А вот увидим ли мы в продаже ноутбуки с такой видеокартой, остаётся только догадываться

Уже достаточно давно инсайдеры рассказывают о том, что инженеры AMD стоят на пороге большого прорыва. Якобы, уже совсем скоро в продаже появятся процессоры, интегрированная графика в которых окажется быстрее настольных видеокарт среднего ценового сегмента. Скептики пишут, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью, поскольку противоречат законам физики. Нужен действительно значительный прорыв в области проектирования процессоров, поскольку существующие технологии сильно ограничены. Освоение новых технологий идёт достаточно медленно, а в итоге все ключевые производители идут примерно вровень, демонстрируя небольшое преимущество в различных сценариях. Одним из наиболее перспективных считался Ryzen 7 8700G. Гибридный процессор AMD появился в продаже относительно недавно, но в реальности оказался далёк от ожиданий инсайдеров.

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По сравнению с аналогами прошлых поколений наблюдается прирост количества кадров в играх до 50%, но уровень дискретных видеокарт среднего ценового сегмента остался непокорённым. Похоже, СМИ снова разгонят уже набившую оскомину тему, но на этот раз у нас есть не только слухи, но и тесты в Geekbench 6. Насколько всё это соответствует реальности, нам ещё только предстоит узнать, ну а пока давайте ознакомимся с результатами. В объектив журналистов попал мобильный графический чип Radeon 890M, основанный на архитектуре RDNA 3.5. Известно, что он станет часть мобильных APU Ryzen AI 300 и будет доступен уже совсем скоро. Во время анонса представители AMD заявили, что производительность интегрированной графики на процессорах следующего поколения окажется до 50% выше, чем у Intel Meteor Lake, но первые тесты выглядят ещё более обнадёживающе.

Графический чип Radeon 890M засветился в ноутбуке ASUS ProArt P16 и является частью нового процессора Ryzen AI 9 HX 370. Судя по всему, речь идёт о достаточно дорогом устройстве, имеющем 32 Гб оперативной памяти LPDDR5-7467. В режиме производительность графический чип набрал больше 46 тысяч баллов, что позволило ему обойти даже дискретную GeForce RTX 3050. Данная видеокарта NVIDIA имеет всего 4 Гб видеопамяти и ограниченный теплопакет на уровне 60 Вт. Radeon 890M также оказалась быстрее настольных видеокарт Radeon RX 6400 и ARC A380. Обе видеокарты принадлежат к нижнему ценовому сегменту и с трудом тянут требовательные игры в разрешении 1080р. Тесты в Vulkan продемонстрировали преимущество нового графического чипа AMD над Radeon 780M, который находится внутри процессора Ryzen 7 8700G и других мобильных моделей. Как видите, отрыв от GeForce RTX 3050 минимальный, ну а в режиме OpenCL видеокарта NVIDIA и вовсе выходит на первое место.

Каким бы быстрым не оказался процессор Ryzen AI 9 HX 370, успех его зависит не от производительности встроенной видеокарты, а от способности Лизы Су договариваться с партнёрами. Известно, что решения для мобильного сегмента не являются сильной стороной AMD, где львиная доля продаж приходится на продукцию Intel. Игровые ноутбуки вооружены именно такими процессорами, ну а в качестве видеокарт используются решения производства NVIDIA. Рыночная доля AMD остаётся незначительной, хотя продукция красного лагеря уже достаточно давно обходит конкурирующие решения по основным показателям. Несмотря на это спрос на процессоры AMD в мобильном сегменте остаётся незначительным, ну а релиз серии Ryzen AI вряд ли сможет что-то изменить. Тот факт, что на рынке появятся процессоры, встроенная графика которых не уступает дискретным видеокартам бюджетного уровня, не может не радовать нетребовательных геймеров, тогда как всем остальным придётся снова выбирать между решениями от дядюшки Хуанга.