ5 появились в 2022, то владельцев материнских плат ожидают отличные перспективы. Инсайдеры пока не обладают точными данными, поэтому существует несколько теорий. 

Предполагается, что следующая самостоятельная серия процессоров поступит в продажу уже в 2025 году. Обычно AMD использует двухгодичный период подготовки к релизу, но в данном случае всё изменится. Причина в том, что процессоры Ryzen 9000 основаны на 4-нм узле. Данный технологический процесс считается немного устаревшим, ведь все конкуренты переходят на 3-нм нормы. Считается, что значительные изменения ожидаются и в архитектуре Zen 5, что также сыграет немаловажную роль. В итоге следующая серия поступит в 2025, а после и в 2027 году, что сделает сокет АМ5 актуальным ещё много лет. Существует и более пессимистичная версия. Инсайдеры пишут, что процессоры на архитектуре Zen 5 будут доступны только в 2026 году, а значит всего сокет АМ5 сможет принять 3 серии процессоров. Что до заявлений о жизненном цикле сокета до 2027 года, то речь идёт о выпуске нескольких чипов в ограниченном количестве. 

Как бы там ни было, но у владельцев компьютеров на базе АМ5 остаётся достаточно времени, ну а пока давайте посмотрим, какие чипсеты нам предложит AMD в рамках новой серии. В качестве флагмана позиционируется X870E, который включает доступ к таким технологиям, как USB 4 и PCIe 5.0. X870 почти ничем не отличается от флагманского чипсета, тогда как для массового сегмента будут доступны материнские платы на чипсете B850. В данном случае приходится рассчитывать только на доступ к USB 3.2, ну а в некоторых моделях будет предлагаться PCIe 5.0. Всё зависит от решения производителя, а главная особенность данного чипсета заключается в том, что владельцы смогут разгонять как оперативную память, так и процессор. B850 придёт на замену B650, ну а B840 сменит бюджетный A620. Хотя, сравнение не совсем корректно, ведь сегодня недорогой чипсет имеет доступ к PCIe 4.0, тогда как B840 ограничится только PCIe 3.0. В чём причина такой экономии, пока неясно. В данном случае это уже не так важно, ведь в продаже есть достаточно недорогих материнских плат, способных принять как самые мощные решения, так и стать частью бюджетных процессоров этого и следующих поколений. 

#amd #процессоры #ам5
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Chihonya
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13:15
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Даже не запотевшая на жаре полторашка - холодненькая?)) Типичная алкашная психология. Да ты и горячее выжрешь и за следующей побежишь.
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Легенда
13:10
у меня там друзья они донатные. у них и пушки и роба мощная. я за ними на подсосе бегаю, собираю чё останется. или чё они выкинут когда босса убьют
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13:09
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13:09
Теперь все в курсе, что шушпанчик любит принять холодненького майкопского писка. А пацаны в данже ему покажут, кто на самом деле Dungeon Master, а кто fucking slave.
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Легенда
13:07
пивко холодненькое, пьются как лимонад.
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