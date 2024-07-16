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Bublik1
Аналитики: в ближайшие 10 лет капитализация NVIDIA может увеличиться до 50 триллионов долларов
Другие аналитики считают, что Дженсену Хуангу стоит ожидать жёсткой посадки, ведь совсем скоро акции компании начнут дешеветь

По оценкам аналитиков, NVIDIA демонстрирует самые внушительные темпы роста в истории. Отмечается, что речь идёт о крупных компаниях, входящих в сотню наиболее влиятельных в индустрии. Напомним, с начала 2023 года ценные бумаги американской компании выросли в цене почти на 800%, тогда как только с начала этого года курс акций стал на более 150% выше. Главная и единственная причина подобных изменений заключается в монопольном положении NVIDIA на рынке решений для обучения искусственного интеллекта. Скромные попытки предпринимают находящиеся под санкциями китайские компании, тогда как Intel и AMD отстают как минимум на целое поколение. В условиях бурно развивающегося рынка – это слишком большой срок, чтобы претендовать на заметную рыночную долю. Несомненно, некоторых покупателей высокопроизводительные графические процессоры серии AMD Instinct заинтересуют, но на носу релиз NVIDIA Blackwell. Даже сегодня Intel и AMD не могут соперничать с наиболее мощными решениями зелёного лагеря, ну а через несколько месяцев преимущество со стороны Дженсена Хуанга будет ещё более заметным. 

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Выясняется, что пока потенциальные покупатели выстраиваются в длинную очередь, аналитики спорят о будущем NVIDIA. Прежде всего высказываются сомнения относительно того, что решения для обучения ИИ имеют какие-либо перспективы. Приводятся следующие аргументы: NVIDIA предлагает высокопроизводительные графические процессоры уже достаточно давно, но пока мы не видели значительных прорывов в этой области. Тысячи стартапов по всей планете тратят огромные деньги на обучение умных алгоритмов, но эффективность подобных технологий удручает. Даже наиболее продвинутые системы не способны осознавать написанный текст, выдавая информацию по строго запрограммированным шаблонам. Нейросети рисуют картины, пишут стихи и даже сказки, но всё это не обладает оригинальностью. Проще говоря, копировать уже готовые работы машины научились, но генерировать нечто новое пока не способны. Но и это ещё не всё, ведь за последние годы мы не заметили никакого значимого эффекта от появления умных алгоритмов на наших смартфонах. Крупные компании то и дело трубят о неких успехах в данной области, но пока всё это сводится к виртуальным достижениям.

На этом фоне всё больше экспертов приходят к мысли, что эпоха ИИ может завершиться так же быстро, как и началась, а большая часть стартапов будет вынуждена объявить о банкротстве. Всё это приведёт к значительному падению курса акций NVIDIA, после чего рынок настольной графики снова станет для Дженсена Хуанга основным. Возможно, так и будет, но есть и другое мнение. По словам одного из самых известных инвесторов Джеймса Андерсона, через 10 лет стоимость NVIDIA достигнет 50 триллионов долларов. Напомним, Андерсон был одним из первых, кто поверил в Tesla и Amazon, а сегодня он управляет фондом Lingotto Investment Management, общая стоимость которого достигает 650 миллионов долларов. Инвесторы щедро одаривают фонд своим вниманием, а аналитики полагают, что к концу 2025 года Lingotto Investment Management станет единорогом. Андерсона не смущает, что все компании индекса S&P 500 оцениваются дешевле, а сам он делает выводы на основе всё возрастающего спроса на решения для обучения ИИ. Андерсон считает, что конкуренты ещё долго будут отставать от NVIDIA, а сегодня у Дженсена Хуанга есть уникальная возможность, ведь продукция компании не просто востребована – она находится в постоянном дефиците. Прибыль NVIDIA продолжит расти, ну а не обращать внимание на это биржи не смогут. 

Пока аналитики спорят, попытки предугадать развитие событий пытаются предпринимать крупные фонды. По данным Morningstar, 355 наиболее активные фонды инвестировали в акции NVIDIA 5% и более своих капиталов на конец 1 квартала 2024 года. Годом ранее только 108 фондов были готовы вкладывать деньги в ценные бумаги этой компании, а интерес со стороны инвесторов продолжает расти. Отмечается, что ставка многих фондов сыграла, что привело к одному из самых стремительных рыночных подъёмов в истории. По данным S&P Dow Jones, подорожание ценных бумаг NVIDIA привело к 17% росту индекса S&P 500 в этом году. Проблема в том, что зависимость от одной компании может навредить инвесторам, если пессимистичный сценарий начнёт реализовываться. Сегодня именно фонды технологического сектора имеют наибольшие позиции в NVIDIA. Например, четыре фонда Fidelity держат более 18% своих активов в акциях этой компании. Другие, такие как Baron Fifth Avenue Growth и Fidelity Blue Chip Growth, также имеют значительные позиции и продолжают наращивать вложения. Представители многих фондов отмечают, что пока не готовы инвестировать больше, поскольку риски действительно слишком велики. Ценные бумаги NVIDIA подорожали слишком быстро, ну а это отпугивает тех, кто не готов бросать все яйца в одну корзину. 

#nvidia #аналитика
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